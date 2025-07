Precandidatos presidenciales reaccionaron al fallo contra Álvaro Uribe, decisión que sacude la carrera electoral hacia 2026

Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia entre 2002 y 2008 - crédito Colprensa

Antes, durante y después de que la jueza Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, anunció que se hallaron méritos suficientes para sustentar los cargos por fraude procesal y soborno en actuación penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, precandidatos presidenciales de diferentes partidos políticos se pronunciaron sobre la decisión.

Mientras que los uribistas mostraron respaldo al exmandatario nacional y criticaron el resultado del fallo, desde la otra orilla se mostraron satisfechos y aseguraron que se hizo justicia, algo que marcaría el camino hacia las elecciones de 2026.

Por una lado Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que “este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo. Sí, miedo.”

La afirmación la hizo, según ella, porque el presidente Gustavo Petro le tiene miedo a Uribe. Entre otras explicaciones, porque ha sido irreductible, porque no ha transado los valores, porque siempre le ha dicho no a la impunidad de los violentos, porque ha defendido la democracia y, sobre todo, porque demostró que en democracia y castigando a los criminales es posible construir un Estado que sale adelante.

Además, porque su gobierno no solamente redujo y destruyó a todos los grupos ilegales, sino que dio bienestar social y los colombianos pudieron vivir mejor.

“Y tenemos una noticia: Uribe no está solo. Somos millones de colombianos los que seguimos su legado, su lucha para defender la justicia en Colombia. Estaremos aquí para decirle ‘no’ a sus proyectos de impunidad para los violentos, para decirle ‘no’ a sus proyectos de lavado de activos para quienes han extorsionado, asesinado y secuestrado a los colombianos”, señaló la actual senadora en un video.

Más preguntas que certezas jurídicas

En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencia por el Centro Democrático, calificó el fallo como “el fallo de la infamia”. La congresista aseguró que lo ocurrido durante las nueve horas de audiencia para leer la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe deja más preguntas que certezas jurídicas.

“Fue una exposición que, lejos de transmitir imparcialidad, pareció una declaración política, o una sentencia escrita por las alegadas víctimas todos enemigos políticos del expresidente Uribe.

Criticó que resulta inadmisible que se le dé validez a pruebas viciadas como interceptaciones telefónicas al expresidente Uribe y un reloj espía, mientras se exaltan personajes como Juan Guillermo Monsalve (testigo), presentado como héroe civil, y se victimiza a Deyanira por su género, como si ser mujer otorgara automáticamente mayor credibilidad.

También, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, puntualizó que este juicio no es solo contra Uribe, sino contra la justicia misma. Precisó que más de 20 años trabajando al lado del expresidente le permiten decirlo sin titubeos: “Uribe es inocente”.

Acusó que no hay pruebas, no hay grabaciones, no hay chats, sino solo falsos testigos y una persecución sin precedentes: “Más de 20.000 horas de interceptaciones ilegales. Ni una sola evidencia real. Esto va más allá de un hombre. Es un juicio que define si en Colombia la justicia es imparcial o un arma política”.

Respaldo a la jueza Sandra Heredia y al aparato judicial

De igual manera, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, del movimiento Con Claudia Imparables, con el que aspira a llegar a la Casa de Nariño, dijo que respalda la jueza Sandra Heredia y a todo el aparato judicial de Colombia.

“Han sido acosados y hostigados por esta decisión, y la justicia ha actuado de manera serena y con base en la evidencia. Todos los colombianos debemos respetar este fallo. Y el acusado, Álvaro Uribe, tiene derecho a ir a una segunda instancia. Pero este es un fallo, sin precedentes, pero con toda justicia, es por lo menos que debe responder Álvaro Uribe”, anotó.

Puntualizó que a las madres de los asesinados en los falsos positivos, su abrazo y reconocimiento: “Algún día, para ellas y para ellos, también habrá justicia”.

Montaje contra Álvaro Uribe

Otro que habló al respecto fue el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria. De acuerdo con él, hoy se concretó un montaje que empezó a gestarse hace más de diez años de la mano de Juan Manuel Santos, el narcoterrorismo y sus cómplices. Advirtió que de ahí viene toda esa infamia.

“El presidente Uribe no es un hombre, es un pueblo, es un símbolo. Por eso, debemos salir a las calles para demostrarle al mundo que, más allá de la persecución jurídica del montaje, el símbolo sigue vivo”, resaltó. Insistió en que “los demócratas deben ir a la calle a gritar con fuerza “Uribe inocente”

Dejó entrever que el juicio contra el presidente Álvaro Uribe Vélez es un proceso jurídico, porque es un montaje político, una cacería orquestada para destruir precisamente al símbolo de la resistencia, al gran líder que enfrentó el terrorismo y le devolvió la esperanza a la nación.

Por su parte, la senadora María José Pizarro, precandidata del Partido Alianza Verde, celebró la decisión y anotó que las mujeres que participaron del juicio hicieron historia al dejar en alto el nombre del poder judicial sin dejarse amedrentar.

“Un abrazo y mis respetos a mi colega y amigo Iván Cepeda, que siguió la verdad y creyó en la justicia hasta el final. Todas las personas que permitieron este fallo deben contar con garantías de protección de sus vidas”, escrobió en X.

Afirmó que, después de haber dado este paso inmenso, ahora le corresponde a la justicia investigar a fondo las denuncias hechas por Juan Guillermo Monsalve desde hace décadas, entre lo que está el papel de la familia Uribe Vélez en la conformación del grupo paramilitar Bloque Metro, en las masacres de El Aro y La Granja y en el asesinato de Jesús María Valle, entre otras centenares de graves violaciones a derechos humanos.

“Miles de víctimas que nos recogemos en este proceso, vemos una luz de esperanza ante años de impunidad”, agregó.

Otro que no se quedó callado fue el exsenador Gustavo Bolívar, precandidato por el Pacto Histórico. Dijo que “la justicia cojea, pero llega”.

Según él, “un un fallo juicioso de mil páginas, repleto de pruebas y evidencias, la juez declara culpable a Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, pero falta más”.

Además, que empieza a hacerse justicia.

Jamás borrarán la historia de Uribe: precandidato Daniel Palacios

De igual manera, el exviceministro Daniel Palacios, precandidato presidencial por Rescatemos a Colombia, advirtió que a Álvaro Uribe se le podrá perseguir en los tribunales, pero jamás podrán borrar de la historia o del corazón de millones de colombianos lo que representó su gobierno: orden, seguridad, firmeza, determinación, amor patrio, todo lo que tanta falta nos hace hoy en Colombia.

“Nos rehusamos a vivir en un país donde se persigue a quienes bien le han servido a Colombia mientras se premia al delincuente. Gozan de impunidad, tratamiento preferencial y privilegios. Colombia no puede seguir por este camino. Confiamos que en los pasos siguientes el presidente Álvaro Uribe pueda demostrar su inocencia”, expresó en un video.