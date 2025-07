Mujer de la tercera edad habría sido engañada en Medellín: se “ganó” un mercado y terminó con una deuda por $40 millones

Las personas que abordaron a la mujer y sus dos hermanas cerca al Parque de Bolívar iban vestidas como enfermeros, aseguró la familiar de la afectada - crédito Google Maps y Médicos Sin Fronteras/Colprensa

Un caso que ha generado indignación y una denuncia por parte de la familia de Nidia Rincón, de 73 años, y que fue víctima de una estafa bajo la modalidad “Raspa y Gana” en el centro de Medellín.

El hecho ocurrió el 3 de julio, cuando la mujer realizaba diligencias cerca del Parque de Bolívar junto con dos hermanas, de 68 y 70 años.

Justo en ese momento, un grupo de personas, vestidas con prendas similares a uniformes médicos (“con pijama de enfermeros”, menciona la narración), las abordó para ofrecerles participar en una supuesta rifa.

Doña Nidia resultó “ganadora” de un mercado y fue guiada, junto a sus acompañantes, a un local dentro de un pasaje comercial, indicó la Revista Líder Del Eje.

Dentro del establecimiento, un ambiente con música a alto volumen y la intervención de varias personas buscó generar confusión, explica el seno familiar de la mujer.

Todo inicio con un 'raspa y gana' con el que Nidia resultó siendo "ganadora" de un mercado - crédito Sergio Acero/Colprensa

El relato de una de las familiares que busca evitar que más personas caigan: la modalidad del ‘raspa y gana’

“A ellas las metieron a un salón con música muy fuerte y aunque pidieron que bajaran el volumen lo hicieron, pero luego le volvieron a aumentar”, comentó Claudia, una de las familiares de Nidia, que detalló además que ellos sospechan que esto se hizo con el fin de aturdirlas, porque preciso en ese instante comenzaron a pedirle que diligenciara una encuesta.

De esta forma los presentes en el lugar se percataron de que uno de las hermanas Rincón no poseía una vivienda; esa fue la excusa perfecta y gancho que habrían utilizado los supuesto estafadores, porque tras verificar dicha información dijeron que podían ayudarle a que accediera a uno de los subsidios de vivienda que ofrece el Gobierno nacional.

“Ella no se explica por qué entregó todo, si no la amenazaron ni nada; yo digo que ella no estaba en sus cinco sentidos; no se quedaron con el celular, pero como tienen todos los documentos de ella y saben dónde vive por la encuesta, mientras le hablaban le descargaron la aplicación de banca móvil y le tramitaron un crédito” explica Claudia.

Sumado a lo anterior, y otro de los detalles que hacen afirmar a la familia de la afectada que la estafaron, es que frente a lo de la solicitud del crédito “no sabemos si era que ya lo tenía preaprobado; eso lo tuvieron que hacer ellos mismos porque mi mamá casi que no sabe usar el teléfono sino para llamar”, destacó la familiar de las hermanas.

Tras "ganarse el mercado", a Nidia la llevaron a un lugar cerrado donde terminó entregando su celular y tarjetas débito y crédito - crédito Pexels y Sergio Acero/Colprensa

Los presuntos estafadores persuadieron a Nidia y sus dos hermana en el centro de Medellín

Y es que para poder hacer todo lo anterior primero le pidieron la cédula a una de las hermanas de doña Nidia, pero como ella no tenía en ese momento su documento de identidad, para continuar con el proceso le aseguraron que que el trámite lo podían hacer con el documento de doña Nidia.

Lo que genera más sospechas al respecto es que la mujer de la tercera edad entregó todo: su teléfono celular y hasta las tarjetas débito y crédito.

Siguiendo con el relato, los supuestos empleados le dijeron a las víctimas que podrían recibir un subsidio de vivienda si colaboraban con una breve encuesta, pero justo en el momento que ella entregó su celular los responsables habrían utilizado sus datos para descargar una aplicación bancaria y tramitar un crédito.

Nidia firmó varios documentos porque le indicaron que así podría ayudar a su hermana en el acceso al beneficio habitacional.

La mujer de 73 años quedó con una deuda de 40 millones de pesos, y lo que más preocupa es que los intereses siguen subiendo - crédito @guillebarranquilla/IG

La angustia luego de recibir un mensaje al celular: debía 40 millones de pesos, pero en el lugar dicen que fue legal

Después de salir del local, comenzó a recibir notificaciones bancarias que le advertían sobre una nueva deuda de 40 millones de pesos y el retiro completo de esa suma, en cuatro transacciones, en menos de 15 minutos.

Al momento de presentar el reclamo en el banco, la entidad confirmó la existencia de la deuda y el retiro de los fondos. Las dificultades para revertir la operación se agravaron debido a problemas de identificación derivados de la edad de Nidia.

La familia interpuso una denuncia por estafa ante la Fiscalía y regresó al local donde ocurrió el hecho.

Allí, el personal señaló que todo había sido “legal” y que Nidia había contratado asesorías financieras e inmobiliarias. Aceptaron recibir una carta de retracto, bajo la condición de que la afectada firmara un documento reconociendo su consentimiento en el trámite y renunciando a futuras acciones legales.

La deuda continúa generando intereses diarios, mientras la familia espera la recuperación del dinero y la resolución del caso por las autoridades.