Inflación en Colombia repuntó en julio, arriendos y alimentos son los grandes responsables

El dato se convierte en una referencia clave para el Banco de la República, que mantiene actualmente la tasa de interés en 9,25%

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

Un sondeo de Reuters revela
Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó el viernes 8 de agosto que la inflación en Colombia, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzó en julio de 2025 un 4,90% anual, lo que supone un ligero aumento respecto al 4,82% registrado en junio de este año, aunque sigue siendo considerablemente inferior al 6,86 % reportado en el mismo mes de 2024.

Según el organismo, el comportamiento del indicador estuvo impulsado principalmente por el incremento en los precios del alojamiento y los servicios públicos, con especial incidencia de los arriendos, que aportaron un 1,54% al total, así como por el alza en alimentos, que sumaron un 0,94%, destacándose los aumentos en frutas frescas como mango, guayaba y piña; y por el sector de restaurantes y hoteles, con un aporte del 0,83%.

En contraste, se registraron descensos en productos como papa, arroz, carne de cerdo y bebidas gaseosas. La variación mensual, es decir, entre junio y julio, fue de 0,28%, reflejando un comportamiento moderado pero relevante para la política monetaria. Este dato se convierte en una referencia clave para el Banco de la República, que mantiene actualmente la tasa de interés en 9,25% y proyecta que la inflación convergerá hacia su meta del 3% solo hasta finales de 2027.

De hecho, en su última reunión, la mayoría de la junta directiva señaló que, aunque en junio se observó una reducción anual de la inflación, esta se debió a factores puntuales que no garantizan un descenso sostenido, por lo que no consideraron oportuno reducir las tasas. El leve repunte de julio añade presión sobre la autoridad monetaria, que deberá evaluar cuidadosamente si mantiene su postura o inicia un ciclo de recortes.

En paralelo, el contexto económico muestra que, en el primer semestre de 2025, las exportaciones de bienes no minero-energéticos alcanzaron los 12.857 millones de dólares, con un crecimiento notable del café del 81%, mientras que el sector agropecuario sigue consolidándose como motor de empleo en zonas rurales. Así, la dinámica inflacionaria, junto con los datos de producción, comercio y empleo, marcará el pulso de las decisiones económicas del país en los próximos meses.

Noticia en desarrollo...

