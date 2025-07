Alejandro Gaviria señaló a Gustavo Petro de esconder información sobre las EPS intervenidas: “Han creado una crisis humanitaria”

Alejandro Gaviria señaló al presidente Gustavo Petro de ocultar que las EPS intervenidas incrementaron las deudas - crédito @infopresidencia/X

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha intervenido varias entidades promotoras de salud (EPS) debido al hallazgo de falencias en la prestación de los servicios. Según la administración, de esta manera se ha evitado su liquidación; sin embargo, los pacientes denuncian cada vez más trabas para acceder a citas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos.

Las quejas de los usuarios se suman al más reciente informe de la Contraloría General de la República, en el que indica que las EPS deben $32,9 billones a la red hospitalaria, según datos documentados hasta el 31 de diciembre del 2024. Además, 15 de las entidades no cuentan con el capital mínimo para operar, otras 14 no tienen el patrimonio requerido y 22 no invierten en reservas técnicas.

“En la práctica, el incumplimiento de estas obligaciones ha llevado a la acumulación de deudas con los prestadores de servicios de salud”, se lee en el informe de la Contraloría, en el cual también se reporta que buena parte de la deuda total ($24,4 billones) corresponde a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, aseguró a El Colombiano que las deudas más grandes están concentradas en las EPS intervenidas por la Superintendencia, las cuales cubren a 29 millones de colombianos afiliados.

Gustavo Petro negó que intervenciones sean para pagar deudas

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto, respaldando la intervención de las entidades promotoras de salud. Aseguró que la decisión de la entidad se basó en las falencias que acumulaban y que impedían asegurar a sus pacientes. Además, recordó que el 89% de los usuarios están en EPS que no cuentan con reservas técnicas.

“La intervención no es para pagar deudas, sino para quitar algunas irregularidades, ojalá todas, de su administración”, aclaró.

Alejandro Gaviria señaló al presidente de encubrir información

El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria se refirió a la explicación suministrada por el primer mandatario, asegurando que, aunque los pasivos de las EPS no son nuevos, aquellas que fueron intervenidas registraron un incremento.

Según precisó, la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir las entidades empeoró drásticamente la crisis en el sistema de salud, afectando directamente a los usuarios y, presuntamente, aumentando las irregularidades alrededor del manejo de los recursos públicos.

“Lo que esconde y encubre el presidente Petro es que las intervenciones aumentaron las deudas, han creado una crisis humanitaria y han incrementado el desgreño y la corrupción”, señaló el ex jefe de cartera en su cuenta de X.

Un sistema “cada vez más colapsado”: incremento de quejas y tutelas

Asimismo, puso sobre la mesa otros hallazgos de la Contraloría, que dejan en evidencia el incremento de peticiones, quejas y reclamos por parte de los afiliados al sistema. De acuerdo con el informe del organismo estatal encargado del control fiscal, las PQR aumentaron en un 23,2% y el número de tutelas presentadas por los usuarios por la falta de prestación de servicios de salud se acrecentó en un 35%.

Además, el 91% de las quejas radicadas por los ciudadanos están relacionadas con barreras que han identificado al momento de intentar acceder a la atención en salud. El peor caso se le atribuye a la Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud: concentra el 22% de los reclamos de la población.

En consecuencia, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que la capacidad del sistema de salud podría verse comprometida, impidiendo la prestación de servicios oportuna. Los resultados de la evaluación de la crisis “refleja un sistema cada vez más colapsado”, indicó la Contraloría.

