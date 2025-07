Sara Uribe reaccionó al nuevo noviazgo de Fredy Guarín: “Un hombre que no sabía lo que quería”

La modelo aseguró que el exfutbolista no la valoró cuando estuvo con ella en una relación - crédito montaje @sara_uribe @mariajoserojas03/Instagram

El exfutbolista Fredy Guarín compartió su nuevo romance con la creadora de contenido y médica María José Rojas con un post en sus cuentas de Instagram.

Aunque la noticia desató varias reacciones de los internautas, una de las que más llamó la atención fue la de la modelo y presentadora Sara Uribe, expareja de Fredy con quien tienen un hijo.

La reacción de Sara llegó después de que una usuaria de Instagram asegurara que la modelo se “estaba muriendo” al ver la nueva relación de Guarín con Rojas.

Uribe confesó que la relación con el futbolista la afectó y gracias a eso ha podido trabajar en su amor propio. “Gracias por tu mensaje 💛. Estoy en un momento muy bonito de mi vida, en paz y trabajando con amor en mis sueños. Les deseo lo mejor siempre, de corazón. Y si alguna vez quieren conocer cómo después de una relación dolorosa con una persona que no estaba para mí , y criando sola a mi hijo, logré salir adelante y convertir ese dolor en fuerza, las invito a visitar mi proyecto“, escribió la presentadora.

Sara se encuentra trabajando en un proyecto llamado Poderosa, que en palabras de Sara busca empoderar a mujeres que han pasado por situaciones como ser madres solteras.

Sin embargo, las reacciones no terminaron ahí, pues ante su mensaje otro internauta aseguró que se estaba pasando por víctima y la acusó de dañar la relación que tenía el exdeportista antes de estar con Sara, por lo que la modelo aseguró que ella no se metió en la relación, sino que se dejó llevar por lo que le decía Fredy en esa ocasión.

“Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía, que me hizo creer que su relación estaba rota, y me enamoré profundamente. No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto ni conmigo ni con su familia“, escribió la presentadora.

Sara aclaró que criar sola a su hijo lo considera más una bendición que un castigo, como lo insinuaron varios comentarios en la red social.

“Lo que viví fue doloroso, confuso y me dejó heridas que hoy llevo con dignidad. Criar a mi hijo sola no es un castigo, es un honor y una fuerza que no todas entienden. No me burlo de ninguna mujer, mucho menos de una madre, porque yo también lo soy“, explicó.

“No me burlo de ninguna mujer, mucho menos de una madre, porque yo también lo soy. Respeto el dolor ajeno porque sé lo que es sufrir en silencio”, concluyó la modelo en el mensaje.

Fredy Guarín presentó a su nueva novia y desató las reacciones en redes sociales

Fredy Guarín, exjugador de la selección Colombia y de equipos internacionales como el Inter de Milán y el Porto, hizo pública su nueva relación sentimental. A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista compartió una fotografía junto a su pareja, María José Rojas, acompañada de la canción “Qué suerte tenerte” de Fonseca, confirmando las especulaciones que circulaban desde hace varias semanas.

La publicación mostró por primera vez el rostro de Rojas, oriunda de Medellín, quien hasta el momento era conocida principalmente en entornos regionales por su actividad en el modelaje. Sin embargo, tras la revelación, se conoció que la joven es médica graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana el 31 de enero de 2025, según quedó registrado en sus redes sociales, donde ha compartido evidencias de su formación profesional y mensajes sobre el esfuerzo requerido durante sus estudios.

La relación fue confirmada tanto por Guarín como por Rojas, quien también publicó imágenes junto al deportista. En una de las instantáneas, ambos aparecen en el Desierto de la Tatacoa, lugar emblemático del departamento de Huila, escenario elegido para retratar juntos este nuevo capítulo. Otra fotografía muestra a la pareja en un plano más íntimo mientras se dan un beso, acompañada por la canción “Cosas bonitas” del Grupo Niche.

El anuncio recibió amplia atención en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes celebran la nueva etapa del exjugador y quienes cuestionan la cercanía temporal respecto al término de su anterior relación con María Camila Guzmán, empresaria antioqueña. A pesar de los comentarios y críticas, tanto Guarín como Rojas se mostraron firmes en su decisión de compartir públicamente su vínculo.

“Nace una nueva influencer 😂😂”, “Cómo hacen para encontrar el amor de la vida cada seis meses 😂”, “Las deja listas para el psicologo 😮😢”, “Otra víctima más de es 🤡🤡🤡😂”, “Terapia también para tu vida personal, cambia de novia cada 6 meses”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

La vida personal de Fredy Guarín ha sido foco de atención mediática en diferentes ocasiones, pero esta vez el exfutbolista optó por dar a conocer su relación en un tono personal y reservado, enfocándose en una nueva etapa alejada de las polémicas de años anteriores.