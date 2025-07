Niño de cinco años sufrió muerte súbita en Soledad, Atlántico, tras la aplicación de cinco vacunas, denunció su madre

La mamá de menor afirmó que los sintomas se desarrollaron luego de la aplicación de las vacunas - crédito Freepik

Hay tristeza en la familia de Axel David Vides Iguarán, un menor de cinco años que habría sufrido muerte súbita de infante luego de la aplicación de cinco vacunas en Soledad (Atlántico).

El niño falleció el domingo 20 de julio luego de presentar una serie de síntomas durante tres días que, según explicó su madre Darlyn Iguarán, provocaron su reacción inmediata para trasladarlo a un centro médico cercano.

La madre del menor relató que su hijo presentó fiebre luego de recibir cinco vacunas el jueves 17 de julio, correspondientes al esquema de vacunación para su edad. Dijo que a pesar de que consideró que eran muchas vacunas, la médica tratante le aseguró que era un procedimiento normal.

Según su testimonio, además de la fiebre, el niño tenía escalofríos y malestar general. Luego, la mujer notó la hinchazón de uno de sus brazos. Ya en la madrugada del domingo, Axel David comenzó a experimentar dificultades para respirar, lo que prendió las alarmas de la madre.

“Le dio fiebre, se le hinchó el bracito y el 20 yo me lo llevo de urgencia en la en la madrugada, que empezó como a ahogarse y yo me lo llevé enseguida, o sea, yo no perdí tiempo porque yo agarré y lo alumbré y vi que estaba amarillito (...) en la esquina había dos ambulancias, entonces, una de ellas nos agarra, lo lleva para la clínica y allá me lo certificaron como muerte súbita de infante”, afirmó puntualmente.

Ante el deterioro de la condición de su hijo, la madre lo llevó de urgencia a un centro médico. En el trayecto encontraron una ambulancia que los trasladó a una clínica, donde, minutos después, los médicos confirmaron la muerte súbita del menor.

“En la ambulancia en que lo llevo al niño no me le colocan oxígeno, sino un aparatico en el dedo que medía su frecuencia, que estaba en 44. Luego lo llevan a la clínica donde lo reaniman porque su frecuencia estaba en 42 (...) y la enfermera dice: ‘Vamos para afuera que va a mejorar’”, contó la mujer a Telecaribe.

Secretaría de Salud de Soledad investigará el caso

El caso fue reportado a la Secretaría de Salud municipal, dirigida por Edison Barrera. El funcionario informó que se están revisando todos los antecedentes médicos de Axel y se ha solicitado el esquema de vacunación aplicado para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Además, se realizan visitas a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) involucradas en la atención del niño para recolectar información relevante.

“Hasta ahora hay tres instituciones involucradas y hemos solicitado formalmente la historia clínica a cada una. No podemos afirmar cuántas vacunas le fueron aplicadas hasta que revisemos la documentación para poder entregar un informe técnico y claro de lo ocurrido”, señaló Barrera.

El funcionario indicó que la Secretaría de Salud está obligada a emitir un reporte técnico a las autoridades departamentales y aseguró que una vez cuenten con toda la información, la darán a conocer a la comunidad.

“Nos interesa garantizar una atención segura, especialmente en el proceso de vacunación para todos los habitantes del municipio”, puntualizó.

Por último, la madre de Alex pide respuestas, pues afirmó al medio anteriormente citado que su hijo estaba aparentemente sano: “No sé si fueron las vacunas o el procedimiento que hicieron en la clínica, es lo único que quiero saber por qué, porque ya nadie me lo va a regresar. Solo quiero que no le pase a otros niños y que el caso no quede impune”.

Cabe recordar que el síndrome de muerte súbita infantil es una afección que constituye la principal causa de fallecimiento en menores de un mes hasta un año de vida. Según el portal Medlineplus, los pequeños son encontrados muertos en sus cunas, razón por la que se le conoce también como “muerte en la cuna”. La muerte ocurre de forma repentina y sin explicación aparente en niños menores de un año. Aunque el menor no está en el rango promedio de edad en que se presentan este tipo de muertes, es un tema que está bajo la lupa de las autoridades.