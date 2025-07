Suicidio de un adolescente en Pereira develó las presuntas falencias en las líneas de atención psicológica disponibles: “No sirven”

El joven se lanzó desde el viaducto de Pereira - crédito ColombiaOscura/X

El viaducto César Gaviria Trujillo, uno de los referentes arquitectónicos de Pereira, volvió a ser escenario de una tragedia relacionada con los problemas de salud mental que enfrentan miles de personas en el país.

En la tarde del jueves 10 de julio de 2025, Liam David Marín Pineda, un joven de 16 años, falleció tras lanzarse al vacío desde la estructura, pese a los intentos de la Policía y Bomberos por evitarlo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:00 p. m., donde, según reportes oficiales, Liam permaneció durante media hora en el viaducto mientras unidades policiales intentaban convencerlo de desistir da la postura, que al parecer, no tenía reversa.

Testigos relataron que, durante la conversación, el joven mostraba un estado emocional crítico. Posteriormente, cuando los Bomberos intentaron instalar equipos para aproximarse, Liam tomó la decisión fatal. Murió en el acto, tras impactar con una cuneta situada en la parte baja del puente.

El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de la Sijín, que trasladó el cadáver al Instituto de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes. Liam, que estaba a pocos meses de cumplir 17 años, residía en Pereira (Risaralda).

La muerte del joven provocó una reacción inmediata en redes sociales, donde usuarios denunciaron presuntas deficiencias en las líneas de atención gratuitas para apoyo psicológico, como la Línea 106, disponible en ciudades como Bogotá y Pereira; el número nacional 192, opción 4, habilitado por el Ministerio de Salud; la línea de emergencias 123; y el WhatsApp 300 754 8933 de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Muchos de los comentarios en redes sociales señalaron que las llamadas al servicio, en ocasiones, no fueron contestadas o que la asignación de citas tardó demasiado, una situación que, para quienes enfrentan crisis graves, representa un riesgo adicional.

“Lo que me parece capcioso es que cuando pasé por algo similar, traté de comunicarme con todas las líneas de prevención y absolutamente todas respondieron a las 24 horas, esas líneas no sirven de nada, entonces no sé qué esperan también que hagamos los jóvenes”; “He acudido a esas líneas y el apoyo es precario y limitado. Mis citas de psicología en la EPS salen cada 3 meses, los controles son imposibles (sic)”, escribieron algunos usuarios.

Mientras que otros relataron experiencias casuales: “A propósito: un día marqué por ERROR la tal LINEA DE AYUDA, o como se llame, en MEDELLÍN. Era un viernes a las 10:30 p.m. y no sólo NO contestaron (¡TIENEN HORARIO!) sino que devolvieron la llamada... ¡el lunes siguiente a las 4:00 de la TARDE!“; ”Esas líneas no sirven DE NADA, hasta cuelgan o dejan a la gente esperando media hora"; “¿Sirven de algo esas líneas? Una vez escribí a “porque quiero estar bien” y me contestaron que en el momento no me podían ayudar (sic)”.

El Ministerio de Salud mantiene información en su portal oficial sobre centros de atención en salud mental y primeros auxilios emocionales. No obstante, el caso de Liam Marín reabre el debate sobre la efectividad de los protocolos de atención inmediata y la capacidad de respuesta de las líneas de ayuda para atender situaciones críticas.

Problemas de salud mental afectan a los adolescentes en Colombia

Colombia enfrenta un aumento de problemas de salud mental entre adolescentes, una población que supera los 4,7 millones según proyecciones para 2025.

El informe de la revista Cambio destaca que este grupo enfrenta desafíos como el acoso escolar, el ciberacoso y la adicción a las redes sociales.

Datos del Ministerio de Salud indican que el 44,7% de los niños y niñas presentan indicios de afectaciones en su salud mental. El Sistema Unificado de Convivencia Escolar reporta que el 23% de los estudiantes han sido víctimas de acoso en sus colegios.

Además, Medicina Legal registró 183 suicidios de menores entre enero y agosto de 2024, una cifra que alerta sobre la gravedad de esta problemática.

Especialistas señalan que la soledad y la pérdida de grupos de pertenencia agravan la situación. Cambios en la estructura familiar y la reducción de círculos sociales aumentan el aislamiento de los jóvenes. El uso intensivo de redes sociales, como Snapchat y Tiktok, genera una presión constante por mantenerse actualizados, lo que incrementa los niveles de ansiedad.