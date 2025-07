“Quedamos en el pueblo que debe decidirse a luchar por su Patria y su vida misma”: Petro celebra nueva canción en estilo góspel que el hicieron

Petro critica el consumo excesivo de recursos públicos por parte del sistema actual y la falta de mejoras en la atención al paciente - crédito Colprensa

En la mañana del jueves 24 de julio el presidente Gustavo Petro compartió, en su cuenta de X, una canción al estilo góspel que un compositor anónimo le hizo.

En la canción se elogia su gestión como presidente y se despotrica de las críticas y señalamientos que le han hecho desde la oposición.

El primer mandatario compartió el video de la canción y lo acompañó de este texto:

“Siempre hay una ida y una vuelta. La vida se va y queda en otros. La energía no muere se transforma.Quedamos en las y los siguientes líderes que con valentía continúen las transformaciones de Colombia aun incompletas.Quedamos en el pueblo que debe decidirse a luchar por su Patria y su vida misma”.

La letra de la canción insta al presidente de la República a no abandonar su cargo, pues el autor lo considera un modelo a seguir un baluarte de lo que es Colombia.

“La verdad. Te llaman de todo: guerrillero, bandido, tirano, drogadicto. Pero tú eres la respuesta al grito. Eres el puño que no quiere más dolor. Te insultan porque no pueden comprarte. Te acusan porque no pueden callarte. Te odian porque el pueblo ya te ama. Y eso no lo perdona el opresor que lo ejecuta. ¿Si tú te vas, quién queda? Resistir. Si tú te vas, vuelve la noche oscura. Las cadenas del silencio al morir. No te vayas. Aún quedan heridas. Aún falta justicia por venir. Quédate con nosotros, que en tus pasos aprendimos a vivir".

