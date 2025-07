Sujeto que llevaba cargamento de madera decidió colgarse de un bus en Cali para ahorrarse lo del transporte

En una de las paradas, decidió dejarlas sobre el andén y luego abrir el compartimento trasero del MIO para ir más cómodo - crédito @ColombiaOscura_ / X

La escena de un hombre que viaja colgado de un bus del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) dejó boquiabiertos a los habitantes de la capital del departamento del Valle del Cauca.

En un video se ve como se sostiene con una mano de la parte trasera del bus, mientras que con la otra lleva una carga de madera que, en condiciones normales, debería transportarse en un furgón.

Así quedó registrado en la grabación realizada por otro ciudadano, desde la parte de atrás del vehículo, que cubría la ruta P21A (Universidades – Centro – Av. las Américas”, los primeros días de julio, de acuerdo con la fecha de publicación del video.

La escena generó inquietud entre los habitantes de la capital del Valle del Cauca - crédito @ColombiaOscura_ / X

Cuando parecía que el hombre iba a terminar cayendo, aprovechó un “pare” para dejar sobre el andén la madera y luego abrió el compartimento trasero del MIO para viajar “más cómodo”.

En el video no se especifica si el conductor tenía conocimiento o no de lo que estaba ocurriendo, pero, el denunciante, junto a otros ciudadanos que utilizan el MIO hicieron un llamado a investigar el caso y ejercer más controle sobre las personas que se benefician del servicio, comprometiendo la seguridad en las vías.

Caleños pidieron a las autoridades evitar comportamientos de este tipo en el sistema - crédito Alcaldía de Cali

¿Qué dice el Masivo Integrado de Occidente sobre viajar cargado?

En los derechos MIO de su manual de convivencia, la empresa de transporte público establece que los pasajeros pueden “viajar con objetos y paquetes de mano livianos, siempre y cuando estos no generen molestia o peligro para la persona y los/as demás usuarios/as con los que comparte el viaje en el Sistema Integrado de transporte Masivo de Occidente SITM-MIO”.

Además, “en el Sistema de Transporte Aéreo suspendido MIO Cable. Dicho artículo no podrá ocupar un puesto que podría tomar una persona, de ser así deberá esperar un espacio para el ingreso que no afecte la movilidad de otras personas. Al transportar bicicletas debe ser bajo las siguientes consideraciones: transportarla únicamente en las cabinas del MIO Cable, la bicicleta debe estar limpia y no puede ser transportada en los ascensores”.

Si bien, viajar con paquetería es un derecho, esta no debe exceder ciertas dimensiones ni perturbar a otros pasajeros - crédito Diego Rey

¿A qué se comprometen los pasajeros del MIO al utilizar su servicio, según el Código Nacional de Policía y Convivencia?

1. Acatar y conocer todas las disposiciones de este manual de convivencia, los deberes establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así mismo en la Carta de trato digno a usuario/a consignada en la página Web de Metro Cali S.A, respecto al comportamiento en los sistemas de transporte masivo de pasajero/as. Así como un comportamiento adecuado donde prime el respeto por mismo, por el otro y por el espacio.

2. Adquirir y cargar previamente la tarjeta en los puntos de venta autorizados y/o máquinas de recarga instalados en estaciones y/o establecimientos comerciales autorizados para tal fin, de esta manera agilizar el ingreso al SITM-MIO, quienes no tengan facilidad de adquirir la tarjeta podrá comprar una tarjeta de único viaje en las estaciones. Antes de iniciar el viaje, validar dicho medio de pago en los mecanismos de control de ingreso, los cuales verificarán su validez y le permitirán el paso.

3. Cuidar y respetar los buses, cabinas, estaciones, terminales y paraderos, además de respetar la señalización, demarcaciones, franjas amarillas o cualquier otro elemento dispuesto en los autobuses, en las estaciones, terminales, cabinas del Sistema de Transporte Aéreo suspendido MIO Cable, paraderos y componentes de la infraestructura del Sistema.

4. Acceder al Sistema de Transporte Integrado Masivo MIO y al Sistema de Transporte Aéreo suspendido MIO Cable, solo en los puntos establecidos y autorizados por Metro Cali S.A.

5. Solicitar la parada de los buses padrones o alimentadores, en los sitios establecidos por Metro Cali S.A., levantando la mano en el paradero u oprimiendo el botón dentro del vehículo una sola vez para solicitar la parada.

6. Identificar las rutas de evacuación para ser utilizadas en caso de emergencia.

7. Abordar o descender de las cabinas y del autobús una vez se active la alarma de alerta de apertura y cierre de puertas.

8. Al ingresar al SITM-MIO y MIO Cable, con mascotas, hacerlo en las condiciones óptimas, es decir, la mascota debe ir asegurada en guacal, y el tránsito debe ser en los horarios dispuestos por Metro Cali S.A.

9. Abstenerse de arrojar basuras, botellas, grapas, clavos, puntillas, residuos sólidos o líquidos y en general, objetos que presenten peligro o produzca daños a lo/as usuario/as, cabinas, estaciones, terminales, autobuses e infraestructura en general.

10. Hacer la fila de espera en forma ordenada y permitir el descenso de los/as usuarios/as antes de abordar los vehículos del Sistema de Transporte Masivo de Occidente SITM-MIO o las cabinas del Sistema de Transporte Aéreo suspendido MIO Cable, siempre conservando la derecha.