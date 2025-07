Firmante de paz hizo fuertes revelaciones sobre cabecilla de la Segunda Marquetalia, vinculado al ataque contra Miguel Uribe: “Iván Márquez es delirante”

El firmante de paz se salvó de un atentado el 19 de julio de 2024 en la localidad de Teusaquillo, centro de Bogotá - crédito Captura de Pantalla redes sociales

Gabriel Ángel, un excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc y ahora firmante del Acuerdo de Paz de 2016, sobrevivió a un atentado con explosivos dirigido por la Segunda Marquetalia, la misma organización armada que, según la investigación preliminar, habría ordenado el ataque contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

El ataque se iba a producir el 19 de julio de 2024 en la localidad de Teusaquillo (centro de Bogotá), cuando sujetos desconocidos dejaron un explosivo instalado bajo la camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que se movilizaba.

No obstante, el artefacto no explotó, lo que permitió a las autoridades realizar una detonación controlada horas después.

Las autoridades acordonaron el lugar para llevar a a cabo la inspección correspondiente, descartando la sospecha de explosivo - crédito Colprensa

Tras más de un año de este hecho, el firmante de paz habló sobre la forma en la que se salvó de ser una víctima del conflicto, así como sus críticas a la estructura armada que lidera Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez.

En diálogo con Semana, el excombatiente expuso sus profundas diferencias ideológicas con los actuales líderes de la Segunda Marquetalia, organización derivada de la extinta guerrilla de las Farc.

“Yo realmente pienso que (alias El Zarco) Aldinever es un hombre pragmático, no es un nombre de ideas, no es un ideólogo, ni filósofo, no es un académico, es un hombre pragmático de la guerra, yo no sé qué puede hacer un hombre como Aldinever secundando a Iván Márquez, de quien todo el país sabe es un hombre más bien delirante”, dijo el firmante al citado medio de comunicación.

Frente a los momentos que convivió con Iván Márquez en el grupo guerrillero, Gabriel Ángel mencionó su extrañeza con algunos de los comportamientos del líder de la organización armada, y no descarta que la Segunda Marquetalia sea responsable del ataque dirigido contra el congresista de oposición.

“Un hombre que conversa con Simón Bolívar y sigue sus instrucciones, tiene un poco de desviaciones ideológicas extremas, por no decir mentales, yo no entiendo cómo puede ser subordinado. No lo puedo entender”, indicó.

Tras el atentado fallido, el exguerrillero indicó que la investigación a cargo de la Fiscalía no ha producido resultados significativos.

“Para investigar y judicializar todos los atentados planeados contra firmantes de paz y entonces a mí se me facilita una entrevista en la unidad que ha realizado lo que ha tenido a su cargo la investigación de mi caso, pues yo conozco por esa entrevista que Dios ha realizado algunas diligencias”, explicó.

FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra a guerrilleros del grupo rebelde Segunda Marquetalia en formación frente a una pancarta con los colores de la bandera de Colombia y la inscripción "Para construir amor, hay que ser libre", en la selva del Pacífico colombiano, Colombia, 25 de julio, 2024. REUTERS/Daniel Becerril

Información revelada por Noticias RCN menciona que el atentado contra Ángel llevaba tres años en planificación y su ejecución ofrecía a los participantes la posibilidad de ascender dentro de la estructura criminal.

Incluso, el propio firmante de paz había manifestado la existencia de un plan previo y la vigilancia sobre sus movimientos.

“Creo que debió haber un plan previo o unos sujetos que vigilaban la salida de la oficina. Le avisaron al que llevaba la bomba, ‘listo él que va a pasar por ahí’, pues el tipo esperó… Bueno es un plan que fracasó porque el explosivo por alguna razón no les funcionó”, comentó en sus redes sociales.

José Manuel Sierra Sabogal, alias El zarco Aldinever. Foto Insight Crime

Segunda Marquetalia estaría detrás del atentado a Miguel Uribe

El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un ataque sicarial durante un acto público en el barrio Modelia, localidad de Fontibon, ubicado en el occidente de Bogotá.

Según información revelada por El Tiempo, el hombre que estaría detrás del ataque contra el congresista de oposición sería José Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldinever, considerado uno de los hombres de mayor confianza de Iván Márquez y actual jefe militar de la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia.

Seis personas han sido capturadas por el atentado contra el precandidato presidencial - crédito Montaje Infobae (PolicíaNacional/PrensaAndrésBarrios)

Además, el medio citado reveló que la agresión no fue dirigida directamente por la Segunda Marquetalia, sino que se subcontrató a estructuras locales, con el fin de dificultar la trazabilidad y mantener el velo de impunidad.

Las autoridades sostienen que el cabecilla de la Segunda Marquetalia habría dirigido ambos atentados utilizando intermediarios como Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, para ejecutar las acciones explosivas, entre ellas, se presume el ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay, siendo una modalidad que permite a la organización mantener distancia y dificultar el rastreo de los autores intelectuales.