Petro dio dura respuesta a Francia Márquez y le reclamó por Ministerio de la Igualdad: “Hay también discriminación entre discriminados”

Petro dio contundente respuesta a Francia Márquez - crédito Reuters

A través de su cuenta de X, en la mañana del 28 de julio el presidente Gustavo Petro respondió a las recientes y comentadas críticas que hizo sobre el Gobierno la vicepresidenta Francia Márquez el 25 de julio, durante su intervención en el evento de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes.

Allí, la funcionaria manifestó haberse sentido utilizada para ganar las elecciones y, luego, rechazada en sus funciones ejecutivas.

“Me acusaron de no ejecutar cuando jamás me entregaron un instrumento para hacerlo, se promovió la idea de que como soy negra seguro robo; sin haber tocado un peso me trataron como criminal, porque el color de mi piel tristemente para muchos me hace culpable. Me exigieron ser sumisa y cuando exigí respeto me llamaron arrogante. Poco a poco lo que se me dijo en privado, se va haciendo público”, dijo Márquez ese día.

La respuesta de Petro

Varios días después, el presidente Gustavo Petro respondió el mensaje de la Vicepresidenta y manifestó su inconformidad con lo que calificó como un manejo equivocado del Ministerio de la Igualdad, cartera creada por su gobierno para atender múltiples formas de discriminación en el país.

A través de un extenso pronunciamiento público, el mandatario sostuvo que la finalidad de esta institución ha sido malinterpretada y reducida a un enfoque excluyente.

En su reflexión, Petro cuestionó la idea de que la esclavitud se limite a la población afrodescendiente, reconociendo la magnitud de la trata de personas africanas como uno de los episodios más atroces de la humanidad, pero subrayando que en Colombia persisten formas de esclavitud y de discriminación que afectan a otros sectores vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas, la juventud y las comunidades empobrecidas.

“Ha existido una discriminación milenaria, que también provoca muertes incontables hoy, que se ejerce contra la mujer también contra los pueblos indígenas, también contra la juventud, también contra los pobres.El ministerio de la igualdad no se creó para atender una sola discriminación, sino todas; si se reduce a una: negritudes y además, se reduce aún más: un grupo de las negritudes, entonces se acaba el principio de igualdad y su ministerio”, escribió el mandatario.

La respuesta de Petro a la vicepresidente - crédito X

El jefe de Estado insistió en que el Ministerio de la Igualdad nació para responder a todas las formas de discriminación de manera integral, y no para concentrar sus esfuerzos en un solo grupo étnico o geográfico.

Según explicó, restringir su misión ha debilitado el principio de igualdad que, a su juicio, es uno de los pilares del progresismo y la izquierda.

Petro reconoció que, durante su administración, la ejecución de recursos asignados a esta cartera ha sido insuficiente.

Indicó que, pese a que se destinaron cerca de dos billones de pesos, estos fondos no llegaron a quienes más los necesitan por una visión “tribal y parroquial” que bloqueó proyectos para otras poblaciones discriminadas. En su mensaje, señaló como ejemplo la falta de avances en obras de acueducto para comunidades del Pacífico y el Caribe, y advirtió que esta ineficiencia ha impedido atender problemáticas como la trata de mujeres y la explotación sexual de trabajadoras, incluidas las mujeres dedicadas a la industria del entretenimiento para adultos.

Para el mandatario, la crisis del Ministerio de la Igualdad fue aprovechada por sectores de oposición y por decisiones de la Corte Constitucional que, según dijo, limitaron normativamente su alcance.

Petro también responsabilizó al Ministerio de Hacienda de la época, dirigido por José Antonio Ocampo, por aplicar criterios de viabilidad fiscal que —según él— contradicen el programa de gobierno y priorizan otros gastos por encima de políticas de equidad social.

El presidente Gustavo Petro nombró a Carlos Rosero como ministro de Igualdad y Equidad; recientemente, lo ha criticado - crédito @infopresidencia/X

El presidente se refirió, además, a debates recientes sobre la dignificación del trabajo sexual y sostuvo que la administración debe avanzar en el reconocimiento de derechos laborales para mujeres en situación de prostitución, transformistas y otras personas vinculadas a esta actividad.

Petro enfatizó que la emancipación de las mujeres no debe restringirse a quienes acceden a altos cargos o posiciones privilegiadas, sino extenderse a trabajadoras campesinas, obreras, domésticas y madres cabeza de hogar, muchas de ellas expuestas a dinámicas de explotación que calificó como “nuevas esclavitudes”:

“Dejamos en estos tres años abandonadas a las mujeres trabajadoras sexuales, incluidas las webcam que son actrices porno, hay más de medio millón de mujeres jóvenes tratadas como esclavas hoy, y sin derechos laborales y dignidad en el trabajo, hay miles de transformistas en la calle, algunas que mueren de sida porque las abandona el estado, como hizo el distrito con la gran líder Diana Navarro, la transformista negra abandonada por una alcaldesa lesbiana, también discriminada.”

Para el mandatario, la crisis del Ministerio de la Igualdad fue aprovechada por sectores de oposición y por decisiones de la Corte Constitucional - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

Con este pronunciamiento, el presidente retoma el debate público sobre la gestión del Ministerio de la Igualdad, cuyo futuro dependerá de la definición de nuevas estrategias para superar las críticas y garantizar que los recursos asignados lleguen efectivamente a las comunidades históricamente discriminadas. Dijo que los medios han deformado la narrativa sobre el Ministerio de la Igualdad y su relación con Francia Márquez.

“El problema no es que no se dieron medios, se dio mucho dinero publico; 2 billones de pesos pero no se ejecutaron, quedaron guardados en los bancos en contravía de los necesitados y necesitadas. ¿Por qué? Por una incomprensión del proyecto político universal y por un problema cultural que personalmente le dije, a Francia y sus compañeros", señaló.