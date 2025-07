Exparticipante del ‘Desafío’ arremetió contra el nuevo formato: “‘Webcamers’ e ‘influencers’ le quita la esencia a lo que era antes”

El deportista no se quedó callado y aseguró que no está de acuerdo que prime la belleza antes que el ser deportista - crédito @letengoelchisme/IG

El Desafío del Siglo XXI, nombre de la nueva temporada del programa, ha tenido para los televidentes y seguidores en redes sociales, un cambio claro, pues consideran que se les dio prioridad a creadores de contenido para adultos e influencers.

Esto ha quedado en evidencia en memes que hacen referencia a la sorpresa que se habría llevado su presentadora al enterarse de las actividades de los participantes.

Y es que para muchos, el Desafío implicaba que deportistas quisieran formar parte del reality como ocurrió en las versiones hasta 2019, cuando lo integraron participantes como Mateo Carvajal, Olímpico y el triatleta Óscar López.

Precisamente Óscar López dio su opinión sobre lo que ocurre actualmente con el programa del Canal Caracol y el cambio que ha tenido en cada temporada.

Óscar López, exparticipante del Desafío Superhumanos arremetió contra la nueva versión del programa - crédito @oskrlopez1/IG

De acuerdo con López, en el programa televisivo prevalece más el buen aspecto físico y detalles que sobresalen de los trajes de baño “es un show, donde prevalece más el man bonito, el man que más muestre morro o la vieja que más muestre, pero igual eso vende”. Además, aseguró que el programa anteriormente era ejemplo entre los televidentes, pues destacan la puntualidad y el respeto “era una cosa que la gente quedaba enamorada”.

Sin embargo, aunque la producción se esmeraba por presentar un primer capítulo imponente “este año no”. A pesar de que las personas han intentado defender esta nueva temporada del reality, lo cierto es que solamente son tres o cuatro para el exparticipante de la versión Superhumanos que de verdad son relevantes.

“Muchos me dicen ‘no, pero es que está Zambrano’. Sí, Zambrano y quien más, las pesistas y el chico de OCR, pero de resto mero influencer, creador de contenido para adultos, que no los critico porque normal, todos tienen derecho, pero eso le quita la esencia a eso que era el Desafío de antes”, concluyó el competidor.

El exdesafiante se pronunció de manera negativa por el nuevo formato del 'Desafío' - crédito @oskrlopez1/IG

Las reacciones de seguidores del programa no tardaron en aparecer y algunos tuvieron opiniones divididas al respecto de las afirmaciones de López: “Totalmente de acuerdo, cómo extrañamos esa versión”; “tiene razón, ese reality no provoca ni verlo”; “todas fueron fue a buscar macho y a llorar”; “ya da pereza ponerse a ver ese programa, pues no hay competencia de verdad como antes”; “botón para todos los que pensamos que cuando nos ofrecieron un nuevo proyecto, pensamos que volverían a la playa”, entre otros.

Así puede participar por un premio de cinco millones con el ‘Desafío’

Los televidentes tendrán la oportunidad de elegir a un participante que tendrá una misión secreta la cual serpa entregada durante una prueba de meditación.

Si el participante designado cumple exitosamente la tarea, obtiene un premio de diez millones de pesos y, en caso de portar el Chaleco de Sentencia, puede retirarlo. Si no logra completar la misión, debe enfrentarse directamente al “Desafío a Muerte”, arriesgando su permanencia en el programa y su oportunidad de seguir compitiendo entre los mejores “Superhumanos” del país.

El proceso de votación requiere registro en la web de Caracol Televisión y solo permite un voto por persona y ciclo - crédito @desafiocaracol/Instagram

La interacción con la audiencia se materializa a través de un sistema de votación en línea. Desde el jueves 4 de julio, los televidentes pueden ingresar a la página web, registrar su correo electrónico, aceptar los términos y condiciones, y recibir un código de seis dígitos para validar su participación.

Un día después de que se cierren las votaciones, el programa Día a día hará un enlace especial desde Tobia, Cundinamarca, para sorprender a uno de los espectadores que haya elegido correctamente al eliminado, según informó la producción.

La audiencia puede votar en línea para adivinar quién es "El Elegido" y ganar premios en efectivo - crédito @desafiocaracol/Instagram

La dinámica consiste en realizar una llamada a uno de los participantes seleccionados, quien deberá contestar una pregunta relacionada con el reality. Si acierta, se le otorgarán cinco millones de pesos como reconocimiento.

Antes de esto, la noche del miércoles 9 de julio a las 7:59 p. m. marca el cierre oficial de la votación, justo minutos previos a la emisión del nuevo episodio.