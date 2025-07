Así fue la presentación de J Balvin en el ‘Show de Jimmy Fallon’: lo acompañó Gilberto Santa Rosa

El cantante paisa estuvo en el reconocido Late Show junto al puertorriqueño interpretando su nuevo lanzamiento en vivo - crédito @jbalvin @fallontonightbts / Instagram

J Balvin y Gilberto Santa Rosa, dos referentes de la música latina, se presentaron en la noche del 24 de julio en The Tonight Show con Jimmy Fallon para estrenar en vivo su canción Misterio, que grabó con Gilberto Santa Rosa

La canción, que fusiona salsa y reguetón, reúne el estilo característico del reguetonero colombiano con la voz y trayectoria del reconocido artista puertorriqueño.

El encuentro entre Balvin y Santa Rosa marca un hito en la internacionalización de los ritmos latinos, llevando la salsa y el reguetón al escenario de uno de los programas más emblemáticos de la televisión en Estados Unidos.

Misterio representa un experimento musical que apuesta por el cruce de géneros y por el alcance global de la música latina, con la expectativa de captar la atención del público tanto hispanohablante como internacional.

Gilberto apareció junto a Balvin en el escenario del programa usando un traje completo en tonos grises, mientras que el reguetonero usó un traje de más talla (oversize) completamente en color crema que adornó con un par de gafas de sol, ambas pintas inspiradas en la estética de la salsa clásica, que es la inspiración de la colaboración.

Los cantantes interpretaron por primera vez su colaboración en vivo - crédito @fallontonightbts / Instagram

Por otro lado, el cantante paisa también concedió una entrevista al presentador del show donde habló de la inspiración de su anticipado álbum Mixteip y la razón por la que decidió no hacer una gran promoción como sus discos anteriores.

“Felicitaciones por este proyecto, pero no anunciaste nada hasta hace un par de días”, cuestionó Jimmy Fallon a lo que Balvin respondió: “No lo hice porque es un mixtape como antes, quise ir directamente a las calles y venderlo en lugares como Time Square… Sabes, así fue mi primer acercamiento a los mixtapes cuando vine por primera vez a Estados Unidos, veías a personas vendiendo los CDs en las calles, y yo empecé haciendo lo mismo cuando está intentando que mi reguetón creciera, entonces esto me genera esa nostalgia, por eso no es un álbum, es un mixtape como la vieja escuela“, explicó el paisa.

J Balvin explicó en el show que quiso lanzar “Mixteip” como un mixtape tradicional, priorizando la promoción en las calles y la conexión directa con el público - crédito @jbalvin / Instagram

J Balvin se disfrazó de artista callejero en Nueva York para promocionar su nuevo álbum ‘Mixteip’

J Balvin sorprendió en Nueva York al recorrer las calles disfrazado de artista callejero para promocionar su nuevo álbum Mixteip. El cantante colombiano, conocido por sus creativas estrategias de lanzamiento, optó por una peluca, pantalones cortos, gafas, gorra y camisa negra para pasar desapercibido entre los transeúntes y turistas de la ciudad.

En un video compartido en redes sociales, se observa a Balvin acompañado de Miguel Henao, integrante de su equipo, presentándose en un bus turístico bajo el seudónimo de “Yong Bambi”. Al dirigirse a los pasajeros con la pregunta “¿Les gusta la música en español?”, recibió respuestas mixtas, entre ellas la petición de una de las viajeras de no escuchar canciones navideñas. Acto seguido, Balvin interpretó Baby shark, provocando desconcierto entre los presentes.

Tras la breve presentación, el cantante y su acompañante continuaron el recorrido conversando con peatones y turistas e invitándolos a escuchar su nuevo material. Pese al esfuerzo, muchos no reconocieron al artista y algunos se negaron a interactuar o a tomarse fotos con él.

J Balvin promocionó su nuevo álbum musical caminando por Nueva York disfrazado - crédito @jbalvin/IG

El momento más comentado del recorrido se dio cuando una mujer, al conversar con el artista, aseguró que conocía a Maluma y notó un cierto parecido entre el misterioso “Yong Bambi” y el intérprete de Mi gente. Al escuchar esto, la mujer incluso mencionó que tenía “un parecido con Jimmy Balvin”, provocando una reacción divertida por parte del propio J Balvin, quien negó siendo reconocible y bromeó con su interlocutora.

La acción forma parte de la campaña de promoción de Mixteip, álbum con el que el paisa busca acercarse nuevamente al público y captar la atención de nuevos oyentes, demostrando que su presencia en la industria sigue marcada por la creatividad y el humor.