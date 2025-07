Así puede ver el ‘Back to the Beginning’, el último concierto de Black Sabbath y Ozzy Osbourne en el mundo, desde Colombia

El show final de la icónica agrupación reunirá a Ozzy Osbourne y miembros originales tras dos décadas, con invitados de renombre y transmisión online para quienes no lograron acceso presencial - crédito Phil Noble / Reuters

Back to the Beginning, Regreso al Comienzo en español, no solo marca el cierre de una era para Black Sabbath y Ozzy Osbourne, sino que también reúne en un mismo escenario a figuras como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Gojira, Anthrax, Lamb of God, Halestorm, Mastodon y Rival Sons.

El cartel promocional del evento confirma la presencia de estos grandes nombres del rock y el heavy metal, junto a invitados especiales como Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, Tom Morello de Rage Against The Machine, David Ellefson (ex Megadeth) y Fred Durst de Limp Bizkit.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aunque el concierto se llevará a cabo en la ciudad natal de la banda Birmingham, en Inglaterra, Black Sabbath anunció que se realizará una transmisión en vivo para todo el mundo. Esta dinámica del streaming, permite que incluso, desde Colombia, los fanáticos del metal podrán ver este último concierto en vivo, sin salir de sus casas.

Faltando poco menos de una hora, en la página oficial del evento se encuentran aún boletas disponibles para acceder a un enlace, no comercial, para ver el concierto, e incluso acceder a la transmisión hasta dos días después, por $59.829.

Boletas disponibles para ver en streaming el Back To The Beginning - crédito captura de pantalla backtothebeginning.com

El mundo del rock se prepara para presenciar el último concierto de Black Sabbath, un evento que ha generado expectativas globales y que, representa la despedida definitiva de la banda británica.

Tras dos décadas de separación, los miembros originales, Ozzy Osbourne (voz), Tony Iommi (guitarra principal), Geezer Butler (bajo) y Bill Ward (batería), compartirán escenario por primera vez desde 2005, en una cita que promete revivir la esencia que definió al grupo.

El concierto será la última oportunidad para ver a Ozzy Osbourne junto a sus antiguos compañeros, marcando el adiós definitivo del vocalista a la agrupación.

La demanda por asistir al evento superó todas las expectativas. Según datos de Live Nation, las entradas se agotaron en menos de 10 minutos tras la apertura de la preventa en febrero de 2025, dejando a 60.000 personas en lista de espera.

El último concierto de la banda británica en Birmingham convoca a leyendas y multitudes globales, consolidando su influencia histórica y abriendo un debate sobre el futuro del género en la era digital Chris Walter / WireImage

Ante la imposibilidad de acceder al recinto, la organización anunció que el concierto podrá verse en todo el mundo mediante una transmisión vía streaming. La cita global está programada para el sábado 5 de julio de 2025. El inicio del espectáculo está previsto para las 3:00 p. m. (hora del Reino Unido), aunque el medio Louder Sound advirtió que la transmisión virtual podría presentar un retraso de 2 horas para la audiencia internacional.

Black Sabbath, el pilar del rock y metal

Black Sabbath es considerado un pilar fundamental en la historia del rock por haber dado origen al heavy metal, un subgénero que transformó radicalmente la música popular desde los años setenta.

Formado en Birmingham en 1968, el grupo, integrado originalmente por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, introdujo una sonoridad oscura, riffs de guitarra distorsionados y temáticas líricas que abordaban la guerra, la locura y lo oculto, elementos casi inexistentes en el panorama musical de la época.

Su álbum debut, Black Sabbath (1970), y el influyente Paranoid (1970), con canciones como Iron Man y War Pigs, cimentaron una estética y una estructura musical que influenciarían a generaciones enteras de bandas.

La reunión final de los miembros originales y figuras icónicas del rock plantea interrogantes sobre el impacto duradero de los grandes referentes en la identidad cultural contemporánea - crédito Phil Noble / Reuters

Tony Iommi, a pesar de una lesión en los dedos, desarrolló un estilo de guitarra distintivo que se convirtió en un estándar para el metal.

La importancia de Black Sabbath radica no solo en haber fundado un nuevo género, sino en abrir espacio para una expresión sonora más agresiva, desafiando los límites del rock convencional. Su legado perdura en múltiples estilos derivados, como el doom, el thrash o el stoner metal, consolidando su lugar como pioneros e innovadores en la industria musical global.