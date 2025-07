Francia Márquez lanzó fuerte mensaje de su paso por el Gobierno Petro: “Pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - crédito @FranciaMarquezM/X

En su aparición pública durante la Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, no perdió oportunidad para referirse a las polémicas que se han originado en este Gobierno, y lo que ella considera ha sido su trabajo y trato al interior de este mandato.

En un primer momento, mencionó que la cohibieron de realizar actividades pidiéndole respeto, además, de asociar su color de piel con actividades ilegales.

“Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Me trataron como criminal porque mi color de piel me hace culpable. Me exigieron ser sumisa y cuando reclamé respeto me dijeron soberbia”, acusaciones que no necesariamente necesitan nombres para conocer que los responsables fueron los integrantes del gabinete presidencial y personas allegadas al Gobierno.

Sabe que su participación era el de la mujer que entregaba una voz de aliento y esperanza a comunidades totalmente vulnerables en medio de la complicada situación del país que atraviesa en diferentes sectores, no obstante, reconoce que en el momento en que decidió contrariar órdenes fue catalogada como “traidora”.

“Hace algunos años fui la voz que recorrió el país, fui la cara de la esperanza. La mujer afrodescendiente que traía el eco de los ríos, de las casas humildes, de los saberes populares, de las manos callosas, de las mujeres que limpian las casas ajenas mientras sueñan con una vida digna. Pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la ‘traidora’”, argumentó la exministra de la igualdad.

Sabe que el racismo es una desafortunada característica que continúa siendo prominente dentro y fuera de las esferas del Estado, pero con plena convicción afirmó que continuará trabajando para que esto se elimine y las niñas, jóvenes y mujeres afrodescendientes puedan vivir con “dignidad”.

No dudó en expresar su inconformidad con respecto a la forma en la que llegó a apoyar un proyecto que aseguraba ser del cambio y poco a poco su imagen e importancia se fue desdibujando, tal como lo aseguró Francia: “Somos útiles para ganar elecciones pero no para gobernar. Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones, se nos quiere obedientes y si no que obedecemos viene el castigo, la violencia política, la deshumanización pública.

Habló sobre las críticas que le han hecho por su labor con el Ministerio de la Igualdad, asegurando que no le dieron los instrumentos para poder cumplir con lo que le exigían.

“Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron: ‘Hazlo tú’. Y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Lo hice, a pesar del bloqueo sistemático. Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron el instrumento para hacerlo. Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo. Sin haber tocado un peso, me trataron como criminal. Porque el color de mi piel, tristemente, para muchos, ‘me hace culpable’. Me exigieron ser sumisa. Cuando exigí respeto, me llamaron arrogante. Poco a poco, lo que se me dijo en privado se va haciendo público", señaló Márquez.

Además, de darle la razón a las personas afrodescendientes que han tenido la oportunidad de llegar a acompañar un proyecto político y terminan apagando su voz: “Hoy entiendo por qué tantas personas afrodescendientes que han llegado al poder se silencian, el precio de hablar es alto. No se nos permite la irreverencia y nuestros errores se magnifican”.

Al finalizar la intervención añadió: “Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes. Y si no obedecemos, entonces viene el castigo: la violencia política, la cancelación y la deshumanización pública”.