Zambrano no contuvo el llanto tras decisión que tomó Isa en el ‘Desafío 2025’, el atleta no la quiere perder: “Te necesito”

Zambrano, la ficha más fuerte del 'Desafío Siglo XXI' se debilitó por cuenta de una noticia de su equipo que no le gustó - crédito Caracol Televisión/Youtube

Anthony Zambrano dejó ver en el Desafío siglo XXI que sus sentimientos por Isa son reales y que tiene serias intenciones a futuro con ella.

Luego de que Isa, integrante del equipo Gamma, decidiera asumir la responsabilidad de portar el chaleco que la deja en riesgo de eliminación, el atleta guajiro con el que ya se dio su primer beso, rompió en llanto.

De acuerdo con lo que expresó el deportista olímpico, espera no quedarse sin la mujer que lo cautivó y a la que espera terminar de conocer durante la competencia, razón por la que no le gustó verla en la cuerda floja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zambrano no pudo contener el llanto y dejar ver sus sentimientos por Isa, pues no recibió bien la noticia de que ella portará el chale en el nuevo ciclo del 'Desafío Siglo XXI' - crédito @caracoltv/Instagram

Al cierre del capítulo 14 del reality de competencia física, la tensión irrumpió en la casa Gamma cuando Zambrano recibió una visita que alteró su ánimo. Contra este trasfondo, Isa le solicitó conservar la fortaleza pase lo que pase.

Durante el tercer ciclo, en el Box Rojo, la noticia impactante surgió tras el Desafío de Sentencia y Bienestar. Ese momento, registrado por la producción de Caracol Televisión, incluyó la llegada de Leo, quien reveló a sus adversarios que había protagonizado una discusión fuerte con los miembros de Alpha.

El golpe emocional fue mayor para el llamado “Súper Humano” cuando descubrió que Isa, con quien estrechó lazos en el programa, decidió “autoenchalecarse” junto a Rata. Así, ambos se ofrecieron a enfrentar la eliminación voluntariamente, evitando que sus compañeros tuvieran que soportar esa situación. Isa tomó esa decisión por una razón concreta: proteger a Yudisa, la participante de menor edad en la competencia.

Esto también afectó a Rosa, que ahora debe enfrentarse en el próximo reto de eliminación. Tanto Rosa como Zambrano acusaron el malestar en la casa Gamma. Ante la carga anímica, Isa buscó reconfortar al atleta olímpico, pidiendo claridad emocional sin importar el resultado que arroje la tercera ronda eliminatoria.

Zambrano se mostró inconforme con el chaleco que Isa decidió portar en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

“Oye, no pasa nada bebé, yo no me voy a ir de aquí, todavía falta mucho para eso, ¿bueno? No te quiero mal, no te quiero triste, te necesito enfocado y ya. ¿Bueno? Es en serio. Voy a volver, ¿listo? Y si me voy, ahí están las dos posibilidades, pero si eso pasa también te necesito fuerte, muy fuerte porque tú no eres el capi, pero eres el que lleva el rumbo de este equipo”, expresó Isa durante un abrazo brindado entre ambos.

En el siguiente desafío, Isa medirá fuerzas con Rosa y Miryan; a su vez, Rata enfrentará a Cris y Julio. De acuerdo con Caracol Televisión, todos esperan la realización del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, instancia donde se definirán los últimos cupos rumbo al Desafío a Muerte. Todo esto se desarrolla mientras se anuncia la identidad de El Elegido, información que la producción da a conocer antes de la ronda final.

Este fue el primer beso que se dieron Isa y Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’

En plena celebración tras su triunfo en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, los integrantes del equipo Gamma, reconocidos por su desempeño sobresaliente en la competencia, aprovecharon la oportunidad de pasar la velada en el exclusivo espacio destinado como recompensa a los participantes destacados.

La noche terminó en unos besos apasionados - crédito Caracol Televisión/Youtube

Según mostró la transmisión de ditu, la pareja dejó ver la fuerte conexión que han cultivado, disfrutando juntos del jacuzzi y una tabla de quesos, lejos de la rutina habitual de la ciudad de las cajas.

Durante la estancia en la Suite ditu –premio resultado del episodio emitido el 15 de julio de 2025–, ambos conversaron sobre sus vidas y discutieron su experiencia en el desafío, dejando clara la complicidad que los ha unido no solo en las pruebas sino en el día a día. Isa, que en diversos momentos recibió el apoyo incondicional de Zambrano, especialmente cuando compartió vivencias personales sensibles como la pérdida de su bebé, se dejó ver más cercana a su compañero atleta.

La química entre ambos se hizo evidente cuando, en un ambiente íntimo, Zambrano quiso saber cómo se comportaba Isa con alguien que le interesaba. Ella no dudó en explicar su actitud extrovertida y coqueta, lo que desembocó en un primer beso apasionado transmitido frente a las cámaras, generando revuelo entre los seguidores del reality y convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

Este acercamiento no solo consolidó el vínculo entre Isa y Zambrano, sino que evidenció la fortaleza y humanidad de Gamma, equipo que continúa imponiéndose en la mayoría de las pruebas según lo registrado en el programa y que, gracias a victorias como la del Box Amarillo, ha podido disfrutar de recompensas poco comunes dentro de la competencia.