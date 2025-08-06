Cumpleaños de Bogotá: testimonio histórico revelaría que la ciudad no fue fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538

Durante la Colonia, la ciudad se llamó Santafé hasta la Independencia en 1819 - crédito TripAdvisor

“Quesada no pensó entonces en levantar una ciudad que llegase a ser populosa, sino levantar una especie de aduar para pasar las horas de la conquista, y, sobre todo, a fin de dejarles sus casas libres a los pobres indios allá en Bacatá, y poner en sitio aparte su vivac”. Esta afirmación del historiador Eduardo Posada en su obra de 1906, Narraciones, desafía la versión tradicional sobre el origen de Bogotá y sitúa en el centro del debate la verdadera intención y autoría de su fundación.

La cita, recogida por Posada, atribuye a Sebastián de Belalcázar - conquistador español y gobernador de Popayán en 1540 - la idea de establecer una ciudad en el altiplano, mientras que Gonzalo Jiménez de Quesada habría concebido el asentamiento como un campamento militar temporal, sin aspiraciones urbanas duraderas.

Este matiz resulta fundamental para comprender la cronología y el significado de la fundación de la capital colombiana, que para 2025 está cumpliendo 487 años. Según la investigación histórica - publicada en el Archivo de Bogotá - la fundación jurídica de la ciudad no ocurrió en 1538, como suele celebrarse, sino el 27 de abril de 1539, fecha en la que se cumplieron los requisitos legales exigidos por la Corona española para el reconocimiento oficial de una ciudad.

Así lo confirma el testimonio del capitán Honorato Vicente Bernal, que acompañó a Nicolás de Federmán y presenció los hechos. En una carta dirigida al teniente Pedro de Urzúa, Bernal precisó: “a veintisiete de abril del dicho año (…) se nombró a alcaldes y regidores de ella”. Este documento, considerado el más explícito hasta la fecha, establece con claridad el momento en que la villa adquirió estatus legal bajo el nombre de Santafé.

La confusión sobre la fecha de fundación se origina en los acontecimientos previos. A finales de 1537, las tropas españolas ingresaron a la sabana y establecieron un campamento en el actual Chorro de Quevedo, conocido entonces como Pueblo Viejo o Thybzaca. El 6 de agosto de 1538, Quesada realizó una fundación de facto, sin ajustarse a las instrucciones formales de la Corona.

En ese acto, celebrado en la plaza de las Yerbas —hoy Parque de Santander—, se ofició la primera misa, pero no se instituyeron las estructuras administrativas ni se delimitaron los espacios urbanos requeridos para una ciudad reconocida.

La consolidación jurídica de la ciudad se produjo casi ocho meses después, el 27 de abril de 1539, en presencia de Belalcázar y Federmán, que mantenían un litigio con Quesada por la posesión de los territorios. El conflicto se resolvió a favor de Quesada tras su viaje a España. Solo entonces se asignaron los solares para los primeros vecinos y se designaron los lugares para la iglesia principal, la casa de gobierno y la prisión.

Según relata Soledad Acosta de Samper en su libro de 1890, La mujer española en Santafé de Bogotá, cada conquistador aportó elementos distintivos al nuevo asentamiento: Quesada llevó los caballos, Federmán las gallinas y Belalcázar los cerdos.

El proceso de fundación de Bogotá se caracterizó por la existencia de dos momentos diferenciados: uno de facto y otro jurídico. El primero, el 6 de agosto de 1538, consistió en el establecimiento de un cuartel militar denominado Nuestra Señora de la Esperanza en el Chorro de Quevedo.

El segundo, el 27 de abril de 1539, implicó la constitución formal del Cabildo, el nombramiento de alcaldes y regidores, la entrega de varas de autoridad y la demarcación de calles y cuadras, cumpliendo así con los procedimientos exigidos por las autoridades españolas.

A partir de la fundación jurídica, la villa adoptó el nombre de Santafé y mantuvo esta denominación durante casi tres siglos. Solo tras las acciones independentistas en la Nueva Granada el 7 de agosto de 1819 - lideradas por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander - la ciudad recuperó el nombre indígena de Bogotá, que originalmente designaba la capital muisca y que, durante la Colonia, correspondía a la actual población de Funza.

Esta investigación llevada a cabo por Bernardo Vasco, que se encuentra adjunta en los documentos históricos del Archivo de Bogotá, se puede hallar ingresando al siguiente enlace: “Bogotá se fundó en 1539, no en 1538″.