Tatiana Franko, de ‘Vos Podés’, está en el ojo del huracán por denuncia de entrevistada atacada con ácido: “Sin mi historia no hay pódcast”

Lucia Tamayo, víctima de un ataque con ácido, pasó por 'Vos Podés' en 2024 y dio a conocer su historia. Sin embargo, en días recientes denunció diferencias con la periodista caleña - crédito Génesis Morales y @luciatamayo81/TikTok

Vos Podés, el pódcast de la periodista Tatiana Franko, se transformó en uno de los más influyentes a nivel nacional. En el formato, que inició en 2020, durante la pandemia de covid-19, la caleña presentó todo tipo de historias, tanto de mujeres del común que compartían sus historias de vida, como de celebridades que abrían facetas diferentes de sí mismas.

Prueba del impacto del pódcast es que inició una gira nacional de transmisiones en vivo que tiene como sede teatros en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Sin embargo, en días recientes Vos Podés se hizo tendencia por denuncias de una antigua entrevistada que dio a conocer su caso a nivel nacional durante su paso por el formato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Se trata de Lucía Tamayo, una mujer sobreviviente de un ataque con ácido ideado por su expareja Camilo Moreno y ejecutado por la pareja de la hermana de este. El ataque tuvo lugar en 2020 y desde entonces se sometió a un complejo tratamiento para reconstruir su rostro, que derivó en su despido, hecho que en su día Lucía denunció como una violación a sus derechos laborales.

Todo esto lo contó en el episodio publicado en Vos Podés el 11 de enero de 2024. Sin embargo, en días recientes Lucía compartió un video en sus cuentas de Instagram y TikTok una denuncia sobre lo que ocurrió en los meses posteriores a la difusión de su historia.

La mujer, que contó su historia como víctima de un ataque con ácido, señaló que la caleña se negó a darle parte de la monetización que generó su entrevista, así como a bajar la misma luego de que recibiera amenazas de muerte - crédito @luciatamayo81/TikTok

Tamayo contó que, tras la publicación de su entrevista, se encontraba pasando dificultades económicas a causa de su despido. Por ese motivo, tomo la decisión de solicitarle a Tatiana Franko una parte de los ingresos obtenidos por la monetización del video, a lo que ella se negó. Al poco tiempo de que hiciera esta solicitud, la entrevista fue eliminada o archivada.

Pocas horas después de que diera a conocer esta situación, el pasado 27 de julio, Tamayo aseguró que comenzó a recibir mensajes de odio por parte de seguidoras del pódcast, afirmando que le llegaron a escribir que “se merecía” el ataque con ácido por “desagradecida”. Esto derivó en que restringiera sus comentarios en redes sociales.

En un video posterior, Lucía explicó por qué se enfocó en hablar de la monetización en su denuncia: “Para ese momento yo no tenía trabajo, estaba amenazada. Sé que muchas personas me dicen: ‘Ella no tiene la culpa de esas amenazas’. Claro está que no tiene la culpa, pero nunca tampoco optó por bajar la entrevista, a pesar de la situación que yo a ella le manifesté. Le envié audios llorando sobre que estas personas me estaban amenazando y nunca tuvo la iniciativa de bajarlo“, afirmó.

La mujer afirmó que la periodista insistió con que le grabara un video contando cómo había cambiado su vida luego de la entrevista, a lo que ella se negó pese a su insistencia - crédito @luciatamayo81/TikTok

La mujer contó que, para el momento de la entrevista, intentó hacer una pauta para un emprendimiento que tenía y con el que se costeaba los tratamientos. “Al momento en que ella me realiza la entrevista, esto nunca pasa”, indicó. En cambio, según su versión, Tatiana Franko “me pidió un segundo video donde manifieste el impacto que el pódcast ha generado en mi vida por todas las vistas que hizo. Ahí es donde entendí que simplemente ella estaba velando por sus intereses y claro está que es su trabajo, pero entiendan algo: se trata de mi vida y la de mi familia”, afirmó.

Según contó Tamayo, la insistencia por este video fue continua pese a que ella estaba enterada de las amenazas que venía recibiendo y que las denuncias ya estaban en la Fiscalía. “Y fue tanta la insistencia que yo ya me negué y le pidió a la asistente que me escribiera por WhatsApp solicitándome este video. Y yo le dije: ‘No te lo voy a dar’. Me dijo: ‘¿Puedo saber la razón?’ Yo, pues, ¿qué explicación debo darle a esta persona para que entienda que mi vida está corriendo peligro?“, afirmó.

Tamayo afirmó que fue en ese momento cuando tuvo conocimiento de la monetización de la entrevista por cuenta de un tercero lo que la llevó a expresar que Tatiana “realmente nunca fue transparente conmigo, tampoco en el tema del consentimiento del uso de mi imagen, aunque muchas personas siguen insistiendo que yo debía saber de esta monetización”.

Ante los señalamientos de que fue ella quien se ofreció a contar la historia, Lucía afirmó que fue Franko quien la buscó a ella. "En ningún momento yo me postulé para dar mi entrevista. Al contrario, fueron muchos meses de ella insistiéndome para proporcionar esta entrevista y ahora entiendo la finalidad de todo esto. Claro está que mi historia tenía morbo, drama y pues todo esto llama visualizaciones, vistas y claro está que fue lo que ella logró“, expresó.

Aunque no dudó en agradecer el impacto y la posibilidad de conocer personas que le brindaron su apoyo desde entonces, la mujer también fue clara en su punto de vista sobre su participación en el pódcast: ”Conforme va pasando el tiempo sigo creyendo que sin mi historia no hay pódcast. Entonces, para las personas que siguen de pronto comentando cosas feas, es mi historia y yo veré cuántas veces quiero seguir hablando de lo mismo. Lo único que busco con todo eso es que las personas sepan nuestro testimonio. Eso es todo“, sentenció.

En las últimas horas, Tamayo lanzó una carta abierta contra la periodista, en vista de que no se había pronunciado ante sus denuncias.

Tamayo lanzó una carta abierta contra la periodista de 'Vos Podés', recriminándole por su silencio ante las denuncias - crédito @derlithatamayo/Instagram