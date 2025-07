Bruce Mac Master pidió al Gobierno Petro no culpar a otras administraciones de la crisis de gas: “Llevamos 3 años advirtiendo”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que ya habían advertido sobre la posibilidad de que Colombia tuviera que importar gas - crédito Andi

Colombia afronta una preocupante situación por el suministro de gas natural. Según informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en mayo de 2025 el país registró una caída en la producción del recurso, llegando a 800 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). Este indicador es el más bajo que se ha reportado en Colombia en los últimos 10 años.

Según el presidente del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CON-Gas) y director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Julián Flórez, la crisis ya había sido advertida, pero, a su juicio, anteriores administraciones no habrían tomado las medidas necesarias para evitarla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estábamos todos notificados desde hace una década de las dificultades que el país tenía e iba a tener en temas de producción (…). La oferta y la demanda se iban a cruzar en 2024 y no necesitábamos una bola de cristal para esperar el resultado que presentó recientemente la ANH del gas fiscalizado. ¿Qué pasó con las políticas de gobiernos para que este momento tuviera un mejor panorama?”, cuestionó el funcionario en la apertura del Foro de Gas 2025, llevado a cabo por la Bolsa Mercantil de Colombia.

En mayo de 2025 Colombia registró una caída en la producción de gas natural, llegando a 800 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) - crédito Colprensa

Crítica de Mac Master: una responsabilidad que apela al Gobierno Petro

Sin embargo, de acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no puede evadir la responsabilidad que tendría en la situación.

Según explicó, tanto la Andi como otras organizaciones alertaron desde el inicio de su mandato sobre la posibilidad de que la producción de gas natural en el país disminuya hasta el punto de generar una escasez o un desabastecimiento. En ese sentido, la resolución del problema también estuvo en manos del actual jefe de Estado.

“Llevamos 3 años advirtiendo sobre el riesgo que existe de qué Colombia se quede sin gas, y tuviéramos que importarlo como lo estamos haciendo hoy en día. Cuando uno entra al último año de gobierno, no puede seguir culpando a los antecesores de las crisis que no se han solucionado”, señaló.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, recordó que durante tres años estuvo advirtiendo sobre la posibilidad de una crisis de gas en Colombia - crédito @BruceMacMaster/X

Colombia dejó de ser autosuficiente

En efecto, en febrero de 2025 Colombia comenzó a importar gas natural, algo que no había ocurrido en 45 años y que supone la pérdida de autosuficiencia del país en la materia. Esta medida tomada por el Gobierno surgió luego de que desde varios sectores informaran sobre la posible escasez del hidrocarburo en el país a partir del año en curso.

Así lo expuso la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) en un comunicado emitido en julio de 2024. Solicitó acciones urgentes para impedir un desabastecimiento del recurso en el territorio Nacional. “Desde Naturgas, hacemos un llamado urgente a priorizar las acciones y decisiones necesarias que permitan garantizar el suministro de gas natural en el corto y mediano plazo”, indicó.

La administración Petro es señalada de empeorar el panorama por la prohibición del presidente de firmar nuevos contratos de exploración de petróleo, gas y carbón, en aras de transitar hacia las energías limpias y reducir los impactos negativos de los hidrocarburos en el medio ambiente.

En el periodo presidencial de Juan Manuel Santos no se habría firmado ningún contrato de exploración de gas, según el funcionario Julián Flórez - crédito @JuanManSantos/X

No obstante, el director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Julián Flórez, aseguró que en otros gobiernos tampoco se han firmado más contratos. Señaló específicamente al del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

“No es este Gobierno el que no ha firmado contratos, sino también del año 2015 al año 2020. En el Gobierno Santos no se firmó un solo contrato de exploración. Los números están, pero no es cierto que el Gobierno del señor Presidente Gustavo Petro sea responsable de esta situación”, explicó el funcionario en el foro.