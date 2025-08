Por el cumpleaños de Bogotá, la filarmónica femenina ofrece un show de entrada libre sinfónico de Guns N’ Roses vs Metallica

El espectáculo, parte del Festival de Verano, reunirá a 50 instrumentistas en una batalla musical inédita, resaltando la excelencia femenina y la innovación artística en el cumpleaños 487 de Bogotá - crédito Filarmónica de Bogotá

Welcome to the Jungle, Master of Puppets, November Rain y Enter Sandman resonarán en el corazón de Bogotá en versiones filarmónicas, enfrentadas en una batalla musical sin precedentes”, así se anunció la programación cultural por el cumpleaños de fundación de Bogotá.

El espectáculo Metallica & Guns N’ Roses Filarmónico, que se celebrará el miércoles 6 de agosto a las 6:00 p.m., en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

La entrada será libre, y la cita forma parte de las actividades del Festival de Verano, organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), según la información oficial difundida por la organización.

La propuesta no se limita a un simple homenaje. Se trata de una reinterpretación orquestal de los repertorios de dos de las bandas más influyentes del rock, en un formato que fusiona la energía de la música popular con la potencia de una gran agrupación sinfónica.

La Orquesta Filarmónica de Mujeres, perteneciente a la Filarmónica de Bogotá y dirigida por María Camila Barbosa, liderará la ejecución junto a los colectivos El Artefacto, Llena tu Cabeza de Rock y Royal Project.

La colaboración entre estos proyectos busca ofrecer una experiencia sonora y visual que trascienda los límites habituales de los conciertos de rock y de la música clásica.

El evento se inscribe en la celebración de los 487 años de Bogotá, y ha sido destacado como una de las “487 razones para amar a Bogotá en su cumpleaños”, según la programación oficial.

La selección de Metallica y Guns N’ Roses responde a la relevancia de ambas agrupaciones, reconocidas por la fidelidad y calidad de sus presentaciones en vivo.

La adaptación de sus temas más emblemáticos a un formato filarmónico representa un desafío artístico y técnico, que será asumido por cerca de cincuenta integrantes de la Orquesta Filarmónica de Mujeres, quienes aportarán su versatilidad y formación especializada.

La dinámica del espectáculo consistirá en una suerte de duelo musical, en el que las canciones de Metallica y Guns N’ Roses se alternarán en versiones sinfónicas, permitiendo al público redescubrir clásicos del rock en un contexto completamente nuevo.

Entre los temas seleccionados figuran piezas que han marcado a varias generaciones, lo que garantiza una jornada de alta carga emotiva y de gran atractivo para públicos diversos.

La organización ha subrayado que la calidad artística del evento responde a la importancia de la efeméride y a la tradición de excelencia de la Filarmónica de Bogotá.

La Orquesta Filarmónica de Mujeres es un proyecto que busca dar continuidad a la formación musical de mujeres instrumentistas, ofreciéndoles la oportunidad de perfeccionar su desempeño en formatos de orquesta y de cámara.

Además, la agrupación constituye un reconocimiento explícito a las mujeres que, a lo largo de la historia, han sido intérpretes, compositoras y directoras poco visibilizadas en el ámbito de la música clásica.

Según la información institucional, existen pocas orquestas de música clásica integradas exclusivamente por mujeres en el mundo, entre las que se destaca la Orquesta de Cámara de Mujeres de Austria (Viena), fundada bajo la dirección de Carmen Moral, quien también fue directora titular de la Orquesta Filarmónica de Bogotá entre 1988 y 1991.

El diseño de la Orquesta Filarmónica de Mujeres responde a la intención de potenciar la exploración estética y la sensibilidad expresiva de 45 mujeres en un entorno que históricamente ha sido dominado por hombres.

La agrupación se consolida como una plataforma para el desarrollo de la excelencia musical femenina y como un espacio de reivindicación y visibilidad dentro del panorama cultural de Bogotá.