Sergio Fajardo confirmó la incorporación a su campaña de polémico asesor español conocido por su trabajo con Gustavo Petro: “Da gusto trabajar”

La periodista Vicky Dávila reveló el rostro del asesor, mismo que estuvo con Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

El 20 de julio de 2025, Sergio Fajardo confirmó que será candidato presidencial en las elecciones de 2026. Esta será la tercera vez que aspira a la Casa de Nariño.

Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, dio a conocer que el exalcalde de Medellín está siendo asesorado por un experto que acompañó a Gustavo Petro en 2022.

Se trata de Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de políticos de izquierda en distintos países de Latinoamérica, entre ellos, Claudia Sheinbaum.

A través de un en vivo, Sergio Fajardo confirmó la llegada de Antoni Gutiérrez-Rubí y respondió a las críticas que ha recibido por tener a su lado a un exasesor de Gustavo Petro.

El exgobernador de Antioquia indicó que él está muy complacido con el trabajo de Gutiérrez-Rubí.

“El asesor lo elegí yo, yo lo busqué y ha trabajado con nosotros de manera impecable porque la campaña y la asesoría está en función de lo que el candidato representa y quiera. Hemos hecho un trabajo maravilloso con este asesor”, afirmó Fajardo.

Sergio Fajardo indicó que el anuncio de su candidatura fue elaborado con el asesor de origen español, considerado polémico por diferentes sectores políticos.

“¿Han visto algo raro, sucio o tramposo? Nada, todo es transparente.Yo lo llamé porque me da la mejor impresión y es una persona con la que da gusto trabajar. Me da la mejor impresión, las expectativas las ha llenado y respondo por eso, así como responderé por las personas cuando conforme mi equipo de gobierno”, afirmó el exalcalde de Medellín.

Sergio Fajardo confirmó la llegada de Antoni Gutiérrez-Rubí a su campaña presidencial - crédito Colprensa

Según Fajardo, el trabajo de Antoni Gutiérrez-Rubí es de una “calidad grande y ustedes están viendo la campaña que hacemos”.

“No voy a discutir lo pasado porque eso no me corresponde, nadie me buscó, no me engañaron ni nada de eso. Fue una decisión personal. Respondo por eso, si ustedes ven algo incorrecto, pues es mi responsabilidad”, expresó el candidato presidencial.

Y agregó: “Ha sido muy importante para nosotros y puedo responder por sus actuaciones. Acá estoy poniendo la cara”.

Vicky Dávila a través de su cuenta de X compartió una foto del asesor español con el presidente Gustavo Petro, en ese momento candidato.

Vicky Dávila señaló que Sergio Fajardo estaba mal asesorado, luego de que se revelara que en su equipo de trabajo se encontraba el español Antoni Gutiérrez-Rubí - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @vickydavilah/Instagram

“Él, es el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor político de Gustavo Petro en el 2022 y hoy el hombre clave detrás de la estrategia política de Sergio Fajardo. La revelación la hizo Las 2 Orillas. Creo que el profesor Fajardo puede ser un buen tipo, pero se está rodeando mal”, expresó Dávila.

Y agregó: “Los colombianos no pueden caer en la trampa de las mismas promesas de campaña de la izquierda radical, guiadas por asesores catalanes, que le han hecho un daño tan grande a países como Colombia, Argentina y México. Antoni Gutiérrez-Rubí, además de ayudar a Petro a ser presidente, que ha sido una tragedia para los colombianos, un Gobierno corrupto. Asesoró a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández y a Sergio Massa, en Argentina, (una banda de ladrones que casi acaba con ese país) y a Claudia Sheinbaum, en México”.

En su lanzamiento como candidato presidencial, Fajardo resaltó la necesidad de enfrentar el crimen con decisión y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Planteó la educación como motor principal para generar empleo y cerrar brechas sociales, apostando por la inversión en ciencia y tecnología.

“Colombia vive uno de sus momentos más difíciles. La inseguridad, el desempleo y la pérdida de oportunidades han dejado a millones de personas atrapadas entre el miedo y la desilusión”, indicó Fajardo en su pronunciamiento oficial.

Además, hizo énfasis en la importancia de recuperar la confianza en el gobierno a través de la transparencia y la integridad.

“Mi prioridad es Colombia. Mi ideología es el trabajo bien hecho, la educación y la meritocracia. Mi compromiso es proponerles a los y colombianos un destino que valga la pena”, aseveró Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo ex alcalde de Medellín confirmó su candidata presidencial para las elecciones de 2026 - crédito Adrián Escandar/Colprensa

Destacó su trabajo como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, que, según él, “enfrentó el crimen con decisión, rescató las ciudades y los barrios con integridad y gobernó con rigor, ejemplo y transparencia”.