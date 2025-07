Isa, exparticipante del ‘Desafío del Siglo XXI’, reveló que ya no trabajará como modelo webcam

Isabel Carvajal, conocida como Isa, anunció el fin de su etapa como modelo webcam tras cinco años - crédito @isabel__carvajal/Instagram

Isabel Carvajal, conocida como Isa y reciente eliminada del programa el Desafío del siglo XXI, compartió públicamente un giro trascendental en su vida personal y profesional.

La joven de 27 años, originaria de Bello, Antioquia, decidió poner fin a su etapa como modelo webcam, una actividad en la que estuvo involucrada durante cinco años y que desempeñó un papel clave en su sostenimiento económico tras la pandemia.

Antes de su participación en la televisión, Isa ejercía como bartender en bares del sector de Provenza, en Medellín.

La llegada de la pandemia ocasionó el cierre de estos establecimientos y la dejó sin opciones laborales en el área en que tenía experiencia.

Sin posibilidad de recurrir al teletrabajo por no contar con recursos tecnológicos, Isa se apoyó en una amiga para entrar a un estudio de modelaje webcam.

“Cuando me preguntan si es un trabajo fácil, les digo que están muy engañados. Es un trabajo que exige disposición física, mental y emocional, juega con muchas cosas de tu ser”, explicó en entrevista con el programa La Red.

Isa enfrentó prejuicios alrededor de su empleo, pero resaltó el nivel de exigencia inherente a ese tipo de modelaje.

“No todas las personas son capaces de hacerlo. Es muy rentable, pero requiere gran fortaleza y no es para cualquiera”, afirmó. La modelo recalcó que, a pesar del beneficio económico, fue una experiencia compleja a nivel personal.

Esa complejidad la llevó a fijarse desde un inicio un límite de cinco años como máxima permanencia en el modelaje webcam.

“Desde que comencé, la meta eran cinco años. Este año se cumplen y siento que ya no quiero seguir. No me apasiona, no me nutre ni me llena. Ahora quiero aprovechar la oportunidad que me dio el Desafío para crecer a través de mis redes sociales y explorar otras formas de expresión y trabajo”.