Ella es Vilma Rocío Velásquez: sería la nueva embajadora de Colombia en Haití

crédito Cancillería de Colombia y Cristian Bayona/Colprensa

La noche del martes 1 de julio de 2025 se conoció que Vilma Rocío Velásquez, cónsul en Puerto Príncipe, Haití, ahora sería la embajadora de Colombia en ese país.

La publicación de su hoja de vida confirma que el Gobierno colombiano la considera para liderar la representación diplomática en un contexto regional complejo.

Este paso administrativo suele anticipar el nombramiento formal en la diplomacia colombiana, pero de momento no se ha oficializado la designación.

La trayectoria de Velásquez incluye su desempeño previo como cónsul en la capital haitiana, un detalle nada menor que la posiciona como una funcionaria con experiencia directa en el país caribeño y que juega a su favor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La hoja de vida de Velásquez ya fue publicada - crédito Presidencia de la República / sitio web

La Cancillería de Colombia difundió en ese entonces las imágenes de su posesión en ese cargo, subrayando la relevancia de su labor en Puerto Príncipe.

El proceso de designación ocurre en paralelo a la participación de la delegación colombiana en la 55ª Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda, evento en el que la canciller Laura Sarabia tuvo un papel destacado.

La Cancillería compartió fotografías de la funcionaria durante la asamblea, así como de los jefes de delegación presentes.

Esta clase de procedimientos busca garantizar transparencia y permite el escrutinio público sobre los perfiles de quienes asumen cargos diplomáticos.

La reapertura del consulado en este país ya había sido anunciada por el excanciller Álvaro Leyva Durán seis meses antes de la oficialización de Velásquez como cónsul en Puerto Príncipe, el 26 de julio de 2023.

El entonces Canciller de Colombia, Álvaro Leyva anunció la reapertura del consulado en Haití, y seis meses después Velásquez se posesionó como cónsul en Puerto Príncipe - crédito Cancillería de Colombia

El perfil de Vilma Rocío Velásquez

De acuerdo con lo que reza en su hoja de vida, y tras la información difundida por parte de la Cancillería, Velásquez Uribe es magíster en Bellas Artes aplicadas de la Universidad de Gotemburgo, Reino de Suecia.

La mayoría de su carrera la ha dedicado al trabajo artístico y a la lucha por la justicia social y la paz.

“Decidió vincularse con Organizaciones de Derechos Humanos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Asociación de Familiares de Presos Políticos después de la ruptura del primer proceso de paz en 1985, cuando su compañero Rafael Valencia Muñoz fue desaparecido en Colombia”, señaló el comunicado de la Cancillería en julio de 2023.

A raíz de su línea de trabajo ha mostrado particular interés por colaborar en procesos productivos, llevándola a acompañar diferentes cooperativas de indígenas y grupos de mujeres en procesos de industria artesanales.

En 1991 Velásquez Uribe se fue de Colombia y se refugió en Suecia. Allí se vinculó con la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI), bajo el cargo de representante legal y jefe de formaciones para voluntarios que eran enviados a Colombia, México y Sri Lanka.

El 26 de julio de 2023 se oficializó la designación de Velásquez como cónsul de Colombia en Puerto Príncipe, Haití - crédito Cancillería de Colombia

Luego de esta etapa estudió Arte y Diseño en la Universidad de Gotemburgo. Su trabajo de grado se basó en la cultura haitiana, parte de esto se materializó en varios viajes al Caribe. Allí regresó para trabajar con el Instituto Sueco para realización de talleres de producción.

Por último, y uno de los puntos que más debate ha desatado por algunos de los nombramientos más recientes por el presidente Gustavo Petro, se indicó que Velásquez Uribe además de su lengua natal (español), también habla inglés, sueco y creole.

La polémica por Petro y los requisitos para desarrollar la carrera diplomática

El presidente Gustavo Petro anunció la eliminación de los requisitos para el nombramiento de embajadores de Colombia en el servicio diplomático, marcando un cambio con respecto a la promesa formulada durante su campaña electoral de 2022.

En ese momento, Petro se comprometió a profesionalizar el cuerpo diplomático del país y garantizar que los cargos fueran ocupados por personas con estudios y experiencia en relaciones internacionales, evitando la designación de familiares, amigos o políticos sin formación adecuada.

Durante un consejo de ministros televisado el 17 de junio de 2025, el presidente se dirigió a la canciller Laura Sarabia y expuso su decisión: “No debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio. Un hijo obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”.

Petro le habló a la canciller Laura Sarabia debido a la decisión por parte del Tribunal - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Este anuncio se dio tras recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), debido a que el funcionario no cumplía con el requisito del dominio del idioma inglés.

Petro señaló: “Que porque no sabe hablar sino español, pero es uno de los idiomas oficiales de la FAO. Es un vaciamiento de poder del presidente, porque le están quitando la orden constitucional de ser jefe de las relaciones internacionales. Le pedí a la canciller, no por Benedetti porque ya no necesita eso, sino por el presidente, que quite todos los requisitos para ser embajador y embajadora en Colombia”.

Petro también evocó la anulación del nombramiento de Guillermo Reyes como embajador en Suecia, argumentando que estas decisiones respondían a obstáculos impuestos por la institucionalidad y grupos que, según él, buscan sabotear su administración.

“Estudió en el colegio San Carlos, y aunque a mí nunca me han invitado ni a una conferencia en esa institución educativa, pero tengo entendido que salen bilingües. Entonces, ¿cómo pueden decir que porque no sabe inglés?”, expresó.

La canciller Laura Sarabia también ha sido cuestionada sobre su formación para ocupar un cargo diplomático - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En su intervención, el presidente cuestionó la vigencia de requisitos como el bilingüismo o la experiencia en relaciones internacionales para estos cargos y defendió la idea de elegir representantes que, desde su perspectiva, reflejen la diversidad y el espíritu del “Gobierno del cambio”.

Petro añadió que el objetivo es abrir la diplomacia a personas que tradicionalmente no han accedido a estos puestos: “Un Gobierno de izquierda debe mandar a las embajadas de los países africanos a negros y negras; a los del Caribe, caribeños y a donde tenemos relaciones estratégicas, el que garantice o la que garantice esas relaciones”.

Este giro en la política de nombramientos diplomáticos marca el incumplimiento formal de la promesa electoral. En campaña, Petro afirmó: “Proponemos que nuestro equipo diplomático en consulados y embajadas sea mucho más profesional. Que quienes hayan acumulado saberes alrededor de las relaciones internacionales puedan acceder a los cargos y no simplemente, como ocurre hoy, que llegan los hijos de los presidentes, los amigos de la clase política, algunos incursos en corrupción”.