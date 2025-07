Petro contraatacó tras las fuertes declaraciones de Abelardo de la Espriella y adelantó nueva movilización: “Si no nos unimos, nos destripan”

El abogado y precandidato presidencial causó revuelo con su anuncio de "destripar" a la izquierda, encarnada en el mandatario Gustavo Petro - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Las afirmaciones del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que en entrevista con un medio radial, en la mañana del martes 29 de julio de 2025, habló de “destripar” y “erradicar” a la izquierda en Colombia, han generado múltiples reacciones desde los sectores afines al jefe de Estado, Gustavo Petro. De hecho, el mandatario de los colombianos no ha ocultado su indignación y con dos nuevos mensajes en su perfil de X le salió al paso al político.

“Ya saben, si no nos unimos, salimos a la calle y ganamos, nos destripan”, expresó el primer mandatario en la plataforma digital, en uno de sus pronunciamientos en los que convocó a la unión de los líderes del progresismo y las bases de este movimiento para expresarse en contra de cualquier expresión que ponga en peligro sus derechos políticos. Lo anterior, con el contexto de lo sucedido con la Unión Patriótica (UP) en las décadas de los 80 y 90.

Y, al replicar el video del abogado Élmer José Montaña, que confirmó que presentó denuncia penal en contra De la Espriella, por la presunta comisión del delito de amenazas, consagrado en el artículo 347 del Código Penal, enfatizó su postura. “Creo que toda persona que se sienta de izquierda debe poner denuncia contra el fascista. Rompe nuestra constitución y el código penal, nadie puede ser discriminado por sus ideas”, remarcó Petro en su publicación.

¿Qué dijo Abelardo de La Espriella sobre los movimientos de izquierda?

La respuesta de Petro se dio a las afirmaciones del abogado de derecha, que en entrevista con La FM de RCN Radio, lanzó un claro mensaje, en relación con lo que espera sea su Gobierno a partir del 7 de agosto del 2026. “Y sepan ustedes, señores de la izquierda, en mí tendrán a un enemigo acérrimo que hará todo lo posible para destriparlos y enfrentarles, determinada y decididamente. A esa plaga hay que erradicarla”, indicó De la Espriella.

Y tras el primer post de Petro, en el que le pedía a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia de los Estados Unidos investigar al abogado, al que acusó de amenazar de muerte a un “grupo poblacional con identidad política”, que a su juicio sería un “crimen contra la humanidad”, De la Espriella reaccionó. Y lo hizo con un duro mensaje contra el mandatario, en el que -lejos de retractarse- se reafirmó en sus afirmaciones contra los sectores progresistas.

“Mi nombre es Abelardo De La Espriella, y he venido a enfrentarte, a derrotarte y a hacerte pagar por todas tus fechorías, con la fuerza de la Constitución y el poder de la ley. Lo haré para reconstruir a Colombia y devolverle la dignidad que tú le arrebataste”, dijo el abogado, que en un mensaje posterior insistió en su posición. “Las ideas de Petro han sido: empuñar las armas, asesinar, secuestrar, incendiar, extorsionar, generar el caos y destruir la Patria”, acotó.

Y es que durante el diálogo con el citado medio de comunicación, el letrado que quiere llegar a la Casa de Nariño no se guardó nada. Habló del caso del expresidente Álvaro Uribe, del que expresó que es “el único presidente en el mundo en 200 años que ha ejercido su defensa material”, al punto de destacar cómo el ex jefe de Estado, desde su perspectiva, “pudo haber huido a cualquier lado y no lo hizo“; lo que habla de su talante y respeto a la justicia.

Y señaló que quienes mantienen una postura política opuesta al uribismo no se consideran solo adversarios. “Nosotros no somos contradictores de esa plaga comunista, nosotros somos enemigos”, señaló De La Espriella, que en su argumentación mencionó hechos violentos como el atentado contra Miguel Uribe. “Ellos ya probaron que nos pueden matar, encarcelar y vilipendiar”, remarcó el abogado, que causó impacto con su anuncio de querer ser presidente.