Felipe Zuleta cree en la inocencia de Álvaro Uribe, pese a que fue “un virulento opositor” del expresidente: “No me bajaba de sicario moral”

El 28 de julio de 2025 será una fecha determinante para el expresidente Álvaro Uribe Vélez: ese día se conocerá si es absuelto o condenado por el proceso que se adelanta en su contra por los delitos de soborno en actuación penal, soborno y fraude procesal.

El juicio contra el exmandatario de Colombia (2002-2010) finalizó el 8 de julio de 2025, desde entonces, son múltiples las voces que claman por la culpabilidad de Uribe (como la del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda) así como otras que abogan por su inocencia (como las de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y otros congresistas del Centro Democrático).

Sin embargo, ha llamado poderosamente la atención el testimonio del abogado, periodista, presentador, columnista, escritor, diplomático y político exmiembro del Partido Liberal Felipe Zuleta, que a pesar de que se declaró como un “virulento opositor” del expresidente durante su segundo periodo, reconoce que es inocente.

“Fui un virulento opositor del expresidente Uribe durante su segundo mandato. Él no me bajaba de sicario moral y yo no dejaba de compararlo constantemente con Pablo Escobar Gaviria. Demandé los intereses de sus hijos Tomás y Jerónimo en la zona franca de Occidente y fui derrotado en franca lid por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado. Es decir, yo estaba jurídicamente equivocado y ellos tenían unos intereses legales allí.“, comenzó exponiendo Zuleta.

El también periodista y abogado expuso las razones por las que él cree que el exmandatario no debe ser declarado culpable, argumentando principalmente que el caso que se adelanta en su contra responde a un proceso político y no jurídico.

“Viendo todas las inconsistencias de los testigos en las 67 audiencias contra el presidente Uribe, me queda la certeza de que Uribe es inocente. No se le puede violar la presunción de inocencia. Es decir, nadie puede ser declarado culpable hasta que no se demuestre lo contrario, pero con plenas pruebas. Y aquí al menos hay una o más dudas razonables. Este es un proceso político, no es un proceso jurídico. Hay intereses detrás.”, afirmo Zuleta.

Zuleta dijo que el caso de Uribe puede abrir una “caja de Pandora”

A continuación, Zuleta lanzó pullas contra la fiscal delegada del caso, Marlene Orjuela, además de sugerir que el proceso contra el expresidente podría causar una especie de “efecto dominó” contra otros expresidentes o inclusive el mandatario Gustavo Petro,

“La cizaña con la que la fiscal del caso, otrora colaboradora del fiscal Eduardo Montealegre y quien funge de víctima en este proceso, se comportó. Si abren, condenando al expresidente Uribe, esta caja de Pandora, veremos en peligro nuestra democracia, porque las instituciones colombianas han establecido la inviolabilidad de nuestros presidentes. Si esto pasa, irán detrás de Gustavo Petro. De Iván Duque. De Juan Manuel Santos. De Andrés Pastrana. De Ernesto Samper. Y de César Gaviria.”, expresó.

Zuleta remató su pronunciamiento afirmando: “La democracia está en peligro. Estoy convencido de que Álvaro Uribe es inocente y que este es un juicio político de cara a las elecciones del año entrante. Hay que estar alertas, de lo contrario nuestra democracia se verá gravemente afectada.”

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda se mostró satisfecho tras la finalización del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez el 8 de julio de 2025, el cual concluyó con el segundo día de alegatos finales del expresidente en el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

“Con orgullo y satisfacción podemos decir, luego de una lucha de 13 años que ha incluido toda clase de persecuciones, que el 28 de julio de este año, a las 8:30 am, la jueza Sandra Liliana Heredia dará a conocer el sentido del fallo en el juicio contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio por los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo, soborno en actuación penal en concurso homogéneo y soborno”, escribió Cepeda en su cuenta de X.