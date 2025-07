Exrepresentante legal de la firma que quedó con millonarias deudas por complejo solar en Atlántico dio la cara: “Solo era un trabajador más y nunca abandoné el país”

El exrepresentante legal Juan Carlos Ruiz López mostró pruebas formales de su desvinculación de Soltec y de cualquier responsabilidad financiera - crédito Juan Carlos Ruiz/LinkedIn

El ciudadano español Juan Carlos Ruiz López, hasta mayo pasado representante legal de Soltec Tracker Colombia SAS, filial de la multinacional española Soltec, habló por primera vez tras el escándalo que rodea a la empresa, actualmente en proceso de acreedores.

La compañía enfrenta una deuda superior a $200.000 millones con decenas de contratistas colombianos que trabajaron en el megaproyecto solar Guayepo I y II, afectados por la crisis financiera de la firma.

Ruiz asegura que su papel fue estrictamente administrativo y que nunca tuvo control sobre las decisiones financieras que hoy tienen al borde de la quiebra a varias empresas nacionales.

“Yo era un trabajador más. No tomaba decisiones sobre los pagos; eso siempre se manejó desde España”, explicó en entrevista con Infobae Colombia.

Documento oficial: Ruiz desligado de cualquier deuda

Para respaldar su versión, Ruiz presentó un documento oficial de Soltec en el que se certifica que, desde el 30 de mayo de 2025, quedó completamente desvinculado de la sociedad y de cualquier responsabilidad posterior.

“El señor Juan Carlos Ruiz López no forma parte de la sociedad Soltec Trackers Colombia S.A.S. desde el día 30 de mayo de 2025, habiéndose desvinculado formalmente de todos los actos societarios desde esa fecha. En consecuencia, no ostenta la calidad de representante legal de dicha sociedad. Esta comunicación tiene como finalidad desvincularlo de manera integral y definitiva de cualquier responsabilidad relacionada con Soltec, incluyendo toda y cualquier actuación pasada que haya ejercido en nombre de la sociedad en virtud del cargo que anteriormente ocupó.

En virtud de lo expuesto, solicitamos de manera inmediata el cese de cualquier tipo de reclamación, cobro o gestión que se dirija en contra del señor Juan Carlos Ruiz López por obligaciones que correspondan o se deriven de la actividad de la sociedad Soltec Trackers Colombia S.A.S”.

El escrito también aclara que todas las deudas corresponden exclusivamente a la empresa, recordando que su papel se limitaba a ejercer como representante legal.

Según Ruiz, este documento demuestra que cualquier reclamación debe dirigirse a la empresa y no a una persona que ya no tiene relación con ella.

Un cargo de alta presión

Su llegada al país se dio para gestionar el desarrollo de proyectos solares y, con el tiempo, se convirtió en la cabeza legal de una de las compañías con mayor operación en el sector fotovoltaico.

“Soltec tenía todos los contratos de venta de trackers, mantenimiento y operación. Era una empresa con gran presencia en Colombia, y eso implicaba una gran responsabilidad”, recuerda.

Sin embargo, la presión del cargo y las decisiones de la casa matriz lo llevaron a renunciar.

Su dimisión, presentada el 2 de mayo, coincidió con la salida de otros altos ejecutivos y con la entrada en concurso de acreedores de la matriz en España.

Juan Carlos Ruiz López, quien fue representante legal de Soltec Tracker Colombia SAS hasta mayo de 2025, se desligó de las decisiones financieras de la empresa - crédito Juan Carlos Ruiz/LinkedIn

“No me gustaba la forma en que se estaban tomando ciertas decisiones. Al final uno debe pensar también en lo personal, y opté por irme de manera voluntaria, sin indemnización”, asegura.

Denuncias y señalamientos

Tras su salida, empezaron a aparecer denuncias de contratistas que aseguraban no recibir pagos desde hacía meses y que no encontraban respuestas claras de la empresa. Su nombre comenzó a circular como uno de los responsables.

Ruiz sostiene que esa percepción es injusta. “Yo informaba sobre la operación, pero no autorizaba pagos. Mi labor era enviar cada mes una planilla con las obligaciones pendientes, pero era la mesa directiva de España la que decidía a quién pagar y cuándo, dependiendo de sus necesidades financieras”, detalla.

Para reforzar su versión, decidió mostrar su pasaporte durante la entrevista, con el fin de aclarar que nunca salió del país mientras se desarrollaba la crisis.

“Yo no huí de Colombia. Solo viajo a España para visitar a mis hijos y luego regreso. Siempre he dado la cara”, enfatiza.

Además, negó de forma tajante cualquier apropiación de dinero. “No me llevé ni un peso. Lo único que hice fue cumplir con mi trabajo, hasta donde pude. Cuando vi que ya no podía hacer más, preferí renunciar”, afirmó.

Amenazas y consecuencias personales

Las tensiones derivadas del caso se trasladaron al plano personal. Ruiz relata que ha recibido amenazas directas por medio de llamadas, correos electrónicos y mensajes a su teléfono.

“Es muy duro que te señalen así. Yo no soy dueño de la empresa, no tengo acciones y nunca he abandonado el país. Que se busque a los verdaderos responsables”, dijo.

El exrepresentante admite que estos episodios lo han afectado profundamente. “Esto no me ayuda mucho ni en lo personal ni en lo laboral. Yo amo Colombia, pero quiero vivir y trabajar con normalidad. No soy rencoroso, pero sí es doloroso que la gente me vea como un culpable cuando solo era un empleado”, señala.

El parque solar Guayepo I y II, vinculado a la polémica por impagos mientras Juan Carlos Ruiz López era representante legal de Soltec - crédito Soltec

Incluso ha tenido problemas en su vida financiera. “En procesos bancarios me he encontrado con bloqueos por deudas que no son mías, sino de la empresa. Eso me ha perjudicado en cosas tan básicas como solicitar un crédito”, comenta.

“Las reclamaciones deben ir a la empresa, no a las personas”

Respecto a los contratistas que hoy siguen sin respuesta, Ruiz pide separar la responsabilidad personal de la empresarial.

“Cuando una empresa incumple, hay que reclamarle a la empresa, no al trabajador que hizo lo que pudo dentro de sus funciones”, insiste.

Afirma que, mientras fue representante legal, se mantuvo en contacto con pequeños contratistas y siempre transmitió sus inquietudes a la casa matriz.

“Yo hablaba con ellos, escuchaba sus reclamos y enviaba la información a España. Pero al final la decisión era de la empresa matriz, no mía”, remarca.

Una nueva vida, con cautela

Hoy Ruiz trabaja para otra empresa del sector energético. “Es una empresa distinta, con otros proyectos”, explica.

“Yo solo soy un gestor. Así como antes podía haber sido un ingeniero o un técnico, ahora hago un trabajo similar, pero en un contexto completamente diferente”, añade.

Aun así, teme que los señalamientos sigan persiguiéndolo. “No quiero que mi vida laboral actual se mezcle con lo que pasó en Soltec. Quiero seguir adelante y no cargar con un estigma que no me corresponde”, afirma.