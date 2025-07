Fuerta reacción de la oposición a trino de Gustavo Petro en la que pone en dua la transparencia de las elecciones de 2026: “La estás opacando tú, tirano destructor”

Las declaraciones del mandatario generaron rechazo en sectores políticos, especialmente por la respuesta de Abelardo De La Espriella, quien lo acusó de intentar debilitar las instituciones y manipular el sistema electoral - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente Gustavo Petro manifestó en su cuenta en la red social X, sus dudas sobre la integridad del proceso electoral previsto para 2026, lo que desató reacciones de rechazo por parte de distintos actores políticos.

Una de las respuestas al mensaje del presidente fue la del abogado Abelardo de la Espriella, que criticó duramente sus declaraciones sobre el proceso electoral de 2026.

A través de su cuenta en la red social X, le respondió directamente al mandatario: “La estás opacando tú, tirano destructor”.

“Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026″, fueron las palabras del presidente de la República en su publicación.

En respuesta a lo anterior, De la Espriella acusó en su mensaje al presidente de querer perpetuarse en el poder y advirtió que millones de ciudadanos están dispuestos a defender el orden democrático.

Además, señaló que no permitirán que se manipule el sistema electoral ni que se debiliten las instituciones.

Abelardo De La Espriella arremetió en contra del presidente Gustavo Petro por su reciente mensaje sobre las elecciones - crédito @ABDELAESPRIELLA

“La transparencia de las elecciones la estás opacando tú, tirano destructor. Con Colombia, NO, Petro: no te vas a atornillar al poder. Unidos a millones de ciudadanos defenderemos la Patria y no permitiremos que también te robes la democracia. Ya bastante te hemos aguantado”, escribió en su mensaje el abogado.

Además de Abelardo de la Espriella, el precandidato presidencial Sergio Fajardo también se refirió a las declaraciones de Gustavo Petro sobre las elecciones de 2026. En Caracol Radio, criticó la postura del mandatario y señaló que es precisamente el Gobierno Nacional el encargado de garantizar la transparencia del proceso electoral.

Fajardo subrayó que, a diferencia del actual mandatario, ha mantenido una postura coherente de respeto frente a las instituciones del Estado y ha aceptado los resultados de las elecciones, incluso en los casos en que no le han sido favorables.

Fajardo subrayó que, a diferencia del actual mandatario, ha mantenido una postura coherente de respeto frente a las instituciones del Estado y ha aceptado los resultados de las elecciones, incluso en los casos en que no le han sido favorables - crédito Suministrado

“El presidente Petro tiene ese estilo y tiene esa capacidad de crear un ambiente nocivo, crear un ambiente de confrontación para dentro de ese ambiente sacar réditos políticos y personales”, comentó el político paisa en el medio antes mencionado.

A las críticas de Sergio Fajardo y Abelardo De La Espriella se sumó el excandidato presidencial Enrique Gómez, quien a través de su cuenta en X arremetió contra el presidente Gustavo Petro. En su mensaje, acusó al mandatario de promover la división, debilitar la institucionalidad y facilitar el avance de actores armados ilegales en el territorio nacional.

“Descaro absoluto de @petrogustavo: Desconoce la división de poderes, genera narrativas de violencia y división todos los días, está decidido a imponer una constituyente sí o sí, permite el avance de todos los grupos narcoterroristas en las regiones que con seguridad llevarán a los votantes a punta de fusil. ¿Y es él, el que desconfía de la transparencia de las elecciones del 2026? El manual de los dictadores socialistas”, comentó el político colombiano por medio de una publicación en su cuenta de X.

Enrique Gómez también se despachó en contra del presidente Petro - crédito @Enrique_GomezM

Y es que, las palabras del primer mandatario del país generaron todo tipo de reacciones y comentarios. En ese sentido el expresidente Andrés Pastrana utilizó su cuenta de X para comentar lo siguiente: “.@petrogustavo sabe que va a perder las elecciones y por eso quiere tender un manto de duda sobre ellas. Usted debe garantizar unas elecciones limpias y transparentes en un país tomado por la guerrilla y el narcotráfico y unos candidatos sin garantias ni seguridad. @MiguelUribeT”.

Andrés Pastrana se fue en contra del presidente Gustavo Petro - crédito @AndresPastrana_

En ese sentido, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia comentó lo siguiente en la misma red social: “Lo de los pasaportes es solo bulla del Presidente para atacar el proceso electoral. Pretende intervenir sobre la Registraduria y con ello sobre el material electoral y los procesos de las elecciones”.

Paloma Valencia también contestó a las declaraciones del presidente - crédito @PalomaValenciaL

Días atrás el expresidente Iván Duque había hablado de la controversia por la producción de pasaportes en el país y del proceso electoral de 2026. “El gobierno quiere enrarecer el ambiente institucional atacando a una firma privada que por décadas ha garantizado elecciones y pasaportes. Buscan deslegitimarla para afectar el proceso electoral de 2026. No podemos permitir que destruyan la confianza en nuestra democracia”, dijo.

Iván Duque días antes también había hablado de las elecciones de 2026 - crédito @IvanDuque