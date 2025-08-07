Colombia

“Hoy es Álvaro Uribe, mañana cualquiera de nosotros”: Vicky Dávila en medio de las marchas en apoyo al expresidente

La candidata a la presidencia de 2026 no perdió oportunidad para registrar en sus redes sociales las movilizaciones de la mañana en Bogotá y compartir su sentir con respecto a la conmoción que se ha vivido en el país

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Vicky Davila en marcha de
Vicky Davila en marcha de Uribe en Bogotá - crédito Captura de Pantalla

La convocatoria a las marchas de este 7 de agosto que se realizaron por aparte del Centro Democrático en apoyo al condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras conocer su sentencia de 12 años de prisión domiciliaria, fue de acogida multitudinaria en varias regiones del país, tal como lo registraron las redes sociales.

Diferentes actores políticos, que comparten ideales del líder natural del partido político, salieron a las calles para defender su inocencia y sentar precedente sobre las supuestas violaciones que cometieron con los derechos del procesado.

Una de las que atendió el llamado fue la candidata a la presidencia de 2026, la periodista Vicky Dávila, que no perdió oportunidad para registrar en sus redes sociales las movilizaciones de la mañana en la ciudad de Bogotá y compartir su sentir con respecto a la conmoción que se ha vivido en el país con esta determinación.

“Defendiendo con el alma, con el alma. Todos los ciudadanos de Colombia que nos están viendo y oyendo en este momento deben pensar que hoy es Uribe, pero mañana es cualquiera de nosotros, cualquiera de la oposición o cualquier ciudadano, porque los regímenes autoritarios empiezan a actuar y a coartar la libertad. Tenemos que defender nuestra libertad con el alma y lo vamos a hacer”, fueron las palabras de Dávila.

Vicky Dávila marchas 7 de agosto de 2025 - crédito @VickyDavilaH/X

Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe, participó en la marcha en Medellín

El empresario Jerónimo Uribe, hijo del expresidente colombiano, apareció entre los manifestantes que se congregaron para expresar su apoyo a Álvaro Uribe Vélez. La movilización se realizó en la Plazoleta de La Alpujarra en Medellín, en la que se reunieron miles de ciudadanos tras la condena a 12 años de detención domiciliaria dictada contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La presencia del primogénito de Uribe, que saludó a los asistentes, fue uno de los hechos que marcó la jornada en la capital antioqueña, consolidando su apoyo público hacia la figura de su padre y acompañando a los seguidores del expresidente durante la protesta.

El hijo del expresidente colombiano estuvo en la Plazoleta de La Alpujarra en Medellín - crédito redes sociales

La manifestación surgió como muestra de respaldo al exmandatario, generando una importante concentración de personas que se movilizaron en defensa de quien fuese presidente de Colombia y es ahora protagonista de una de las causas judiciales más relevantes de los últimos años en el país.

Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, lideró marchas en Estados Unidos

Tomás Uribe protagonizó la jornada de manifestaciones en Miami, donde se reunieron colombianos residentes en Estados Unidos para expresar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez después de la sentencia de doce años de prisión domiciliaria dictada contra él por la jueza Sandra Heredia.

Durante el acto, Tomás tomó la palabra para agradecer la presencia y el apoyo de los asistentes a la movilización, así como el acompañamiento internacional recibido.

Tomás Uribe se refirió a la condena contra su padre en Miami, Estados Unidos - crédito Prensa María Fernanda Cabal/X

En sus declaraciones, Tomás Uribe enfatizó la gravedad de los señalamientos contra su padre y la situación política que rodea el caso, al mencionar:

“Ayer ya uno de los candidatos de Petro salió a decir que no solamente había que meter preso a Uribe, sino que había que quitarle el celular. Entonces, gracias a ustedes y firmes en esta lucha, gracias al comisionado, gracias a las autoridades americanas y a pedirles que nos sigan apoyando, que no nos dejen solos y que investiguen al heredero de las Farc”.

La movilización, promovida y liderada por Tomás Uribe, buscó visibilizar la solidaridad de la comunidad colombiana en el exterior y solicitar atención de las autoridades tanto estadounidenses como internacionales en torno al proceso judicial contra Álvaro Uribe.

La convocatoria congregó a quienes defienden la inocencia del exmandatario y piden un seguimiento atento al desarrollo del caso y a sus implicaciones políticas.

