Erika Zapata causó preocupación por mensajes sobre el desamor y el dolor que estaría viviendo actualmente

La periodista antioqueña Erika Zapata, reconocida por sus auténticos reportes para Noticias Caracol, conmovió a sus seguidores en la mañana del 12 julio tras compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que dejó ver el difícil momento emocional que atraviesa.

Según sus publicaciones, la comunicadora estaría enfrentando una decepción amorosa, situación que ha afectado profundamente su estado de ánimo.

“A veces le pido mucho a Dios que se acuerde de mí y que mi corazón esté bien. Yo no soy una persona perfecta, pero no merezco sufrir tanto cada vez que quiero amar como las otras personas. Soy usada, botada y lastimada”, escribió Erika a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Estas palabras, que generaron una ola de solidaridad en redes, dejaron ver la vulnerabilidad de una mujer que, pese a su fuerza y profesionalismo frente a las cámaras, enfrenta en lo íntimo una batalla emocional, al parecer, por un desamor o una ruptura que habría tenido que enfrentar recientemente.

Asimismo, hubo quienes le dejaron mensaje de cariño, ánimo y apoyo para salir adelante en medio del dolor que podría estar sintiendo, pero hubo quienes no desaprovecharon el espacio para darle consejos de superación y también para criticarla.

“Erika, el dolor en el amor a menudo viene de patrones repetidos: elige pareja que valoren tu esfuerzo mutuo, no solo el tuyo. Define límites claros desde el principio y prioriza tu bienestar emocional. Si persiste, considera terapia para romper ciclos. Recuerda, mereces reciprocidad y no sufrimiento”, “Erika, despacio, la persona indicada llegará y si no llega es mejor sola que mal acompañada. No busque el amor con afán porque van pasando los calendarios, siempre hay hombres que perciben esto y pasa lo que hoy le hace sentir dolor”, “Erika, entiendo la situación porque he pasado por ahí, pero yo no le creo”, “Erika no ventile sus cosas porque usted es un personaje público”, “Yo a ella ya no le creo porque siempre dice cosas y luego desmiente o borra”, dicen algunos de los comentarios.

La periodista también se expresó en su perfil de TikTok, donde, visiblemente afectada y entre lágrimas, profundizó sobre su dolor: “Es de esos días en los que uno amanece triste, triste, acaba’o. Yo a veces le muestro mucha fortaleza a la gente, pero en la vida personal hay cosas que duelen mucho”.

En su publicación, la periodista también contó que ha tratado de iniciar relaciones sentimentales porque se encuentra lista y con deseos de acercarse a temas del amor, pues no ha tenido una pareja nunca en su vida, pero todo parece indicar que es un tema y espacio en el que no le ha ido muy bien.

“Cuando yo he querido quizás vivir, cuando la otra gente se enamora... Yo no sé cómo he tenido mucha fortaleza a veces en momentos de la vida complejos”, manifestó, dejando al descubierto una faceta muy humana de su vida personal.

Más adelante subió una foto llorando en su cuenta de X evidenciando el dolor que estaba sintiendo cuando escribió esas palabras, pero minutos más tarde tomó la decisión de borrar las publicaciones, como ha sucedido en oportunidades anteriores y hasta el momento no ha salido a dar declaraciones al respecto.

Erika Zapata ha sido reconocida no solo por su particular estilo de narrar noticias, también por su cercanía con el público, al compartir sin filtros parte de su vida privada. Su franqueza ha resonado especialmente entre quienes han vivido situaciones similares y han encontrado en sus palabras una voz con la que identificarse.

En semanas anteriores, la periodista también fue noticia tras anunciar que se sometió a una mamoplastia de reducción, una cirugía con la que buscaba mejorar tanto su bienestar físico como emocional, según contó, la intervención buscaba aliviar molestias asociadas con el tamaño de sus senos, incluyendo dolores corporales y la carga psicológica que enfrentaba desde hacía años.

La operación consistió en la extirpación de tejido mamario, grasa y piel, con el fin de remodelar la forma del busto y, si era necesario, reubicar el pezón y la areola. Zapata compartió con sus seguidores parte del proceso, así como sus motivaciones para llevar a cabo el cambio, demostrando una vez más su valentía al hablar con transparencia sobre temas sensibles.