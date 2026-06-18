Colombia perdió competitividad a nivel global por culpa de la seguridad y la corrupción: “Las condiciones están empeorando”

Colombia mantiene posiciones relativamente estables en otros aspectos del índice. Se ubicó en el puesto 51 en eficiencia empresarial, en el 53 en desempeño económico y en el 57 en infraestructura - Luis Jaime Acosta/Reuters

Colombia perdió terreno en competitividad global, según el Índice Mundial de Competitividad 2026 del International Institute for Management Development (IMD). Quedó en la parte baja de la medición que evaluó a 70 economías y que midió la capacidad de los países para crear y mantener un entorno favorable para la competitividad empresarial, la inversión, la productividad y el crecimiento económico. La medición incorporó variables de desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura.

El país suramericano cayó al puesto 59 del estudio debido a rezagos en eficiencia gubernamental, inseguridad, inestabilidad política y debilidades del entorno social e institucional. Asimismo, debido a problemas en finanzas públicas, estabilidad regulatoria, capacidad institucional y condiciones para la inversión.

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La caída profundizó una trayectoria irregular en los últimos años. Colombia ocupó el puesto 57 en 2022, bajó al 58 en 2023, volvió al 57 en 2024, subió al 54 en 2025 y en 2026 perdió cinco posiciones hasta el 59.

El informe evalúa cómo los países logran y sostienen condiciones que impulsan la competitividad de las empresas, la inversión, la productividad y el desarrollo económico - crédito IMD

El mayor rezago de Colombia está en la gestión pública

Según el informe, el principal problema del país volvió a aparecer en la administración pública. Por ejemplo, en eficiencia gubernamental, Colombia cayó al puesto 68 de 70 economías y obtuvo 20,3 puntos.

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El perfil económico del IMD ubica allí varias de las debilidades más persistentes del país. Dentro de ellas menciona:

Finanzas públicas.

Estabilidad regulatoria.

Capacidad institucional.

Generación de condiciones favorables para la inversión.

También señaló rezagos en el entorno social. Ese componente ocupa el último lugar dentro del índice para Colombia y está afectado por indicadores de seguridad, desigualdad e inestabilidad política.

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A esos factores se suman:

Dificultades en calidad regulatoria.

Corrupción.

Legislación empresarial.

De igual manera, el documento resumió que “la competitividad en 2026 ya no es cuestión de costes, sino de fortaleza institucional”.

Las fortalezas empresariales no compensan las debilidades institucionales

Pese al retroceso, Colombia conserva resultados menos desfavorables en otros componentes del índice. Ocupó el puesto 51 en eficiencia empresarial, el 53 en desempeño económico y el 57 en infraestructura.

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, es gran responsable de las finanzas públicas de Colombia - crédito Colprensa

Esto, debido a fortalezas en:

Actividad emprendedora.

Inversión extranjera directa.

Competitividad del mercado laboral.

Dentro de los datos más destacados, Colombia aparece en el quinto lugar mundial en actividad emprendedora en fase inicial y en el cuarto puesto en bajo temor al fracaso empresarial.

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Agregó el estudio avances en prácticas de gestión corporativa y una mayor participación de mujeres en cargos directivos. Aun así, esos resultados no bastan para compensar las fallas estructurales que afectan la confianza de empresas e inversionistas.

Colombia queda rezagada en la región y en un entorno global más exigente

En cuanto a lo regional, la economía mejor ubicada de América Latina fue Chile. Se mantuvo en el puesto 43, aunque cedió una casilla frente a 2025 (42). Después aparecen:

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Argentina: 58.

Perú: 60.

México: 62.

Brasil: 65.

Venezuela: 70 por segundo año consecutivo.

En la clasificación general, Singapur recuperó el primer lugar, seguido de Hong Kong y Suiza. El grupo de las 10 economías más competitivas se completa con

Taiwán.

Emiratos Árabes Unidos.

Dinamarca.

Irlanda.

Países Bajos.

Suecia.

Estados Unidos.

Estados Unidos subió tres posiciones hasta el décimo puesto. China avanzó al 12, Arabia Saudita al 13, Luxemburgo ganó seis lugares y Malasia escaló ocho hasta el 15. El ranking también registró retrocesos en varias economías desarrolladas. Lituania cayó 13 puestos, mientras Bélgica y República Checa perdieron ocho cada una.

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La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 11,25% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Cinco tareas para Colombia

El director del World Competitiveness Center de IMD, Arturo Bris, describió el contexto internacional con esta advertencia: “Las condiciones geopolíticas están empeorando y la fragmentación global sigue aumentando”. Añadió que, incluso, Canadá, Noruega, Finlandia e Islandia registraron deterioros.

Frente a ese panorama, el IMD planteó cinco tareas para Colombia:

Mejorar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal.

Equilibrar la reducción de las tasas de interés con el control de la inflación.

Elevar la calidad del empleo y cerrar brechas de género.

Reforzar la colaboración entre el sector público y el privado para impulsar la inversión.

Orientar el crecimiento hacia innovación, tecnología y productividad.

El resultado refuerza el peso de la estabilidad institucional en la competitividad. Para Colombia, el rezago ya no se explica solo por costos o dinamismo empresarial, sino por la capacidad del Estado para ofrecer reglas previsibles y respuestas eficaces.

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