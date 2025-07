Así fue como más de 30 familias fueron estafadas por empresa financiadora de carros en Cartagena: “Nos brindaban confianza”

La empresa desapareció de un momento a otro, y dejó a sus clientes sin sus vehículos - crédito Google Maps y redes sociales

Las autoridades cartageneras investigan a una empresa conocida como Financar, que estafó a decenas de propietarios, cuyas denuncias indica que fueron contactados a través de redes sociales con la oferta de canalizar la venta de sus vehículos.

La compañía funcionaba en el centro comercial La Plazuela, de la capital del departamento de Bolívar, en el tercer piso, y empleaba los parqueaderos subterráneos como vitrina de exhibición.

De acuerdo con la información que obtuvo el medio cartagenero El Universal, esta situación generó confianza entre los inversores.

“El lugar, la infraestructura y su presencia en un centro comercial reconocido nos brindaban confianza”, manifestaron varios denunciantes, citados por el portal informativo.

En el proceso, la fraudulenta compañía realizaba peritajes y avalúos a los autos, ofrecía información oficial y prometía posibles compradores, pero nunca se formalizaba una oferta inmediata.

Así fueron las estafas. Hay testimonios de los afectados - estefaniit17/TikTok

No obstante, la situación se agravó cuando, el 9 de julio del 2025, propietarios dejaron de recibir respuestas por parte de la asesora comercial y se percataron de que 30 vehículos habían desaparecido de la vitrina junto con el personal de la empresa.

“¡ESTAFA EN CENTRO COMERCIAL LA PLAZUELA DE CARTAGENA! Esto no fue solo una estafa de más de 30 vehículos y grandes sumas de dinero. También fue un golpe a los sueños, al esfuerzo, a años de trabajo de muchas familias. Se llevaron más que cosas materiales… se llevaron ilusiones. Queremos que se sepa la verdad. Que esto no quede en silencio. Que no vuelva a pasar (sic)“, dijo una usuaria, que publicó su caso en redes sociales.

Familias que buscaban respuestas acudieron a la oficina, ubicada en el local 220 del segundo piso, donde solo hallaron publicidad y algunos muebles abandonados.

“Dos o tres días de la fecha estipulada para la realización del negocio nos presentamos en la oficina, para encontrarnos con la sorpresa que se habían desaparecido los 30 vehículos. Además, los funcionarios ese día ya no se presentaron a laborar”, relataron, al medio.

Modus operandi: “No hacían sospechar”

Según testimonios, la fraudulenta compañía ofrecía también supuestos planes de financiación con descuentos por pagos en efectivo.

“Ofrecían una especie de financiamiento, donde te prefinanciaban una cantidad y uno debía pagar el 10%. Tenían documentos legales que no hacían sospechar de nada”, relató Eliécer Guzmán, uno de los perjudicados, quien entregó 5 millones de pesos y luego no encontró forma de reclamar ni dinero ni vehículo.

Así se ve el perfil de Facebook de la marca fraudulenta y un testimonio que se hizo conocido en redes - crédito redes sociales

En otros casos, los afectados entregaron automóviles usados tras firmar contratos y abonar sumas relevantes. El señor Gustavo López, por ejemplo, relató al medio que entregó dos autos y solo recibió una pequeña parte del valor prometido, para descubrir posteriormente que ambos vehículos ya no aparecían en el inventario de Financar.

Luzkarime Álvarez narró también cómo, tras abonar más de seis millones de pesos, dejó de recibir respuestas y halló que el local estaba cerrado y el vehículo no estaba disponible.

El centro comercial La Plazuela respondió públicamente al incidente mediante un comunicado donde indicó que “se procedió de inmediato a poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelante la investigación correspondiente”.

El gerente, Fabio Cárdenas Pérez, aclaró que el centro comercial no tuvo relación directa con la empresa ni recibió reportes formales previos de robo, y explicó que “las personas que han venido acercándose las hemos ido direccionando a la Fiscalía, con base en la instrucción que nos entregó la entidad y la Policía, para que hicieran las respectivas denuncias”.

Estafa de financiera de vehículos en Cartagena - crédito TikTok

Añadió también: “Nosotros no hemos recibido ni una sola denuncia o queja de robo de vehículos. Todo lo sucedido es directamente con la supuesta empresa estafadora”.

Cárdenas detalló que los contratos de arrendamiento son responsabilidad exclusiva entre propietarios de locales y las empresas arrendatarias y que la administración solo se ocupa del funcionamiento y la seguridad de las áreas comunes.

Mientras tanto, las víctimas han formalizado sus denuncias ante la Fiscalía y ante la administración del centro comercial, incluso en redes sociales, esperando que la justicia identifique a los responsables y recupere los bienes y recursos perdidos en lo que se perfila como una estafa masiva en el sur de Cartagena.