Sigue el temblor político por fallo contra Uribe: empresas advierten sobre crisis institucional y piden respeto a la justicia

Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2008 - crédito Luisa González/Reuters

El Consejo Gremial Nacional (CNG), entidad que preside Camilo Sánchez y asocia a 34 gremios productivos, se refirió al fallo judicial del 28 de julio de 2025, en el que la jueza Sandra Heredia validó las evidencias recolectadas, incluyendo interceptaciones telefónicas y grabaciones con relojes espía y confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez cometió delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Por medio de un comunicado, expresó su respeto por la administración de justicia al reconocer su papel fundamental como uno de los pilares del Estado Social de Derecho y de la democracia colombiana.

En el mismo, anotó que las decisiones judiciales, aun cuando generen debate o controversia, deben ser tramitadas dentro de los cauces institucionales, en un entorno de legalidad y respeto por los principios constitucionales.

La jueza Sandra Heredia habló sobre el expresidente Uribe Vélez y su carácter - crédito redes sociales

“En ese sentido, y en relación con el reciente fallo de primera instancia en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, consideramos fundamental que se desarrolle con pleno respeto a las garantías constitucionales, incluyendo el debido proceso, la doble instancia, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, la cual se mantiene vigente hasta tanto no exista una sentencia definitiva en firme, de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política”, afirmó el denominado “gremio de gremios”.

Responsabilidad democrática

Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad democrática de todos los actores institucionales y políticos. Puntualizó en que es indispensable evitar que esta decisión sea instrumentalizada con fines electorales, partidistas o de polarización social.

Por ende, sugirió que la justicia debe permanecer al margen de presiones políticas o intereses coyunturales, mientras que su independencia debe resguardarse como principio básico del orden constitucional.

El Consejo Gremial Nacional reafirmó su respeto por las instituciones. Dice que confía en la independencia de la justicia - crédito Consejo Gremial Nacional

“Confiamos en que las instancias judiciales superiores actuarán con independencia, rigor jurídico y plena sujeción a la ley. Esperamos sinceramente que en el curso de la apelación el expresidente pueda demostrar su inocencia y que dicho proceso contribuya al esclarecimiento de los hechos con justicia y transparencia”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía, a los actores políticos y a las instituciones para que este momento sea una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo por la separación de poderes, la independencia de la justicia, el debido proceso y la solidez institucional que caracterizan a una democracia madura y responsable que garantiza las libertades y derechos de todos los colombianos.

Respaldo de más gremios a Álvaro Uribe

Otros gremios también mostraron su respaldo al expresidente Álvaro Uribe. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, expresó toda sus solidaridad con el exmandatario en este momento complejo.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que el compromiso con la democracia exige preservar la solidez de nuestras instituciones - crédito @McLacouture/X

Aceptó que, aunque las consideraciones presentadas por la honorable jueza pueden ser objeto de análisis y debate jurídico, corresponde acatarlas dentro del marco institucional.

“El compromiso con la democracia exige preservar la solidez de nuestras instituciones. Este no es un fallo definitivo. El expresidente cuenta aún con recursos legales en los que deben garantizarse plenamente sus derechos, para que pueda demostrar su inocencia”, dijo la dirigente.

Preocupaciones sobre el fallo

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, lamentamos profundamente la decisión adoptada en el proceso contra Uribe.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, lamentó la decisión adoptada en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @JaimeA_Cabal/X

Advirtió que respeta la investidura judicial, pero ello no le impide expresar las preocupaciones sobre un fallo que tiene sustento en interceptaciones obtenidas de forma irregular, violando la confidencialidad entre abogado y cliente, y en grabaciones recortadas, cuestionadas por no respetar la cadena de custodia. Pero, además, en pruebas que no conducen a demostrar culpabilidad alguna.

“Sorprende que tuvieran mayor peso los testimonios de delincuentes que la palabra y la trayectoria de un expresidente, que defendió la institucionalidad y enfrentó con firmeza al narcoterrorismo que asfixiaba a Colombia”, lamentó Cabal al decir que confía en que las instancias superiores actúen en defensa del equilibrio y la legalidad que todo ciudadano merece.