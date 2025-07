Karol G reveló cómo fue la preparación para el desfile ‘Schiaparelli’ en el Paris Fashion Week: “Mi traje estuvo inspirado en una Karol muy latina”

La paisa habló de la inspiración de su look en el desfile de Schiaparelli - crédito @modelsdiaryy/X @voguefrance / Instagram

La cantante de Medellín Karol G asistió como invitada especial al desfile de la casa francesa Schiaparelli, evento que dio inicio a la Semana de la Alta Costura en París.

La artista lució un vestido de la colección Primavera 2025, diseñado por Daniel Roseberry, confeccionado en blanco y negro y caracterizado por bordados florales, escote corazón, estructura definida en el torso y una silueta marcada.

La prenda, que incluyó aplicaciones tridimensionales en forma de flores, flecos de cuentas y una cola larga que cubría el calzado, coincidió con la estética sensual que Karol G ha mostrado en sus más recientes apariciones públicas, especialmente tras el lanzamiento de su álbum Tropicoqueta.

La llegada de la artista al evento estuvo marcada por la lluvia y las dificultades para acceder al recinto, aunque logró posar ante los medios con ayuda del personal del evento. Karol G se mostró sonriente y posó con seguridad, destacando entre los asistentes a uno de los eventos más importantes del calendario de la moda internacional.

Karol G se robó todas las miradas durante su aparición en el París Fashion Week - crédito @modelsdiaryy/X y Maison Schiaparelli

Debido al impacto de la colombiana en el evento, la revista de modas Vogue Francia, compartió recientemente una entrevista inédita de Karol en la que se registró el proceso y cómo se alistó la cantante para el evento de alta costura.

En la publicación, que ya suma más de 28 mil “Me gusta” en sus primeras horas, se puede ver el proceso del maquillaje y peinado de Karol para el desfile de Schiaparelli.

“Hola Vogue, soy Karol G y este es mi Get ready with me para el desfile de Schiaparelli”, dijo la paisa mientras mostraba como maquilladores y estilistas profesionales estuvieron a cargo de su look.

La paisa habló de la inspiración en su aclamado look - crédito @voguefrance / Instagram

Además, decidió hablar de las inspiraciones latinas que decidió llevar en el desfile. “En Colombia a las mujeres les gusta verse lindas por todo, ya sea para ir por un café, verse con amigos y ponemos mucho esfuerzo en cada detalle para que se vea perfecto”, dijo la cantante de Latina Foreva.

Karol además habló del traje que lució en corte sirena con tonos beige y negros y aseguró que está inspirado en trajes latinos como los de los mariachis. “Para mí es una pieza que está construida como la de los mariachis en una forma de alta costura, y es una mezcla perfecta de ser una Karol G súper latina y lo amo”, añadió “La Bichota”.

Karol G responde tras desplante en el Paris Fashion Week: “Tu valor no se mide en likes”

Karol G tambíen enfrentó recientemente una situación incómoda durante la Semana de la Moda en París. La cantante, invitada a uno de los eventos más relevantes del sector, fue ignorada por la revista Dazed, un gesto percibido por seguidores y otros artistas como un desplante. Figuras como Ricky Martin y Eiza González manifestaron públicamente su disgusto ante el trato que recibió Karol G en comparación con otras celebridades internacionales.

Karol G estuvo en primera en el desfile de la prestigiosa casa de modas Schiaparelli pero fue ignorada por una revista - crédito Instagram

En respuesta al episodio, la artista paisa compartió una reflexión a través de sus historias de Instagram. Allí abordó las dificultades emocionales y personales que enfrenta tanto en su vida privada como profesional. Karol G utilizó la imagen del personaje Calamardo, de la serie animada Bob Esponja, para expresar cómo muchos artistas se sienten incomprendidos, indicando que ella misma ha atravesado situaciones similares.

En su mensaje, Karol G explicó que, a pesar de contar con una exitosa carrera y el reconocimiento del público, hay momentos en los que cuestiona su propio valor. Señaló la importancia de su familia, su trabajo personal y el apoyo de sus seguidores para no dejarse influenciar por opiniones externas. “Si no fuera por mi familia, por el trabajo que hago en mí misma, porque amo lo que hago y por todo el amor real que ustedes me dan, tal vez también hubiera creído que mi valor dependía de lo que otros opinan”, compartió.

La cantante compartió una reflexión sobre la importancia de mantenerse fiel a sus sueños, pero las respuestas en otras plataformas digitales fueron divididas producto de la comparación - crédito @karolg/Instagram

La cantante cuestionó el papel de las redes sociales y advirtió sobre la tendencia a buscar validación en el número de “likes” o en las opiniones ajenas. “Tu valor no se mide en likes ni mucho menos en las opiniones o burlas de otras personas. Solo tú sabes lo que te cuesta cada día levantarte y trabajar por ser quien quieres ser, así que date siempre ese crédito”, escribió, en un mensaje destinado a quienes atraviesan momentos de duda o desaliento.