Actor colombiano conmovió al país al compartir su lucha contra el cáncer y los impedimentos para acceder a una cirugía

El actor Andrés Bejar utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que confesó que enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida. El reconocido artista colombiano, que ha trabajado en gran cantidad de proyectos de televisión, teatro y cine, expuso públicamente su situación tras recibir un diagnóstico de cáncer de piel en el oído izquierdo y, sobre todo, ante la falta de respuesta del sistema de salud para acceder a la cirugía que necesita con urgencia.

Tras la publicación del video el 27 de julio de 2025 se desató una ola de solidaridad entre sus colegas y la ciudadanía, pues su caso se difundió ampliamente, debido a que es conocido por su participación en producciones como La ley del corazón, La viuda negra, El Capo 2, Tres Caínes y Sala de Urgencias.

El actor relató en su mensaje la angustia de esperar una respuesta que parece que no llegará, pues se refirió a los pasos que ha debido seguir para intentar acceder a la atención médica. Explicó que, tras hacer público su caso, presentó un PQR (Petición, Queja o Reclamo) y un derecho de petición, mecanismos legales en Colombia para exigir respuestas a las entidades de salud.

La presión de las redes sociales y la intervención de la Superintendencia de Salud en su caso lograron, al menos, acelerar algunos trámites. Y es que el actor relató que fue contactado por la entidad y pudo acceder a una cita con un dermatólogo, que confirmó el diagnóstico: carcinoma escamoso celular, tumor maligno con posible metástasis.

El especialista ordenó una ecografía urgente, realizada el 25 de julio, y, ante hallazgos sospechosos, se le practicó una biopsia cuyos resultados estarán disponibles 20 días después. Bejar destacó que durante la jornada del 28 de julio tenía programada una cita en la Clínica Colsubsidio, donde espera que el cirujano de cabeza y cuello le indique la fecha de la cirugía que tanto necesita.

El actor aprovechó su mensaje para aclarar la situación de los artistas independientes en Colombia, pues explicó que, a diferencia de otros trabajadores, los actores deben cotizar mes a mes a la seguridad social, y en su caso particular, debido a un problema renal previo, no puede dejar de hacerlo, tenga o no tenga trabajo: “Yo por mi tema renal, tenga o no tenga trabajo tengo que pagar mi seguridad social”, puntualizó.

Más allá de su situación personal, Andrés Bejar hizo un llamado a la empatía. Reconoció el apoyo recibido, aunque aprovechó su video para lamentar los comentarios insensibles que han llegado junto a los mensajes de aliento: “Mi invitación es a que tengan empatía con la gente, con las personas que tengan cáncer, que tengan alguna situación, ya sea familiar, ya sea social o muchas veces laboral. Tengamos un poco más de empatía. Por eso el mundo está como está, porque nos falta eso, nos falta ponernos en los zapatos del otro”, reflexionó.

El actor finalizó su mensaje reiterando su agradecimiento y su determinación de mantener informados a aquellos que lo apoyan a través de las diferentes plataformas digitales. Además, llamó la atención la fortaleza con la que ha abordado el proceso: “El cáncer no determina mi actitud. Tengo cáncer, pero no por eso voy a dejar de luchar y en lo posible de mi parte, siempre van a recibir mucho amor y una sonrisa”, afirmó.

Así, dejó en claro que, pese a la adversidad, su actitud y su compromiso con cada una de las personas que le han brindado su apoyo permanecen intactos: “Gracias por tanto amor”, declaró.

Entre los comentarios de sus seguidores se encuentran: “No pierdas la fe , y a los que escriben sandeces no prestarles atención, tu energía centrada en tu salud” y “Abrazos mi andresito. Vamos con toda negrito te queremos y te deseamos lo mejor”.