Millonario robo en Medellín: ladrones se llevaron 33 motocicletas nuevas en dos camionetas sin activar las alarmas

El hurto, valorado en más de 435 millones de pesos, fue descubierto por empleados al iniciar su jornada, mientras la empresa evalúa el alcance de las pérdidas y la cobertura de los seguros contratados

Un concesionario en remodelación, ubicado en el barrio Florida Nueva, de la comuna 11 (Laureles-Estadio), en Medellín, fue víctima de un millonario robo en la madrugada de este lunes.

Según el reporte de las autoridades, un grupo de hombres arribó al local sobre la calle 44 (San Juan) con la carrera 72 con dos camiones y, tras forzar las chapas del establecimiento, sustrajo 33 motocicletas nuevas de la marca Honda. Los vehículos robados están avaluados en más de 435 millones de pesos.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras externas, los delincuentes aprovecharon la soledad del sector y ocultaron la fachada del local. Así lograron extraer los vehículos sin levantar sospechas y simular una operación normal de traslado.

Los empleados detectaron el hurto en la mañana siguiente al notar los candados alterados.

De inmediato denunciaron los hechos ante las autoridades, que ya analizan las grabaciones para tratar de identificar el recorrido de los camiones tras cometer el delito.

Por las reformas internas del local, el sitio no contaba con cámaras de seguridad adicionales. Las motocicletas hurtadas corresponden a las referencias más comerciales de la marca japonesa.

Los investigadores revisan si hay responsabilidad de personal cercano al concesionario o a las obras de remodelación. Según medios locales, el valor de las motocicletas sustraídas asciende a cerca de 435 millones de pesos.

“Al llegar al sitio, la Policía encontró los candados violentados. Testigos indicaron que el día anterior (domingo, 6 de julio) vieron dos camiones frente al local, lo que coincide con la posible hora del robo”, se lee en el reporte de las autoridades.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), los hurtos establecimientos comerciales en lo que va del año suman 676 casos, aunque esta cifra representa una reducción de 833 robos, equivalente al 55%, en comparación con el año 2024.

Violento asalto a una tienda religiosa en Medellín: desnudaron al administrador del local

Dos hombres armados protagonizaron un asalto en la tienda religiosa El Vaticano, ubicada en el centro de Medellín. El hecho ocurrió en las últimas horas y causó conmoción entre comerciantes y vecinos del sector.

Según el relato del administrador, Osvaldo González, los asaltantes ingresaron al local, amenazaron a las personas presentes incluida la propietaria de 94 años y los despojaron de sus pertenencias. El botín alcanzó unos siete millones de pesos en relojes, celulares, joyas, dinero en efectivo y prendas de vestir.

González indicó que la agresión fue especialmente violenta, ya que después de entregar su reloj y billetera los delincuentes lo obligaron a quitarse los pantalones y tenis, que también terminaron entre los objetos robados, antes de encerrarlo en el baño. “Me encerraron en el baño después de que me quitaron el reloj, me quitaron la billetera y me obligaron a quitarme el blue jean y los tenis que también se lo llevaron y el morral, todo”, relató el administrador a Blu Radio.

La Policía Metropolitana de Medellín investiga si el robo está relacionado con actividades extorsivas atribuidas a la estructura criminal La Terraza, señalada de operar en diferentes zonas de la ciudad. Según las autoridades, la organización habría extorsionado a comerciantes locales en sectores como El Chagualo, Jesús de Nazaret y Estación Villa, exigiendo pagos mensuales que podían oscilar entre $10.000 y $600.000 pesos.

Administrador del establecimiento dio detalles del hurto en el centro de la capital antioqueña - crédito Captura video

El alcance de estas acciones permitía al grupo delictivo recaudar aproximadamente mil millones de pesos anuales, según las estimaciones de las autoridades citadas por el medio. Este flujo ilegal de capital provenía de las constantes amenazas y exigencias dirigidas a comerciantes, obligados a realizar pagos periódicos para evitar represalias.

Concluida la investigación, todos los capturados enfrentaron la imputación de cargos ante un juez de control de garantías. Las acusaciones incluyeron extorsión, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes.

El juez determinó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para los cinco involucrados, destacando la gravedad de los hechos y el impacto generado en la comunidad afectada por la organización.