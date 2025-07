‘Desafío Siglo XXI’: las tensiones entre Zambrano y Gio se calmaron tras una nueva victoria, hubo abrazo y disculpas

La pelea escaló entre los dos concursantes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío del siglo inició su nueva temporada con 32 participantes, que fueron convocados por Andrea Serna para una segunda prueba durante el primer día de emisión del concurso, en la que el rendimiento colectivo determinaría la posibilidad de multiplicar el dinero obtenido en la primera prueba del capítulo uno. La dinámica consistía en que los integrantes de cada equipo debían unir fuerzas para desplazar una tractomula durante 3 minutos por una pista. El grupo que lograra llevar el vehículo más lejos se llevaría el primer puesto y vería multiplicada por 4 la cifra acumulada hasta ese momento.

En el equipo Gamma, la estrategia inicial fue acordada entre los ocho miembros: todos halarían de las cuerdas en la misma dirección. Sin embargo, Gio, en su rol de capitán, optó por modificar su posición para añadir peso y facilitar el movimiento del vehículo. Al notar que el tiempo se agotaba y que el equipo Alpha llevaba ventaja, Zambrano decidió imitar la táctica de Gio, ubicándose de la misma manera. Esta acción resultó determinante, ya que permitió a Gamma avanzar y superar a sus rivales.

Al finalizar la prueba, el juez Martino declaró vencedores a los naranjas, lo que permitió a Gamma duplicar su premio y consolidar una imagen competitiva ante los demás equipos. Sin embargo, la victoria no disipó la tensión. Zambrano, visiblemente molesto, increpó a Gio: “Gio, estás desenfocado (…) Tienes que enfocarte, si yo te digo dame espacio, dámelo, yo fui el que halé la mula”, reclamó el atleta olímpico, mientras Gio negó la versión de su compañero.

La discusión continuó en el diálogo con Andrea Serna, cuando Zambrano lanzó una indirecta a Gio, que optó por no responder: “Al principio no se movía nada la mula, yo como que tomé la iniciativa de voltearme, cuando vi que el capitán se cansó, tomé la delantera yo, ponerme de frente y hacer el apoyo, como si fuera salir a correr 400 metros planos, cuando vi que se rodó la mula, vi el apoyo de mis compañeros”.

La incomodidad persistió en el equipo Gamma, pues Gio se sintió cuestionado, así que propuso someter su liderazgo a votación, recordando que su elección como capitán fue aleatoria, porque encontró la primera tarjeta y así logró armar el equipo.

“Yo fui elegido capitán al azar, entonces no es necesario que sea capitán siempre y quiero ponerlo a votación”. Con esta frase, el líder del equipo Gamma en el Desafío 2025 puso en duda su continuidad como capitán tras una jornada marcada por la tensión, lo que demostró que la convivencia dentro del grupo se ha tornado compleja, y la presión de las pruebas comienza a evidenciar los problemas.

Ante esta situación, Zambrano decidió defender la continuidad de Gio en el cargo: “Las cosas en la vida pasan por algo, las casualidades no existen”, argumentó, y le pidió directamente a su compañero que no renunciara, lo que fue respaldado por los demás miembros del equipo.

Pese a que intentaron llegar a un acuerdo, esta no es la única discusión que han tenido los participantes, puesto que se estaban relajando en las casas, así que Zambrano decidió pasar un tiempo en la piscina, a lo que Gio le indicó que no debería quedarse allí, porque consideraba que así podría cansarse para la siguiente prueba, lo que llevaría a que baje el rendimiento y esto terminaría por afectar al equipo, pues el desempeño de cada uno de los concursantes es crucial en cada prueba. Aunque en esta ocasión Zambrano decidió no responder, la tensión sigue creciendo en la casa naranja.

La prueba del capítulo dos llamada Desafío de sentencia y hambre, dejó a Gamma como vencedor nuevamente, así que los miembros del equipo celebraron y lo que más sorprendió es que Zambrano y Gio se abrazaron fuertemente. Después, el capitán dijo: “Me disculpo ante todo por no saber escuchar” y así se reconcilió con sus compañeros.

