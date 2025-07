Kapo, J Balvin, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

El cantante Kapo lanzó su segundo larga duración 'Por Si Alguien Nos Escucha', incluyendo colaboraciones con Feid, Myke Towers y Yandel - crédito @yosoytukapo/Instagram

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la primera semana de julio, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Kapo lanza su LP ‘Por Si Alguien Nos Escucha’

Uno de los grandes exponetes del género urbano en el país presenta su segunda larga duración, que él mismo anticipa como una declaración honesta de su visión, a lo largo de sus 15 canciones en las que transita por estilos como el afrobeat, dancehall o el reggae, desmarcándose del estilo más ligado al reguetón que se apreció en Tu OG Favorito de 2023.

“Durante mucho tiempo yo venía haciendo afrobeat, pero no me atrevía. Yo tenía muchas ideas y colores guardados. En el primer álbum, exploré lo que quizás pensé podía funcionar y en lo que se escuchaba. Las canciones más personales son las que me funcionan. Empecé a darle más sentido a mi música y a lo que realmente me hacía sentir más único. Este álbum es un avance, pero más que eso, es aceptar y tener la certeza de que con mis sonidos podía lograr cosas grandes”, comentó Kapo en diálogo con Billboard.

Ysa C Y Hamilton exploran el lado más complejo del amor en “Me Perdí”

La cantante caleña presenta esta colaboración con uno de los mayores exponentes del afrobeat en Colombia en el que se habla de las relaciones complejas, esos vínculos que se desgastan, se rompen o se enfrían, y que a pesar de todo, se continúa un búsqueda por reconstruir, incluso cuando hay terceros involucrados.

“Esta canción me permitió explorar un lado muy honesto de mí misma, no sólo en cuanto al desamor, sino también al proceso de reencontrarme y sanar sin perder mi esencia”, comparte Ysa C en un comunicado de prensa. “Es una conversación que muchas veces tenemos con nosotros mismos, pero aquí la hacemos en voz alta”.

“Siempre me ha gustado trabajar con Ysa porque es una artista que no le tiene miedo a mostrar sus emociones tal como son”, agrega Hamilton. “Me Perdí no es solo una canción triste, es una forma de soltar, entender y seguir adelante”.

DFZM estrena su canción “Capuccino”

Con una letra que mezcla ternura y picardía, fue grabada mientras el paisa estaba de gira, y propone una invitación a vivir el amor como una aventura compartida. El lanzamiento tuvo su videoclip grabado en Nueva York, entre rascacielos, luces y conciertos.

“No quise actuar nada. Solo me moví como siempre me muevo. Quería que el tema se sintiera como una confesión”, dice el artista en un comunicado.

Kei Linch presenta su EP ‘Amor y Plata’

La rapera colombiana que pasó por el Festival Estéreo Picnci en marzo pasado presenta una producción de seis canciones complementadas con sus videoclips filamedos en puntos icónicos de Nueva York, reflejando las experiencias de su primer viaje a la Gran Manzana.

El álbum cuenta con la producción de SOG, THE COLOMBIANS y el español SCENO, quienes aportaron su experiencia y sonido para plasmar un sonido inspirado en los beats y la estética del hip-hop en los años 2000.

“Yo conocí el amor mucho antes que los millones, mi familia, aunque humilde, siempre estuvo unida por un vínculo de amor verdadero y a medida que crecía, entendí que ese amor era mi base más sólida para la vida. Cuando me fui de casa a perseguir el sueño, sabía que el amor aprendido sería mi guía y enfoque. Sin él, no hubiera tenido el valor de salir a frentear con el corazón en las manos. Me encontré con un mundo ambicioso y crudo, donde la falta de dinero era un estigma que muchos notaban en mí, excepto yo, cuando conocí la plata, en poquísimas cantidades para el resto y en demasía para mí, me enamoré. Hasta el punto de escribirle un tema, y por qué no un álbum, eso es Amor y Plata”, comentó la artista en un comunicado de prensa.

J Balvin es el invitado especial de DJ Snake en “Noventa”, un homenaje musical a los años 90

Mientras completa sus compromisos en el Viejo Continente y con la mira puesta en su participación en la clausura del Mundial de Clubes el próximo domingo 13 de julio, el intérprete de Mi Gente y Ginza sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva canción, esta vez como invitado del productor francés con un tema que formará parte de Nomad, el tercer larga duración de su carrera, previsto para publicarse en plataformas digitales a finales de 2025.

La pista toma inspiración de la estética y el sonido característicos de los años 90, tanto en su producción musical como en su identidad visual, combinando la electrónica de DJ Snake con el estilo vocal de Balvin, resultando en una propuesta que busca captar la atención del público durante la temporada de verano.

Kchiporros lanzó ‘Todo el Mundo Está Kaliente!’

La agrupación paraguaya lanza un nuevo larga duración, compuesto de 11 temas que continúan con su mezcla de sabor, emoción, provocación y evolución constante, yendo del pop latino al bolero glitch, de la cumbia a lo electrónico, de lo crudo a lo sofisticado.

David Guetta lanza “Together” con Bonnie Tyler

El francés, que visitará Colombia en 2025, presentó un nuevo sencillo en el que se suma un fragmento del gran éxito de Bonnie Tyler de 1983, Total Eclipse of The Heart.

De acuerdo con el DJ, la pista “revive los momentos de celebración que vivimos como si fuéramos uno – en el escenario, en la pista de baile, en la vida”.

Foo Fighters lanza “Today’s Song”

La exitosa banda estadounidense estrenó una canción descrita como un canto a evolucionar como personas y hacerle frente a las adversidades. En un comunicado, su líder, vocalista y guitarrista Dave Grohl compartió unas palabras dirigidas tanto a sus fans como a los miembros actuales y antiguos de la banda:

“A lo largo de los años, hemos tenido momentos de alegría desenfrenada y momentos de profunda tristeza, momentos de hermosa victoria y momentos de dolorosa derrota. Hemos curado huesos rotos y corazones rotos. Pero hemos recorrido este camino juntos, el uno con el otro, el uno para el otro, pase lo que pase. Porque en la vida, uno no puede ir solo”, expresó el cantante en uno de los apartados del comunicado.

Oasis estrena nueva versión de “Acquiesce”

La misma semana que la banda de Manchester inicia su gira de reunión, se da a conocer el lanzamiento especial por el 30 aniversario de su aclamado álbum (What’s the Story) Morning Glory?.

De aquí se desprende una versión acústica de esta canción, lado-b de su sencillo Some Might Say, que se transformó en un infaltable en sus conciertos, incluidos los de esta gira de regreso. Las voces de Liam y Noel Gallagher armonizan de nuevo en esta modalidad más íntima, con la misma solidez de siempre.