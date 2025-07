Ornella Sierra lloró en redes sociales al hablar de las críticas como presentadora en RCN: “Este año me pasó de todo”

Ornella Sierra compartió el impacto emocional de su año más difícil con sus seguidores en Instagram - crédito @ornellasierra/Instagram

“Yo digo: yo soy muy tesa, o sea, yo soy demasiado tesa. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de vainas por las que yo pasé este año. A mí este año me pasó de todo (...) Y me tocó a mí tragarme demasiado, demasiado”, confesó Ornella Sierra entre lágrimas en sus historias de Instagram, al compartir con sus seguidores el impacto emocional de los últimos meses.

La influencer barranquillera se ha convertido en una figura reconocida en el país tras su paso por la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde su carisma y autenticidad frente a las cámaras le ganaron el aprecio del público y la atención de RCN, canal que la convocó en octubre de 2024 como host digital y le confió la conducción de su propio espacio, el Pinky Show.

El ciclo de Ornella Sierra en RCN se extendió hasta marzo de 2025, cuando concluyó de manera natural debido al cierre de grabaciones y a una reorganización de la estrategia digital del canal, sin que mediara polémica ni despido.

Durante su tiempo como anfitriona digital, Sierra se encargó de acercar a la audiencia a los momentos más destacados y al detrás de cámaras del reality a través de las redes sociales, además de liderar el Pinky Show, que solo tuvo dos episodios antes de ser retirado de la programación.

Paralelamente a su trabajo en televisión, Ornella Sierra enfrentó una controversia en redes sociales, donde fue acusada de ser la tercera persona en una relación, lo que generó críticas y comentarios negativos.

A pesar de la presión, la creadora de contenido decidió compartir con sus seguidores que se había mudado nuevamente en otro apartamento en Bogotá, describiendo este cambio como un nuevo comienzo. En sus palabras, “estar hoy, 1 año casi después, en un apartamento decorado como yo quiera, grande, porque esto es como cuatro veces más grande que el loft”, representa un logro personal significativo.

Sierra relató que hace un año vivía en un loft de 23 m² y que, al mudarse a la capital, experimentó dudas sobre su decisión: “Yo estaba dudosa. Yo estaba como que ‘¿sí la voy a dar en Bogotá?, ¿sí tomo una buena decisión?, yo yéndome de Barranquilla, ¿qué va a pasar conmigo aquí?, ¿qué estoy haciendo?’ Hace un año, cuando yo estaba en ese loft, yo pensaba como que ‘No, yo en cualquier momento me devuelvo para Barranquilla’“.

Recordó que sus padres le aconsejaron quedarse en casa, pero ella insistió en mudarse para perseguir sus sueños: “Cuando recién salí de la casa de mis papás, que ellos me decían: ‘Ornella, ¿con qué necesidad?, si tú acá lo tienes todo’ (...) yo dije: ‘No, yo quiero irme para Bogotá, quiero cumplir mis sueños’, entonces pues me fui (...) Y obviamente ellos me apoyaron en todo, en cada decisión que tomé”.

La influencer destacó el apoyo de sus seguidoras, muchas de las cuales la consideran un ejemplo a seguir. “A mí me siguen muchas niñas y ustedes siempre me escriben como que: ‘Eres mi ejemplo a seguir, yo quiero ser como tú. Te admiro mucho’. Y pues eso es lo que me encanta en las redes sociales, como que aparte de crear contenido, inspiro a otras personas”, expresó antes de emocionarse hasta las lágrimas.

El impacto de sus palabras se reflejó en los cientos de mensajes de apoyo que recibió tras compartir su experiencia. Sierra destacó la dificultad de los retos enfrentados durante el año: “Yo todos los días me levantaba y yo decía: ‘Yo sí la voy a dar para seguir viviendo aquí en Bogotá’, como que ‘Ay, no, ¿y si yo me devuelvo a mi casa?, yo me pierdo de mis papás, o sea’. Porque me estaba pasando tanta vaina que yo decía: ‘Pues ya se acabó, o sea’. Y ver qué es lo que ha sido (...) estoy muy orgullosa".