Asocapitales emitió lineamientos preventivos para las ciudades de cara a la segunda vuelta presidencial: hizo un llamado a proteger la protesta social

La asociación hizo un llamado a las autoridades locales para activar de manera anticipada mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan responder oportunamente a cualquier situación que pueda afectar la convivencia ciudadana - crédito Fernando Vergara/AP

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) dio a conocer el jueves 18 de junio un documento técnico de orientación dirigido a los alcaldes y alcaldesas de las 32 ciudades capitales del país, con el objetivo de fortalecer la preparación institucional frente a los posibles escenarios asociados a la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio.

Según informó la entidad, la guía fue elaborada con base en análisis de riesgo, monitoreo institucional y el marco normativo vigente, y busca proporcionar herramientas para la toma de decisiones preventivas relacionadas con el orden público, la coordinación entre entidades, la protección de derechos ciudadanos, el manejo de la información y la respuesta ante eventuales situaciones que puedan afectar la convivencia en los territorios.

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“Las ciudades capitales tienen hoy la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en un ambiente de tranquilidad, respeto y confianza institucional. La mejor herramienta para enfrentar cualquier riesgo es la prevención, la coordinación y la información oportuna”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

Asocapitales invitó a los sectores políticos, sociales y ciudadanos a contribuir al desarrollo de una jornada electoral en paz, basada en el diálogo, la institucionalidad y el respeto por las diferencias - crédito VisualesIA

De acuerdo con Asocapitales, uno de los principales componentes del documento consiste en la activación anticipada de mecanismos de coordinación institucional que permitan una respuesta articulada frente a cualquier situación que pueda presentarse antes, durante o después de la jornada electoral.

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La asociación recomendó fortalecer los Puestos de Mando Unificado (PMU), las mesas de articulación con organismos de control, las autoridades de seguridad, los equipos de gestión del riesgo y los canales de comunicación con los diferentes actores sociales presentes en cada territorio. El documento señala que las acciones preventivas y la coordinación entre las distintas entidades pueden contribuir a reducir impactos sobre la movilidad, la convivencia ciudadana y el funcionamiento normal de las ciudades.

Protección de la protesta y garantía de derechos

Asocapitales recordó que los alcaldes y alcaldesas tienen la responsabilidad de garantizar tanto el ejercicio de la protesta pacífica como la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de terceros - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

Entre los lineamientos entregados a las ciudades capitales, Asocapitales reiteró que la protesta pacífica constituye una expresión legítima de la democracia y, por tanto, debe ser garantizada y protegida por las autoridades competentes.

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No obstante, la asociación también recordó que cualquier hecho relacionado con violencia, afectaciones a bienes públicos o privados, bloqueos de servicios esenciales o vulneraciones a los derechos de terceros debe ser atendido conforme a la ley y bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto por los derechos humanos.

En ese contexto, el documento plantea la necesidad de mantener un equilibrio entre la garantía de los derechos fundamentales y la preservación de las condiciones necesarias para el desarrollo normal de las actividades urbanas, así como para la protección de la seguridad de los habitantes.

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Llamado contra la desinformación y a favor de la confianza institucional

El mensaje central del Asocapitales destaca que la democracia se fortalece cuando las instituciones funcionan adecuadamente, los derechos son garantizados y los ciudadanos mantienen su confianza en ellas - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Otro de los aspectos centrales de la guía presentada por Asocapitales está relacionado con la prevención de la desinformación durante un momento que la entidad calificó como de alta sensibilidad democrática.

El documento recomienda fortalecer los mecanismos institucionales de verificación, monitoreo y respuesta frente a rumores, contenidos falsos y mensajes que puedan generar incertidumbre entre la ciudadanía o afectar la confianza en las instituciones.

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Por esta razón, la asociación hizo un llamado a los ciudadanos para consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y verificar cualquier contenido antes de compartirlo a través de redes sociales o plataformas digitales.

“La confianza institucional se construye con información verificada, comunicación responsable y transparencia. En momentos de alta sensibilidad democrática, la desinformación puede convertirse en un factor de riesgo para la convivencia y la estabilidad de los territorios”, agregó Andrés Santamaría.

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Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, señaló que la prevención, la coordinación institucional y la información oportuna son herramientas fundamentales para reducir riesgos durante la jornada electoral - crédito @AnSANTAMARIA/X

Finalmente, Asocapitales invitó a los sectores políticos, sociales y ciudadanos a contribuir al desarrollo de una jornada democrática en paz, respetando las diferencias, rechazando cualquier manifestación de violencia y privilegiando los mecanismos institucionales contemplados en la Constitución y la ley.

La asociación reiteró el mensaje central de su estrategia preventiva al señalar que “la democracia se fortalece cuando las instituciones funcionan, los derechos se garantizan y los ciudadanos confían en ellas”, una premisa que la entidad planteó como eje de la preparación institucional de las ciudades frente a la segunda vuelta presidencial.

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