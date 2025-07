Álvaro Uribe habló de 20.000 interceptaciones a su teléfono y se defendió: “Por mi mente no ha pasado la idea de sobornar”

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia finalizó la etapa de audiencias, en juicio por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos - crédito Colprensa

Durante la tercera semana del mes de julio de 2025, el expresidente Álvaro Uribe ha usado sus redes sociales para defenderse de las acusaciones que lo han llevado a los estrados judiciales, por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.

A través de videos y mensajes, el exmandatario, tras finalizar su etapa de audiencias, ha insistido que no hay pruebas en su contra y le ha pedido a la ciudadanía que revise todas las audiencias.

Ahora publicó por medio de su perfil de X (anteriormente Twitter) un video en el que afirma que no hay pruebas en su contra, incluso, en los miles de registros de las interceptaciones a sus comunicaciones.

“Quién lo creyera. Más de 20.000 interceptaciones a mi teléfono. Oiga, es el número. En ninguna parte aparece que yo haya tomado la iniciativa de que buscaran un testigo para desacreditar al senador Cepeda”, dijo.

Agregó que “en ninguna parte aparece que yo hubiera mandado comprar testigos, Tampoco aparece que yo hubiera pedido mentir o callar, que yo hubiera ofrecido comprar testigos, pagarle a testigos”.

Concluyó su mensaje con que “en ninguna de esas interceptaciones aparece que yo hubiera tenido la intención, siquiera el asomo, de engañar a la justicia. Ciudadanos, por mi mente no ha pasado la idea de sobornar testigos. Jamás la idea de engañar a la justicia”.

Acusaciones contra Noticias Uno

El anterior jefe de Estado también aprovechó sus redes sociales para denunciar que Noticias Uno, uno de los telediarios más críticos con Uribe Vélez, habría anunciado un posible “montaje” en su contra.

“La infamia para combatirme no tiene límite. Ya Noticias Uno anuncia otro montaje. No tienen arma política distinta que la trampa judicial.Se buscaron dos testigos para que me acusen de haber interferido un procedimiento aduanero contra una empresa textil en la que tendría intereses Pitufo”, dijo.

Agregó detalles sobre el reporte periodístico, que no ha salido al público aún. “Esto me escribe un periodista de Noticias Uno, cuyo nombre omito: «Este fin de semana vamos a publicar una nota en la que dos testigo de la Fiscalía, aseguran que gracias a la gestión del Mayor de la Policía Andrés Felipe Montoya con usted (Álvaro Uribe) en 2019, se logró frenar una diligencia de la Dian contra los almacenes de textiles Tierra Santa por temas de contrabando»”.

El expresidente reiteró que no existen pruebas en su contra y pide a la ciudadanía revisar las audiencias

En la mañana del 18 de julio de 2025, el mandatario reincidió en que es inocente, a través de sus redes sociales.

De hecho, invitó a los colombianos a observar las audiencias del proceso judicial. Señaló que no hay argumentos para relacionarlo con pagos o favores a testigos, como se le acusa.

Aseguró que el proceso es público y el material audiovisual está disponible en el expediente del juzgado, transmitido por varios medios de comunicación y que incluye llamadas interceptadas.

Explicó que en su canal de YouTube puede consultarse su presentación como testigo, el interrogatorio, el posinterrogatorio y la defensa técnica de sus abogados Jaime Granados, Jaime Lombana, Juan Felipe Amaya y Franklim Guevara.

Uribe destacó que las interceptaciones telefónicas y mensajes superaron las 20.000 y reiteró: “Encontrarán que jamás tomé la iniciativa de ir a buscar testigos”, dijo.

Además, sostuvo que mandó a verificar con esos testigos que ya habían sido contactados por el senador Iván Cepeda y aseguró que, según su versión, Cepeda habría ofrecido beneficios para acusarlo de vínculos con paramilitares.

Insistió en que “encontrarán ustedes, ciudadanos, que en esas más de 20.000 interceptaciones no aparece que yo hubiera pedido mentir o callar. Así lo confirma la analista de comunicaciones de la Fiscalía y de la Corte, la doctora Carolina Vargas Villamil”.

Uribe aseguró en su versión que en el expediente no existe evidencia de que haya sugerido u ordenado pagos a testigos y que toda la información se remitió a la Corte Suprema en su estado original. Reiteró que su objetivo es defender su reputación y su libertad.