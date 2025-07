El periodista Gustavo Chicangana, que sobrevivió a atentado en Guaviare, habló desde la Fundación Santa Fe: “Estoy vivo para contarlo”

El periodista sostuvo que la agresión no ha doblegado la determinación de informar - crédito Noticias Rcn

“Es la tierra que yo más amo, es la gente que yo más quiero, pero pues toca analizar las cosas. Pero va a ser muy difícil salir corriendo de la noche a la mañana; hay que pausar y respirar profundo”, expresó Gustavo Chicangana desde la cama del hospital Fundación Santa Fe de Bogotá.

El periodista, víctima de un atentado a disparos en San José del Guaviare el 5 de julio, relató a Noticias RCN cómo sobrevivió a un ataque que lo dejó al borde de la muerte y que, según él, fue la consecuencia de negarse a difundir información exigida por un grupo armado.

Desde hace meses, según dijo, había recibido una orden de un grupo armado para que difundiera cierta información. Al negarse, se convirtió en objetivo de intimidaciones y amenazas. “No complaciendo a un grupo que estaba citando a un grupo de personas en San José del Guaviare para declararlas objetivo militar, el Erpac”, reveló el periodista, en referencia a la organización armada que lo presionó y que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades.

El comunicador fue atacado por sicarios - crédito Gustavo Chica / X

Incluso, denunció que la intimidación se extiende a otras regiones del país: “Guaviare, Arauca, Casanare, Cauca, Valle del Cauca, todos los periodistas, muchos de ellos doblegados por la presión de los grupos irregulares”. A pesar de este panorama, el periodista insiste en que su compromiso con la verdad y la sociedad permanece intacto.

Cabe recodar que el comunicador recibió tres impactos de bala: uno en el tórax, otro en el cuello y uno más en el hombro, mientras se encontraba a pocos metros de su casa junto a su esposa, que también resultó herida.

“Los proyectiles quedaron alojados, uno en mi cuello, en la tráquea, cerca al tórax, y pues lo que dice el cirujano es que es mejor dejarlos ahí. (...) No me canso de decir que Dios me blindó de alguna manera porque hoy estoy con vida y hoy vivo para contarlo”, explicó al medio citado.

De igual manera, sostuvo que la agresión no ha doblegado la determinación, por lo que a pesar de la gravedad de sus heridas y de la presión de los grupos armados, afirmó que no abandonará su labor periodística.

“El periodismo seguirá siendo hasta la muerte mi pasión, mi vocación, lo que más quiero. Por todos los periodistas que están viviendo esta situación, por los que han caído por las balas y no han podido contar, lamentablemente, estos hechos. Lo hago por ellos”aseguró.

Asimismo, reveló que, por ahora, no contempla regresar a San José del Guaviare, ya que la presencia de las disidencias de las Farc y otros grupos armados han complicado su situación de seguridad.

Avances en la investigación por el ataque a Chicangana

El comunicador denunció que había recibido amenazas de grupos armados ilegales por no difundir información de su interés - freepick

El atacante, que fue capturado por las autoridades, reveló en la audiencia de imputación de cargos que el arma destinada al atentado falló en el momento clave, lo cual impidió que se consumara el homicidio.

La información se obtuvo del interrogatorio oficial al pistolero, quien relató ante los agentes que, tras el intento fallido, su contacto lo dejó solo en el lugar, sin posibilidad de huir ni de recibir apoyo para escapar.

“Yo voy hacia la casa del Duro y lo veo que se estaba con una mujer intentando sacar su moto del garaje. Yo pasé de largo y metros más adelante me devuelvo. Observo que el duro ya tenía la moto afuera y estaba junto a una hembra. Yo al verlo me levanté a la víctima, saco el arma. Observo el duro, le apunto y disparo, en cuatro oportunidades. En las dos primeras oportunidades el arma no disparaba sin cáscara. Entonces yo me monté el revólver directo y nuevamente le disparé al duro. En cuatro oportunidades”.

En la audiencia de imputación de cargos revelaron que el arma destinada al atentado falló en el momento clave, lo cual impidió que se consumara el homicidio - crédito archivo Colprensa

Y agregó: “El duro cae en los primeros dos tiros y el duro empezó a gritar y se mandó la mano a la cintura. De allí le solté los otros dos tiros y salí corriendo hacia el parque de La Vida con el fin de ubicar al vago que me estaba esperando supuestamente en su moto. Pero, cuando salí al parque, no veo al vago y cogí por toda la vía en dirección hacia el aeropuerto. Mientras caminaba por ese sector observo al vago que pasa en la moto y yo le digo que no me deje botado y ese de aposta me deja botado”.