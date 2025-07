Gustavo Petro habló tras conocerse el fallo de la jueza del caso de Álvaro Uribe e hizo urgente petición: “Los jueces no se presionan”

El presidente Gustavo Petro se refirió a la necesidad de proteger la vida de la jueza Sandra Liliana Heredia - crédito EFE

Una vez clarificado el camino jurídico que abrió la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, de declarar culpable al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, el jefe de Estado, Gustavo Petro, se pronunció. Y con un escueto mensaje adelantó que se garantizará la protección a la togada, hoy blanco de fuertes críticas de los sectores de oposición tras hacer oficial su determinación.

El primer mandatario, que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta, se expresó en su cuenta de X y, tal y como lo había hecho en anteriores ocasiones, dejó en claro su intención de que se respete las decisiones de la administradora de justicia. Pese a que no especificó en su mensaje el balance de la diligencia judicial que se efectuó en el complejo judicial de Palomquemao, era claro el sentido de su publicación, ante el impacto que tuvo este desarrollo.

“Es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, indicó el jefe de Estado en su perfil de X, al citar un pronunciamiento de la Corporación de Jueces y Magistrados (Corjusticia), que pidió que se establezcan medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de la jueza tolimense.

A diferencia de lo que sucedió en noviembre de 2024, cuando se conoció de la decisión de absolución en el proceso del hermano del expresidente, Santiago Uribe Vélez, y rechazó la decisión que lo dejaba al margen de los señalamientos de la creación de grupos ilegales, en esta oportunidad Petro prefirió no referirse en detalle, o por lo menos en su primera declaración, frente a esta situación. Aunque su llamado sea el d garantizar la independencia judicial.

Cabe destacar que Corjusticia, en su misiva, destacó la relevancia de asegurar la independencia y autonomía judicial, “en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho” y, del mismo modo, pidió a las autoridades, a los medios de comunicación y a los involucrados en el proceso respetar el ejercicio de la jueza Heredia. Así, señaló que cualquier decisión tomada solo puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por la ley.

Gustavo Petro insistió en que se respeten las decisiones de los jueces de Colombia

Este había sido su línea discursiva desde hace al menos seis días, pues Petro, el 22 de julio, había insistido en que se respetara la decisión de los jueces; pese a sus sabidos rifirrafes con organismos como el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en lo correspondiente a sus actuaciones como mandatario. Fueron estas declaraciones en las plataformas digitales las que, en su momento, desataron una dura reacción del expresidente.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo pro respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado. Quien ejerza el oficio del juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad“, expresó Petro en su cuenta de X.

En la antesala del juicio, Petro rechazó lo que serían las represalias que podrían tomarse desde Estados Unidos contra su Gobierno, frente a una eventual condena del expresidente Uribe, como ocurrió, al ser hallado responsable. “Colombia no se chantajea”, comentó Petro, citando la publicación del diario El Espectador, en la que hablaban de la postura de algunos congresistas norteamericanos, que compararon el caso con el del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

