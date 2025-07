Dian publicará la información exógena tributaria, fundamental para la declaración de renta: de qué se trata y cuál es su función

La Dian ya confirmó que el 12 de agosto, según el calendario tributario, comienzan las fechas para declarar renta - crédito Luisa González/Reuters

El acceso a la información exógena tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se ha convertido en un tema de preocupación para muchos contribuyentes y contadores en Colombia, aún más, ad portas de la próxima temporada de declaración de renta, que se inicia el 12 de agosto de 2025.

Y es que pese a que semanas atrás ya existía la expectativa de poder consultar estos datos, la opción aún no se encontraba habilitada en el portal electrónico de la Dian.

Sin embargo, como conoció el diario El Tiempo, el reporte completo se publicará el jueves 31 de julio de 2025, último día hábil del mes.

La Dian realizará la publicación de datos exógenos el 31 de julio de 2025 - crédito Colprensa

Este reporte es crucial para la declaración de renta, porque permite a los contribuyentes reunir los datos que la Dian exige sobre todas las operaciones económicas realizadas con terceros, incluyendo clientes, proveedores, bancos y fondos de cesantías, dentro del período fiscal anterior, es decir, el año gravable 2024.

De qué se trata la información exógena tributaria

Es la información que es reportada desde terceros como bancos y empresas, pero que indican la situación económica de los contribuyentes.

En palabras de la profesora Durley Helena Huertas, del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria del Área Andina, que habló con el medio, la información exógena corresponde al “conjunto de datos que tanto personas naturales como jurídicas deben reportar a la Dian”, precisando que estos registros no suponen una declaración tributaria en sí misma, sino una obligación complementaria.

“Esta información se refiere a las operaciones realizadas con terceros, que la persona natural o jurídica efectuó durante el año gravable anterior (en este caso, 2024) con clientes, proveedores, bancos, entidades de seguridad social, fondos de cesantías, entre otros”, manifestó Huertas en la conversación.

En redes sociales los usuarios reclaman la publicación de la información exógena - crédito redes sociales/X

De hecho, la Dian utilizó estos datos para elaborar una “declaración sugerida” que cada colombiano puede aceptar, modificar o ignorar en función de su propia situación tributaria. La Dian explica que esto permite que el contribuyente pueda autogestionar su declaración y corregir potenciales omisiones:

Por tanto, los datos exógenos son insumo clave que permite cotejar y validar los datos consignados en el formulario 210 de la declaración de renta.

Según la misma Dian la función de esta información es vital, en cuanto a que va más allá de cooperar con cifras del contribuyente, aunque no las cubre toda; no obstante, resulta siendo un componente relevante que permite a la Dian determinar impuestos a pagar, revisar deudas, analizar rentas de trabajo, de capital, ingresos no laborales, pensiones, dividendos, aportes a fondos de pensiones y retenciones, entre otros rubros.

Declaración de renta del año gravable 2024

Por disposición legal, quienes posean un patrimonio bruto igual o superior a $163.386.000 al cierre del año gravable 2021 están obligados a presentar su declaración de renta, recordó el medio.

La información se debe presentar conforme a las especificaciones técnicas publicadas anualmente por la Dian, mediante servicios informáticos electrónicos disponibles en www.dian.gov.co y dentro de los términos señalados.

Al describir cuál es la naturaleza de los datos requeridos para declarar, la docente Huertas enumeró los principales rubros incluidos: “Pagos y abonos en cuenta, retenciones en la fuente, ingresos recibidos, saldos de cuentas por cobrar y pagar, información sobre socios, accionistas o cooperados, inversiones, cuentas bancarias, entre otros”.

Esta información, insistió, involucra las relaciones económicas sostenidas con cualquier entidad o tercero relevante durante el año gravable.

Información de mantenimiento Dian, el 26 de julio de 2025 - crédito Dian

Dian comunicó un mantenimiento programado en su plataforma

Durante las horas de la mañana del 25 de julio de 2025, la entidad comunicó que se realizarán intervenciones en su página web.

“Trabajamos para optimizar el rendimiento de nuestros sistemas, reforzar la seguridad y mejorar la disponibilidad operativa. Gracias por su comprensión. Seguimos fortaleciendo nuestra infraestructura tecnológica”, informaron oficialmente en redes sociales.

El mantenimiento se realizará a partir de las 9:00 p. m. del sábado 26 de julio, y cesará a las 4:00 a. m. del domingo 27 de julio.

“Durante este intervalo, nuestras plataformas de almacenamiento de archivos estarán fuera de servicio, lo que afectará temporalmente la disponibilidad de servicios digitales asociados”, se agregó en la información oficial.