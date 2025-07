Influencer le respondió a la Toxicosteña, que habría amenazado con pegarle: “⁠Yo no te tengo miedo”

El creador de contenido expuso en redes sociales la aparente amenaza que le envió la exparticipante de La casa de los famosos - crédito montaje @soysantiagovi @latoxicostena_17/ Instagram

Aun después de varias semanas de que el reality de convivencia La casa de los famosos Colombia terminó, se siguen viendo disputas en redes sociales por lo sucedido en el programa.

Una de las exparticipantes que más dramas ha protagonizado tras su salida ha sido la cantante de Sincelejo Cindy Ávila, conocida como La Toxicosteña, quien recientemente se le ha visto activa en redes sociales respondiendo los comentarios de sus detractores y promocionando nueva música.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En medio de la promoción de su reciente canción El luto, se hizo viral el en vivo del creador de contenido Santiago Vieira, conocido en redes como El Vieira quien expuso que al parecer la Toxicosteña le escribió un mensaje amenazante por el tipo de contenido que comparte el influencer.

En la recta final del reality, Vieira se sumó en apoyo a Karina García, quien tuvo varias enemistades con La Toxi, motivo por el que el creador de contenido llegó a hablar de manera negativa de la cantante. Debido al impacto que tuvieron las palabras de Santiago, al parecer la cantante decidió contactarlo por un mensaje directo de Instagram y supuestamente amenazarlo.

El creador de contenido se fue en contra de la cantante de Sincelejo - crédito @soysantiagovi/ Instagram

“Viene y me comenta: ‘El día que me veas mke vas a decir todo lo que comentas en tus videos’, si te lo voy a decir, deja la payasada que yo a ti no te tengo miedo, crees que estás hablando con la que tú te dabas machete o con las personas a las que les incendiaste una casa, fu confesaste eso en el programa”, dijo el influencer que cuenta con más de 260 mil seguidores en redes sociales.

El creador de contenido además aseguro que en caso de que la cantante llegue a agredirlo físicamente tomará acciones legales.

La Toxi Costeña, enfrenta nuevas polémicas con el creador de contenido Santiago Vieira tras su participación en La casa de los famosos Colombia - crédito @angba_112820 TikTok

“Tú me tocas a mí un pelo y te meto presa, porque yo no soy la boba ni la estúpida para que vengas a jugar conmigo, a mí no me vas a amenazar, que me vas a dar puñaladas como a Valentino, ¿Cuál es tu figura pública?, eres una arrabalera, si vas a dar machetazo, aquí no es”, añadió Santiago Vieira.

Además, el creador de contenido le recordó a la cantante que en este momento él se encuentra radicado en Canadá, por lo que duda que se puedan ver.

“Te recuerdo, mi amor, que no creo que nos veamos, porque, primero, yo vivo en Canadá, y tú vives allá en Sincelejo dando machetazos, también tienes el descaro de venir a decir que me vas a ver, cómo vas a venir si no tiene pasaporte ni visa y con qué plata, si te la has gastado toda en ron, deja el descaro”, le dijo Santiago en el mensaje que le envió a la Toxi Costeña,

Polémica por el nuevo video musical de La Toxi Costeña

La Toxi Costeña volvió a ser centro de atención tras el lanzamiento de El luto, su nuevo sencillo, acompañado de un videoclip cargado de simbolismo y provocación. La artista apostó por una estética fúnebre y una narrativa visual explícita, lo que ha generado revuelo en redes sociales desde su publicación el pasado 18 de julio.

El video, grabado en Cartagena, incluye la presencia de modelos en lencería y la recreación de escenas controvertidas, entre las que sobresale un vestuario de monja que, integrado a otras referencias subidas de tono, multiplicó los comentarios y reacciones en plataformas como Instagram y TikTok. La propia cantante fue alimentando el interés mediante avances y tomas inéditas del detrás de cámaras, medida que captó la atención de sus seguidores antes del estreno oficial.

La Toxi Costeña desata polémica con el videoclip de 'El luto', su nuevo éxito viral en Colombia - crédito @latoxicostena_17/Instagram

Usuarios de redes sociales han reaccionado de forma dividida al lanzamiento. “Ella es la única que cree que canta 😂”, “Me dio, hábito, camandula, campana, luto, detención, sermón, salmo, uñas, extensión, puerta, humo, cancion, hate, promoción, tatuajes, medio velada, tutú“, “Ordinaria como ella ninguna“, “Ya veo a medio Colombia atacado 😂😂😂😂 🔥“; “El hit de la temporada Toxi me encanta”, “Diosito te la cambiamos por cualquiera”, “Corronchaza y ordinaria”, “Siempre ha sido todo lo que criticó😂😂🤷🤷“; “la Toxi nunca decepciona la rompiste reina”, son algunos ejemplos de los mensajes que circularon en redes.