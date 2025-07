Karol G desató una polémica por error en una de sus canciones: “Ay, qué rico tú”

El sencillo 'Papasito', parte del álbum Tropicoqueta, genera controversia por un posible error ortográfico, mientras expertos y seguidores debaten la norma de los diminutivos en español - crédito @karolg/Instagram

El lanzamiento del álbum Tropicoqueta de Karol G ha generado un intenso debate en redes sociales, no solo por el alcance de su música, sino por una cuestión ortográfica derivada del título de una de sus canciones más populares: Papasito.

El tema, que a menos de tres semanas de su estreno supera los 40 millones de reproducciones y se posiciona entre las más escuchadas de Spotify y YouTube, ha llamado la atención por su nombre, considerado por algunos como un error de escritura.

La canción, que habla de deseo y atracción, ha sido tendencia y motivo de discusión entre seguidores y especialistas por el uso de la palabra “papasito” en lugar de “papacito”. Según explicó la lingüista colombiana conocida en redes sociales como La profe Mónica, la norma para los diminutivos en español indica que la terminación debe llevar la letra “c” (como cafecito o parquecito), excepto cuando la palabra base finaliza en “s” (como en el caso de la palabra mesita). De acuerdo a esta regla, el término correcto sería “papacito”.

El uso de 'papasito' en vez de 'papacito' genera discusión sobre normas ortográficas en español - crédito @laprofemonica / Instagram

El caso no es único en la música urbana. Un antecedente conocido fue la canción Ay Vamos, de J Balvin, cuyo título también generó comentarios por el uso de la palabra “Ay” en lugar de “ahí”. La discusión en torno a Papasito, de Karol G, sin embargo, ha crecido conforme la canción suma reproducciones y usuarios debaten en internet sobre si se trata de un error o una licencia creativa.

A pesar del debate por la ortografía, el sencillo de Karol G se mantiene en tendencia y continúa consolidando el giro musical con el que la artista antioqueña busca regresar a sus raíces, acompañado de colaboraciones con figuras de la música internacional.

Karol G revela el detrás de cámaras del video ‘Papasito’ con Danny Ramírez como protagonista

Karol G compartió un recorrido exclusivo por el set de rodaje del video de Papasito, uno de los lanzamientos más destacados de su reciente álbum. El sencillo cuenta con la participación especial de Danny Ramírez, actor de Marvel y conocido por sus papeles en Top Gun: Maverick y la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Durante la grabación, la artista mostró cómo el equipo transformó el escenario para recrear el ambiente de fiestas familiares latinas, inspirándose en celebraciones tradicionales como bodas y quinceañeros, pero fusionadas con la estética de los espectáculos de cabaret al estilo Broadway. El vestuario y la escenografía, ambientados en los años cincuenta, evocan la nostalgia y el colorido de la cultura latina.

Karol G hizo un recorrido por los estudios en los que rodó el video de su canción 'Papasito' junto al actor Danny Ramírez - crédito @amazonmusiclatin/Instagram

Karol G resaltó que su momento favorito dentro de la historia visual del videoclip es el final. Detalló que Papasito ocupa un lugar especial en su repertorio por su ritmo techno merengue venezolano, homenaje a la orquesta Los Melódicos y sus vocalistas femeninas. Además, resaltó el reto al interpretar este sencillo mayoritariamente en inglés, logrando una conexión con quienes han sentido la atracción instantánea en una fiesta, tema central de la canción.

Para sumergirse en el papel, Karol G se involucró intensamente en los ensayos coreográficos, adaptándose al rol de una joven que se enamora del personaje de Ramírez. La artista subrayó el valor de contar con la presencia de un actor latino de proyección internacional, agradeciéndole su entrega y profesionalismo durante el rodaje.

El video, que ha recibido elogios por su homenaje al cine mexicano de los años cincuenta, ha destacado también por la presencia de Danny Ramírez. El actor, hijo de padres mexicanos y colombianos y formado en la Tisch School of the Arts de Nueva York, ha consolidado su carrera con papeles en Hollywood y próximamente aparecerá en proyectos como “Avengers: Doomsday” y la segunda temporada de “The Last of Us”.

La cantante sorprendió con el videoclip de ‘Papasito’, que homenajea al cine mexicano - crédito captura de video en YouTube

La apuesta visual y musical de Karol G con “Papasito” refuerza el cruce entre el entretenimiento latino y la proyección internacional, mientras la artista se consolida como referente en la industria musical y cultural.