Francisco Barbosa se fue contra Petro por viaje a Manta, Ecuador, donde se habría reunido con alias Fito: “Fue elegido presidente, no rey”

Francisco Barbosa criticó el viaje a Ecuador de Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, informó al Congreso de la República de su desplazamiento a Quito, Ecuador, para asistir a la posesión presidencial de Daniel Noboa, y atender “reuniones de trabajo” entre el 24 y 26 de mayo de 2025.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Constitución Política me permito por su digno conducto dar aviso al honorable Congreso de la República mi traslado a partir del día 24 de mayo de 2025 hacia la ciudad de Quito, república de Ecuador con el fin de participar en la posesión del mando presidencial del señor Daniel Noboa y participar en reuniones de trabajo”, se lee en la misiva.

Sin embargo, se desató una polémica tras conocerse su presencia en Manta, una ciudad portuaria conocida tanto por la importancia estratégica como por la influencia de organizaciones criminales, entre ellas la liderada por alias Fito, que mantiene vínculos con las disidencias de las Farc.

En una misiva remitida a Efraín Cepeda, el jefe de Estado notificó que solo iba a estar en la posesión del presidente Daniel Noboa - crédito X

Frente a esto, el jefe de Estado confirmó en sus redes sociales que estuvo en Manta varios días, señalando que aprovechó su estancia en el país vecino para escribir varios apartados de su próximo libro.

“En Manta en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar, que es hermoso allí, ascribí, ese domingo, 25, unas treinta páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática (sic)”, señaló Petro en su cuenta de X.

Su mensaje generó una ola de críticas de la bancada de oposición, que exigió explicaciones sobre la visita del mandatario a Manta, que no informó al Senado. El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa aseguró que Petro debe de dar la cara y revelar por qué cambió sus planes y el motivo detrás de ellos. Además de recordar que entre las labores de un presidente no está viajar a escribir libros, sino representar el país.

El exfiscal General de la Nación recordó al jefe de Estado su deber de cumplir con los mandatos establecidos en la Constitución Política de 1991 - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Ni Manta es Quito, ni escribir un libro de economía es asistir a la posesión del presidente Noboa. Así que, una de dos: o el viaje a Manta siempre estuvo proyectado —caso en el que habría una falsedad en documento público—, o salió de improviso por una razón de agenda pública —caso en el que el presidente debe indicar a qué se debió el cambio de planes–”.

El ex alto funcionario también mencionó que Gustavo Petro no debe olvidar su deber de cumplir con los mandatos establecidos en la Constitución Política de 1991, por lo que lo instó a hablar en profundidad sobre su estancia en Manta.

“Que no se le olvide a Petro que él fue elegido presidente, no rey. Por mucho que quiera acabar con la Constitución de 1991, mientras siga vigente, tiene que acatarla. Y, si no lo hace, debe responder”.

El exfiscal Barbosa aprovechó la coyuntura para enviar un duro mensaje al gobernante de los colombianos por su intención de convocar una asamblea nacional constituyente. En sus redes sociales difundió un video en el que denunció las intenciones de Petro antes de que las hiciera públicas. El clip iba acompañado de un mensaje alentando a los habitantes del país a no apoyar las propuestas del Gobierno Petro.

El exfiscal General Francisco Barbosa recordó que advirtió cómo Gustavo Petro se convertiría en dictador - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Despertemos. Lo advertí en Barranquilla como fiscal General. Dije que el presidente Petro plantearía la Constituyente porque las instituciones ya no le servían. En ese momento, muchos analistas de radio y prensa decían que yo exageraba. Hoy son los primeros en decir que lo que hace el presidente Petro es una locura que ataca el sistema constitucional. Acá no queda más que recuperar el país y no ceder ante los discursos edulcorantes de paz total y de relativismo frente al sistema jurídico”, indicó Barbosa en su mensaje.