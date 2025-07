Delincuentes están suplantando a empleados de empresa de café en Bogotá: sus paquetes contienen aserrín y tierra

Imagen de archivo de granos tostados de café en exhibición en una tienda Juan Valdéz en Bogotá, Colombia. 5 de junio, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo

Vendedores y propietarios de negocios dedicados a la venta de café en Bogotá manifestaron inquietud ante una nueva modalidad de estafa que afecta directamente a comerciantes que adquieren insumos para su labor diaria.

De acuerdo con la denuncia, personas que se hacen pasar por representantes de una reconocida empresa cafetera visitan tiendas y puestos donde se vende tinto, ofreciendo bolsas de café a precios reducidos.

Según el informe de Arriba Bogotá, de Citytv, estos individuos logran convencer a los comerciantes aprovechando su supuesta vinculación con la marca y el atractivo del bajo costo, lo que motiva a quienes dependen de la venta de café a realizar compras sin verificar el contenido de los paquetes.

Al revisar el producto, los afectados han descubierto que, en vez de café, las bolsas contienen aserrín y tierra, lo que representa no solo una pérdida económica, sino también un riesgo para la reputación de sus negocios.

Denuncia de sujetos que suplantan a reconocida marca de café para vender bolsas con aserrín y tierra - crédito Captura de video City TV

Su método consiste en ofrecer bolsas de café a precios considerablemente inferiores a los del mercado en la localidad de Ciudad Bolívar, lo que resulta atractivo para pequeños comerciantes que buscan maximizar sus ganancias en un contexto económico desafiante.

La dinámica de la estafa se desarrolla con rapidez y aparente profesionalismo. Los delincuentes vestidos con uniformes y llegan en un vehículo tipo chana con los logotipos de la empresa y actuando como empleados de la supuesta empresa, logran ganarse la confianza de los vendedores.

Fabiola Jiménez contó al medio regional que: “Él me trae unas libras de café, pero dentro de la bolsa viene café regado, en el cual ninguna venía rota. Entonces yo cogí, saqué las bolsas de café y revisé que ninguna venía rota. Entonces el señor me dijo ‘yo ya saqué el café que estaba roto“.

La comerciante le pregunta en cuánto estaba la bolsa y le responde que “estaba tan caro, me lo deja en 600, posteriormente quedamos en 500 mil pesos, yo le cancelé la plata”.

Una comerciante denunció que el método consiste en ofrecer bolsas de café a precios considerablemente inferiores a los del mercado, pero su contenido es una estafa - crédito Café brasileiro

El modus operandi de los estafadores incluye la utilización de bolsas y empaques que imitan a la perfección los productos originales de la empresa de café que dicen representar. Esta estrategia dificulta la identificación del fraude en el momento de la compra, pues los comerciantes solo descubren el engaño al abrir los paquetes.

Según el testimonio la denuncia, la víctima se dio cuenta que había sido destapada la bolsa contenía aserrín mezclado con tierra: “cuando yo ya voy a preparar el café, veo que es un poco de aserrín, no era café”.

Otra preocupación de la comerciante es que las bolsas y los logotipos de la empresa la sellaron y quedaron idénticas a las originales para que pasen desapercibidas. “Al igual totalmente sellado, yo revisé, porque yo le dije que ahí venía mucho café por encima regado, yo cogí el café y todas las bolsas venían selladas”, agregó a City Tv.

El temor entre los vendedores del sector aumenta, ya que consideran que este tipo de engaños podría continuar replicándose en otras zonas de la capital y perjudicar aún más a la comunidad.

Vendedora de tintos aseguró que al abrir la bolsa de café contenía aserrín y tierra -crédito Captura video City TV

“¿Cuántas personas no habrán caído con estas manos de estos criminales. Porque uno no tiene para comer, pero para darle la plata a otros desgraciados que no tienen ni arte ni parte y venir a quitarle lo que uno gana", finalizó Fabiola Jiménez al medio mencionado.

Las víctimas insisten en la importancia de estar alertas y verificar cuidadosamente tanto la identidad de los supuestos representantes como la calidad del producto, para evitar ser estafados por esta práctica que se suma a las preocupaciones en materia de inseguridad en Bogotá.

Además, la preocupación entre los consumidores finales, quienes podrían verse afectados si el producto adulterado llega a sus manos. La calidad y la seguridad alimentaria se ven comprometidas cuando los canales de distribución se contaminan con prácticas fraudulentas.