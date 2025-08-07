Colombia

Baloto y Revancha Baloto, resultados del miércoles 6 de agosto: números ganadores

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Por Armando Montes

Guardar
Baloto realiza dos sorteos a
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)

El Baloto dio a conocer los resultados de su último sorteo millonario. Aquí están los afortunados ganadores y compruebe si se hizo de alguno de sus premios de miles de millones de pesos.

Fecha del sorteo: miércoles 6 de agosto de 2025.

Números ganadores del Baloto: 08 - 18 - 21 - 24 - 40 con la ‘súperbalota’ 13.

Números ganadores del Baloto Revancha: 12 - 20 - 29 - 30 - 38 con la ‘súperbalota’ 04.

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Pasos para cobrar el premio

En Colombia existen una serie
En Colombia existen una serie de loterías que ya forman parte de la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta 365 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

Baloto realiza dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo se juega Baloto?

Baloto es una de las
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia (Colprensa)

Para jugar al Baloto necesita comprar un tiquete con un valor de 5.700 pesos, ya sea en el puesto de loterías o en la página web.

Luego debe de escoger su apuesta conformada por cinco números sin repetir entre el 1 y el 43, así como un número extra que puede ser del 1 al 16. Si no sabe qué números elegir, no se preocupes, permite que la terminal de lotería genere sus números al azar.

Baloto cuenta con un acumulado multimillonario inicial de 4 mil millones de pesos los cuales se irán acumulando en cada sorteo si no tiene un ganador, hasta poder entregarlo a un nuevo multimillonario.

Para conseguir el gran acumulado tiene que acertar a los seis números, sin embargo, puede hacerte de premios atinando a solo uno.

Si obtiene alguno de los premios de Baloto no necesita la ayuda de ningun tercero para cobrarlo, sin importar el monto debes de cobrarlo directamente en un punto de venta o en la fiduciaria.

El premio es entregado al portador del tiquete original, es decir, a la persona que lo muestre en el punto de venta o en la fiduciaria, como ya se ha dicho anteriormente, el tiquete debe de estar en perfecto estado.

Para reclamar su premio solo necesita presentar el tiquete y tu documento de identificación.

Es importante mencionar que en ningún caso Baloto solicita dinero o cualquier tipo de remuneración para hacer efectivo el premio.

En cuanto a premios, Baloto asegura haber entregado más de 1.8 billones de pesos en premios a más de un centenar de colombianos ganadores.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Baloto terminan en asistencia pública. En este sentido, Baloto presume haber entregado 1.4 billones de pesos al sector salud en Colombia.

Temas Relacionados

BalotoBaloto RevanchaResultados BalotoColombia-noticiasColombia-loteriasNoticiasFinanzas personales

Más Noticias

Karol G sorprendió a sus fans con versión acústica de una canción de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’: “Se puso romántica”

La cantante colombiana presenta una interpretación íntima y minimalista de su éxito, mostrando una faceta vulnerable y emotiva que ha sido elogiada por seguidores y críticos tras su estreno en YouTube

Karol G sorprendió a sus

Falcao habría llamado la atención de uno de los clubes más representativos de Murcia, en España: esto se sabe

El exatacante de Millonarios y la selección Colombia estaría en el radar de uno de los clubes destacados de las categorías inferiores del fútbol ibérico

Falcao habría llamado la atención

EN VIVO: así transcurre la jornada de movilizaciones en respaldo al expresidente Álvaro Uribe, hoy jueves 7 de agosto

Miles de simpatizantes del expresidente saldrán por las calles de varias ciudades de Colombia y el extranjero, expresando su desacuerdo frente a la condena que enfrenta el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal

EN VIVO: así transcurre la

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

La futbolista del Real Madrid fue elegida entre las cinco mejores del mundo para ganar el reconocimiento que se le entrega a las mejores juveniles

Linda Caicedo, nominada al Balón

Dane abre 946 vacantes en más de 30 ciudades con salarios hasta de $2,9 millones: vea requisitos y cómo postularse

Hasta el 11 de agosto hay plazo para participar en el proceso de selección de encuestadores, supervisores y más perfiles

Dane abre 946 vacantes en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Bolívar anunció el

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus fans con versión acústica de una canción de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’: “Se puso romántica”

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

La Liendra sorprendió en Medellín con una jornada solidaria al mejor estilo de Camilo Cifuentes

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

Deportes

Falcao habría llamado la atención

Falcao habría llamado la atención de uno de los clubes más representativos de Murcia, en España: esto se sabe

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

Luis Fernando Muriel dio cátedra de fútbol con Orlando City en la Leagues Cup: anotó triplete contra el Necaxa

Atlético Nacional habría cambiado de opinión con el técnico Javier Gandolfi: dura decisión para la Copa Libertadores

Nuevo susto en Atlético Nacional: futbolista se desmayó en partido de la Liga Femenina