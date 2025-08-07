Mario Ruiz, creador de contenido bogotano, contó cómo fue su experiencia al conocer a mujeres que trabajan en OnlyFans: “Uno se cuestiona”

La inesperada confesión de Mario Ruiz sobre OnlyFans y la tentación de los millones de dólares que tuvo en la mansión de Dan Bilzerian - crédito @marioruiz/IG

En un nuevo episodio del pódcast Estostambién, conducido por Beta Mejía, Richard, Nangel y Magojeyjey, el creador de contenido colombiano Mario Ruiz sorprendió con una confesión que ha dado de qué hablar en redes sociales.

El influenciador bogotano reveló cómo conoció a fondo el funcionamiento de OnlyFans, el millonario negocio detrás de la plataforma, y por qué decidió no hacer parte de él, pese a la tentación económica.

Durante la conversación, uno de los presentadores le lanzó la pregunta de forma directa: “¿Vos tenés OnlyFans, Mario?”, a lo que Ruiz respondió sin titubear: “No, no, no, no. Nunca lo he tenido. Sé perfectamente la aplicación, cómo funciona, porque tengo algunas amigas que lo hacen y siempre me había dado mucha curiosidad, y en algún momento como que estudié muy bien todo, pero no, no tengo OnlyFans. Yo como que no soy mucho de eso”, explicó.

La respuesta, sin embargo, abrió la puerta a una historia inesperada, pues aunque Mario Ruíz aseguró no haber creado contenido para la plataforma, sí admitió que en su momento investigó a fondo cómo funcionaba el modelo de negocio.

Mario Ruiz cuenta cómo una fiesta con Dan Bilzerian lo hizo querer estudiar el negocio de OnlyFans - crédito @marioruiz/IG

De acuerdo con sus declaraciones, todo comenzó, curiosamente, en una mansión de Los Ángeles durante una fiesta organizada por el polémico empresario Dan Bilzerian.

“Les voy a contar cómo fue que nació la vaina. Una vez Dan Bilzerian hizo una fiesta por allá en Los Ángeles, en su mansión así gigantesca. Me invitaron, o sea, no me invitó el man, no, fui por otro amigo. Llegó a esa mansión increíble, un centro comercial de casa, y de la nada empiezan a llegar un montón de viejas así en Ferraris, Lamborghinis…”, narró Ruiz.

Lo que más le llamó la atención fue el nivel de vida de estas mujeres, las cuales, según su amigo, se dedicaban únicamente a OnlyFans, no tenían otro tipo de trabajo ni ingresos aparte de crear contenido para adultos en la página azul y el tema le llamó mucho la atención al punto de que Mario entabló conversación con una de ellas, se hizo su amigo y le preguntó al respecto, dejandolo sorprendido con los detalles que le reveló y con el dinero que le mostró que tenía en su cuenta.

“Me dio tanta curiosidad que ese día me convertí en amigo de una de ellas y empecé a preguntarle por las finanzas. La vieja sacó su OnlyFans y tenía como 3 millones de dólares ahí que no había sacado. No de un mes, o sea, no los había sacado, pero los tenía ahí. Y yo: ‘¿Qué?’”, recordó con asombro.

Fiesta en mansión de Los Ángeles inspira a Mario Ruiz a investigar OnlyFans - crédito @estostambien/TikTok

La experiencia lo impactó al punto de replantearse su carrera en redes sociales: “Y la vieja me explicaba: ‘Nos pagan por esto y esto, que mi amiga hizo un video con Tyga’, entonces me dio mucha curiosidad del negocio. Dije: ‘No, yo qué hago haciendo TikTok, huevón’. Uno se cuestiona, uno se cuestiona”, confesó entre risas.

A pesar de haber entendido el potencial económico de la plataforma y de haber estudiado el sistema de monetización, Ruiz reiteró que nunca se involucró directamente ni como creador ni como inversionista, aunque llegó a considerar ambas posibilidades.

“En esa época me enteré de que había manes que tenían como varias chicas, como que las metían en una casa… eso era como que todas van a trabajar a lo mismo, como una fraternidad de mujeres. Ese negocio estaba dando millones de dólares. Entonces, alguna vez me interesé por ello y como que medio lo investigué, pero no, nunca me metí. OnlyFans no. Y pagar emprendimientos y eso tampoco lo hice”, aseguró el colombiano.

Finalmente, Mario dejó claro que aunque el modelo de negocio puede ser atractivo, no todo es tan sencillo como parece, y reconoció el impacto emocional que puede tener sobre quienes lo ejercen, especialmente porque los conductores del pódcast comentaron que les parecía una manera sencilla de conseguir dinero.

El lado oculto de OnlyFans según Mario Ruiz: curiosidad, millones y dilemas emocionales - crédito @marioruiz/IG

“Tan fácil no es. Porque creo que a las chicas también, psicológicamente, hay algunas que llevan mucho tiempo haciendo dinero y después dicen: ‘No, yo me salgo porque es que ya no’. O sea, como que ellas no se sienten tan bien. No creo que todas las chicas que hagan OnlyFans se sientan bien”, reflexionó Ruiz.

Con estas declaraciones, Mario Ruiz no solo dejó al descubierto una faceta poco conocida de su curiosidad empresarial, también abrió un debate sobre los límites del contenido digital, el negocio detrás del erotismo en plataformas pagas y las decisiones personales en un mundo de redes donde la fama y el dinero parecen estar siempre a un clic de distancia.