Hermana de Miguel Uribe Turbay publicó nuevo esperanzador mensaje sobre la salud del precandidato

Hermana de Miguel Uribe pide un milagro por su recuperación - crédito redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Carolina Hoyos, hermana del senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, publicó en la tarde del lunes 14 de julio un nuevo mensaje con el que reiteró su agradecimiento al apoyo que han recibido con su familia respecto a este trance que están atravesando, así como entregó algunos detalles que dan esperanza en los avances de la salud del congresista.

“Por los partes médicos que nos dan esperanza: mi hermano Miguel está mejorando. ¡Eso es un milagro! [sic]”, expresó en uno de los apartes de su mensaje.

La también directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, que creo su recién fallecida abuela la exprimera dama Nydia Quintero de Balcázar, volvió a expresar su beneplácito por la solidaridad de los colombianos en estos complicados momentos.

“¿Qué se agradece cuando todo duele? Agradecer en medio del dolor no es ingenuidad. Es un acto de resistencia. Una declaración de fe. Y aunque este ha sido uno de los momentos más oscuros de mi vida, hoy quiero dar gracias por todo lo que —aun con el alma rota— me sostiene [sic]”, afirmó.

- crédito @mcarolinahoyost/Instagram y X

La hermana del precandidato hizo una lista de todas los momentos que le dan esperanzas en medio de la aflicción que padece con su familia.

“Por los abrazos que no piden explicación. Por las oraciones que llegan incluso de desconocidos. Por los amigos que no se van cuando no hay palabras. Por los médicos, las enfermeras, los que cuidan con amor a mi hermano. Por los mensajes que llegan justo cuando el corazón se quiebra por la partida de mi persona favorita [sic]”, indicó en la red social.

En su emotivo mensaje recordó que su familia ha sido su principal sostén emocional en medio de la angustia de que su hermano lleve más de un mes luchando por su vida, tras el atentado en un acto proselitista en el occidente de Bogotá, donde un menor de edad le disparó y lo hirió gravemente en la cabeza.

“Por mi familia, que es mi mejor red de apoyo: los que secan mis lágrimas y cuidan mi corazón y mi alma. Por los silencios compartidos, los que no buscan resolver, solo acompañar. Por mi fe. Aunque tiemble, aunque a veces no entienda [sic]”, agregó.

Bogotá. Junio 16 de 2025. En la Fundación Santa Fe, familiares, congresistas y amigos del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe continúan llegando para mostrar su apoyo y elevar oraciones tras conocerse el más reciente parte médico, que reporta un estado de extrema gravedad. (Colprensa - Catalina Olaya)

Finalmente, en ese nuevo mensaje, María Carolina Hoyos recordó que también le ha dado fortaleza las plegarias que eleva a diario para sobrellevar estos agobiantes días, en los que tuvo que soportar la pérdida de su abuela ‘Mamá Nydia’, como le llamaban cariñosamente los millones de beneficiarios de la Fundación Solidaridad por Colombia.

“Por los ángeles en el cielo que interceden por los que amamos aquí. Porque incluso en medio del dolor, elegimos aprender, crecer y ser mejores. Y por el amor. Siempre, siempre por el amor. Porque al final, es lo único que queda. Lo único que sana. Lo único que salva [sic]”, concluyó.

Nuevo mensaje de María Carolina Hoyos sobre la salud de su hermano Miguel Uribe Turbay. (Crédito: @mcarolinahoyost / Instagram)

Miles de ciudadanos han expresado su apoyo al precandidato y han participado en manifestaciones que, como la denominada Marcha del Silencio celebrada en junio, han congregado una asistencia masiva en diversas ciudades del país para rechazar el atentado. A esta movilización se ha sumado la ‘Carrera por la Vida’, organizada a inicios de mes en más de 15 ciudades, donde miles han corrido con el objetivo de homenajear al congresista.

En repetidas ocasiones, grupos de personas se han concentrado a las afueras de la sede de la Fundación Santa Fe, reforzando el respaldo hacia Uribe Turbay.